La mission révolutionnaire Mars Insight Lander de la NASA rencontre la disparition poussiéreuse

Le retrait d’une mission spatiale majeure est une occasion à la fois de tristesse et de gratitude. Mercredi, la NASA a annoncé la fin officielle de la mission de l’atterrisseur Mars InSight d’étudier l’intérieur de la planète rouge. Nous avons savait que ce jour arrivaitdepuis qu’il est devenu clair, la poussière étouffait l’alimentation électrique d’InSight en empêchant la lumière d’atteindre ses panneaux solaires.

“Les contrôleurs de mission du Jet Propulsion Laboratory de l’agence dans le sud de la Californie n’ont pas été en mesure de contacter l’atterrisseur après deux tentatives consécutives, ce qui les a amenés à conclure que les batteries à énergie solaire du vaisseau spatial étaient à court d’énergie – un ingénieur de l’État l’appelle” bus mort, ‘” La NASA a dit dans un rapport.

L’atterrisseur n’a initialement pas répondu aux communications de la Terre le 18 décembre. Cette prédiction s’est maintenant réalisée. Il a été en contact pour la dernière fois le 15 décembre.

“Nous avons considéré InSight comme notre ami et collègue sur Mars au cours des quatre dernières années, il est donc difficile de dire au revoir”, a déclaré le chercheur principal d’InSight, Bruce Banerdt du JPL. “Mais il a mérité sa retraite bien méritée.”

InSight est arrivé dans la région d’Elysium Planitia de la planète rouge le 26 novembre 2018. L’atterrisseur stationnaire n’a peut-être pas brillé avec le même glamour que les charismatiques rovers martiens de la NASA, mais il a révolutionné notre compréhension de la formation et de l’évolution de la planète. L’un des slogans d’InSight était “Prendre les signes vitaux de Mars”.

L’atterrisseur a survécu à sa mission d’origine et a reçu une prolongation jusqu’à la fin de 2022. InSight a rencontré quelques ralentisseurs en cours de route, notamment lorsque sa “taupe” fouisseuse n’a pas réussi à pénétrer dans le sol. La taupe était censée prendre la température interne de la planète, mais La NASA a abandonné l’effort début 2021.

Certaines des plus grandes informations d’InSight proviennent de son sismomètre, qui a enregistré des tremblements de mars, y compris un unité absolue d’un agitateur plus tôt cette année. Les données recueillies par InSight continueront d’occuper les scientifiques pendant des années.

La poussière de Mars était le coupable de la disparition du cher rover Opportunity de la NASA, et a encore frappé quand il s’agissait d’InSight. L’agence avait espéré qu’un tourbillon viendrait souffler la couche de poussière des panneaux solaires de l’atterrisseur, mais cela ne s’est jamais produit. Alors que le courant diminuait, la NASA a éteint les instruments scientifiques et a priorisé les travaux du sismomètre.

InSight a livré un dernier selfie plus tôt en 2022, et l’image montrait à quel point la poussière était épaisse. Le image finale de l’atterrisseur du 11 décembre montrait le paysage martien rocheux et le sismomètre recouvert d’un dôme au sol. En plus de l’image, La NASA a écrit un message poignant du point de vue d’InSight : “Mon pouvoir est vraiment faible, donc c’est peut-être la dernière image que je peux envoyer. Ne vous inquiétez pas pour moi cependant : mon séjour ici a été à la fois productif et serein.”

Reposez-vous bien, InSight. Vous étiez un bon atterrisseur.