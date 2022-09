L’effort allié pour former les recrues ukrainiennes a accompli une réalisation majeure cette semaine lorsque l’Ukraine a confirmé que 5 000 de ses soldats avaient été soumis au programme dirigé par les Britanniques.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a fait cette déclaration mercredi sur Facebook – quelques jours seulement après que l’armée du pays a remporté une victoire fulgurante qui a forcé l’armée russe à une retraite organisée à la hâte dans le nord-est de l’Ukraine.

La réalisation, quelques mois seulement après sa création, est “assez, assez importante”, a déclaré un expert de la défense.

«C’est presque l’équivalent d’une brigade de personnel», a déclaré Sean Maloney, professeur d’histoire au Collège militaire royal de Kingston, en Ontario, qui a ajouté que ces soldats pourraient également aider à augmenter la capacité de formation en Ukraine même, créant un effet multiplicateur.

“S’ils forment le formateur, ils retourneront et formeront des gens en Ukraine.”

L’initiative a été annoncée en juin dernier par l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson et implique plus d’un millier de soldats britanniques de la 11e Brigade d’assistance aux forces de sécurité, une unité qui se concentre sur la formation des militaires étrangers.

Le Canada a envoyé environ 225 soldats, y compris des instructeurs. Les Pays-Bas et la Nouvelle-Zélande fournissent également des formateurs.

Les recrues ukrainiennes sont transportées au Royaume-Uni à bord d’avions militaires britanniques. Là, ils reçoivent une instruction dans quatre bases différentes, dont un important centre d’entraînement dans le Kent où le combat urbain est enseigné.

Le cours de trois semaines couvre les tactiques de combat offensives et défensives de base, le maniement des armes, la formation médicale, l’ingénierie et le déminage, ainsi qu’une introduction aux lois de la guerre.

Un M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) est tiré dans un lieu tenu secret en Ukraine le 24 juin 2022. (Pavlo Narozhnyy/Reuters)

Outre la formation des recrues, la Grande-Bretagne a enseigné aux soldats ukrainiens chevronnés l’utilisation de certains systèmes d’armes sophistiqués, tels que les unités du système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) que les pays alliés ont fournies.

Dans son message en ligne, l’état-major ukrainien a déclaré qu’il espérait étendre l’instruction basée au Royaume-Uni au-delà des recrues pour inclure la formation des officiers subalternes actuels, dont le leadership est considéré comme l’épine dorsale d’une armée.

Maloney a déclaré que la formation de base est une étape au-dessus de l’instruction que les troupes russes reçoivent parce que les soldats occidentaux apprennent ce que l’on appelle des “tactiques interarmes” impliquant des troupes au sol, des chars, de l’artillerie et des avions.

“Ce sera une approche plus sophistiquée de la guerre de manœuvre, probablement activée avec une variété d’autres technologies”, a déclaré Maloney.

Un soldat ukrainien brandit un drapeau russe capturé à Izium, dans la région de Kharkiv, en Ukraine, le mardi 13 septembre 2022. (Kostiantyn Liberov/Associated Press)

Le retrait des troupes russes dans les zones à l’est et au sud-est de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, a été décrit comme frénétique et chaotique par les résidents locaux qui ont parlé aux médias internationaux de la région.

Les attaques rapides de la semaine dernière ont permis à l’armée ukrainienne de reprendre des centaines de kilomètres carrés de territoire et de villes stratégiques.

Les soldats ukrainiens ont également récupéré des dizaines d’armes abandonnées, notamment des chars et des véhicules blindés de transport de troupes.

Maloney a déclaré que l’armée russe vivait du mythe de l’Armée rouge soviétique depuis des décennies. Ce que ces dernières semaines et ces derniers mois ont montré, a-t-il dit, c’est que l’Ukraine fait face à une « armée russe décentralisée » paralysée par des années de « corruption, d’opportunisme et d’ingérence politique ».