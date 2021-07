La mission militaire américaine en Afghanistan prendra fin le 31 août, selon Biden

En 2012, à son apogée, Bagram a vu passer plus de 100 000 soldats américains. C’était la plus grande installation militaire américaine en Afghanistan.

« Avec la menace terroriste maintenant dans de nombreux endroits, maintenir des milliers de soldats au sol et concentrés dans un seul pays à un coût de milliards de dollars chaque année n’a aucun sens pour moi et pour nos dirigeants », a déclaré Biden le 14 avril.

Marquées par des siècles d’invasions étrangères et en proie à des divisions ethniques, des choses comme la sécurité de base, les droits de l’homme et la bonne gouvernance continuent d’échapper aux civils afghans à ce jour.

« Non, non, non, non », a-t-il dit, « C’est au peuple afghan de décider quel gouvernement il veut. »

Biden a insisté sur le fait que l’Amérique n’abandonne pas son engagement à aider à créer un Afghanistan stable et sûr, citant l’aide humanitaire et de sécurité que le gouvernement américain continuera de fournir.

« Combien de plus, combien de milliers de filles et de fils américains êtes-vous prêt à risquer? » a déclaré Biden, qui a annoncé pour la première fois le départ prévu des forces américaines en avril. « Combien de temps les laisseriez-vous rester? »

« Plutôt que de reprendre la guerre avec les talibans, nous devons nous concentrer sur les défis qui nous attendent », a déclaré Biden. « Nous devons traquer et perturber les réseaux et les opérations terroristes qui se sont étendus bien au-delà de l’Afghanistan depuis le 11 septembre. »

« Nous avons donné cet argument pendant une décennie », a déclaré Biden en avril. « Cela ne s’est jamais avéré efficace – pas quand nous avions 98 000 soldats en Afghanistan, et pas quand nous n’étions plus que quelques milliers. »

Pourtant, il est devenu clair pour les responsables de la défense et les diplomates américains ces dernières années que l’argument principal pour le maintien des troupes en Afghanistan – que le gouvernement central afghan a besoin de troupes américaines sur le terrain afin d’obtenir et de maintenir une trêve diplomatique avec les talibans – – ne constitue pas un plan viable à long terme.

« C’est pourquoi nous mettons autant d’énergie diplomatique dans cette administration pour essayer de trouver une solution diplomatique et pour forger une relation avec les forces afghanes à l’avenir qui leur permet de rester compétents et capables sur le terrain », a ajouté Kirby.

Le retrait militaire a alimenté les inquiétudes selon lesquelles l’Afghanistan pourrait dégénérer en une nouvelle effusion de sang après que les forces de la coalition américaine et de l’OTAN auront quitté le pays déchiré par la guerre. Le plus haut général américain du pays, Scott Miller, a déjà averti que une guerre civile pourrait arriver alors que les talibans renforcent leur emprise.

Administrateur de district afghan pour Bagram a déclaré à l’Associated Press que le départ des États-Unis s’est produit du jour au lendemain et sans coordination avec les autorités locales. En conséquence, des dizaines de pillards ont pris d’assaut les portes non protégées.

Les forces américaines ont renversé les talibans en 2001 après que le groupe ait abrité Oussama ben Laden et d’autres dirigeants d’Al-Qaïda qui ont perpétré les attentats terroristes du 11 septembre. Deux ans plus tard, les troupes américaines ont envahi l’Irak, une mesure visant à renverser le président irakien de l’époque, Saddam Hussein. .

Vingt ans plus tard, la plus longue guerre des États-Unis a coûté la vie à environ 2 300 soldats américains et fait des milliers de blessés. On estime que plus de 100 000 Afghans ont été tués ou blessés depuis le début du conflit.