La mission lunaire historique à prix réduit de l’Inde est prête pour l’atterrissage

L’Inde s’est préparée mercredi à devenir la première nation à faire atterrir un vaisseau spatial sur le pôle sud de la Lune lors de la dernière tentative d’atterrissage sur la Lune pour la nation la plus peuplée du monde.

Un précédent effort indien a échoué en 2019, et la dernière tentative survient quelques jours seulement après que la première mission lunaire russe en près de 50 ans s’est écrasée sur la surface lunaire.

La dernière mission a un prix de 74,6 millions de dollars – bien inférieur à ceux des autres pays, et témoigne de l’ingénierie spatiale frugale de l’Inde.

La dernière tentative d’atterrissage sur la Lune est un moment historique pour la nation la plus peuplée du monde, car elle se rapproche rapidement des jalons fixés par les puissances spatiales mondiales.

Chandrayaan-3, qui signifie « Mooncraft » en sanskrit, doit atterrir peu après 12h30 près du pôle sud lunaire peu exploré.

« L’Inde vise la Lune », a lu mercredi le titre en première page du Times of India, l’atterrissage lunaire espéré dominant les nouvelles locales. « C’est le jour J pour Moon Mission », a déclaré The Hindustan Times.

Mais l’ancien chef de l’espace indien K Sivan a déclaré que les dernières photos transmises à la maison par l’atterrisseur donnaient toutes les indications sur le succès de la dernière étape du voyage.

« C’est encourageant que nous puissions réaliser la mission d’atterrissage sans aucun problème », a-t-il déclaré lundi à l’AFP.

‘Confiance’

Sivan a ajouté que l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) avait apporté des corrections après l’échec d’il y a quatre ans, lorsque les scientifiques avaient perdu le contact avec le module lunaire précédent quelques instants avant son atterrissage prévu.

Il a dit:

Chandrayaan-3 va aller avec plus de robustesse. Nous avons confiance et nous espérons que tout se passera bien.

La mission a été lancée il y a près de six semaines devant des milliers de spectateurs enthousiastes, mais a pris beaucoup plus de temps pour atteindre la Lune que celles des missions Apollo des années 1960 et 1970, qui sont arrivées en quelques jours.

L’Inde utilise des fusées beaucoup moins puissantes que celles utilisées par les États-Unis à l’époque, ce qui signifie que la sonde doit orbiter plusieurs fois autour de la Terre pour gagner en vitesse avant de se lancer dans sa trajectoire lunaire d’un mois.

L’atterrisseur du vaisseau spatial, Vikram, qui signifie « valeur » en sanskrit, s’est détaché de son module de propulsion la semaine dernière et renvoie des images de la surface de la lune depuis son entrée en orbite lunaire le 5 août.

Un jour avant l’atterrissage, l’ISRO a déclaré sur les réseaux sociaux que l’atterrissage se déroulait dans les délais et que son complexe de contrôle de mission était « bourré d’énergie et d’excitation ».

« La navigation en douceur se poursuit », a déclaré l’agence sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’Inde a un programme aérospatial à relativement petit budget, mais dont la taille et l’élan ont considérablement augmenté depuis qu’elle a envoyé pour la première fois une sonde en orbite autour de la Lune en 2008.

Les experts disent que l’Inde peut maintenir les coûts bas en copiant et en adaptant la technologie spatiale existante, et grâce à une abondance d’ingénieurs hautement qualifiés qui gagnent une fraction du salaire de leurs homologues étrangers.

En 2014, l’Inde est devenue le premier pays asiatique à mettre un satellite en orbite autour de Mars et devrait lancer une mission habitée de trois jours sur l’orbite terrestre d’ici l’année prochaine.

« Très, très important »

Sivan, l’ancien chef de l’ISRO, a déclaré que les efforts de l’Inde pour explorer le pôle sud lunaire relativement non cartographié apporteraient une contribution « très, très importante » aux connaissances scientifiques.

Seuls la Russie, les États-Unis et la Chine ont déjà réalisé un atterrissage contrôlé sur la surface lunaire.

La Russie a lancé sa propre sonde lunaire plus tôt en août – sa première en près d’un demi-siècle.

En cas de succès, il aurait battu Chandrayaan-3 de quelques jours pour devenir la première mission de n’importe quelle nation à effectuer un atterrissage contrôlé autour du pôle sud lunaire.

Mais la sonde Luna-25 s’est écrasée samedi après un incident non précisé alors qu’elle se préparait à la descente.

Les sanctions punitives depuis le début de la guerre en Ukraine ont affecté l’industrie spatiale russe, qui a également été assiégée par la corruption et un manque d’innovation et de partenariats.