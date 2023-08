La mission lunaire Inde Chandrayaan-3 atterrit sur la surface lunaire

Le pôle sud lunaire est devenu un lieu d’exploration récent grâce aux découvertes récentes sur traces de glace d’eau sur la lune. L’Inde avait déjà tenté un alunissage au pôle sud en septembre 2019, mais une panne logicielle avait provoqué l’écrasement de la mission Chandrayaan-2 à la surface.

« [The south pole is] « Il s’agit vraiment d’un domaine historique, scientifique et géologique très intéressant que de nombreux pays tentent d’exploiter et qui pourrait servir de base à de futures explorations », a déclaré Wendy Cobb, professeur d’études de stratégie et de sécurité à l’US Air Force School of Advanced Air. et études spatiales, a déclaré à CNBC.

Cobb a ajouté que la découverte d’eau sur le pôle sud de la Lune est « vraiment importante pour l’exploration future », car elle pourrait servir de source de carburant pour les fusées et les engins spatiaux.