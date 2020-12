La mission Chang’e-5 a été lancée le 24 novembre et l’atterrisseur a atterri le 1er décembre près de Mons Rümker, un monticule volcanique sur la face proche de la lune. Les autorités chinoises affirment que le site est d’un âge géologique plus jeune et peut fournir de nouvelles informations sur la composition de la lune et de l’univers par rapport aux sites échantillonnés par l’Union soviétique et les États-Unis dans les années 1960 et 1970 – le tout autre pays ayant obtenu des échantillons de lune.

La mission était également importante, selon les responsables spatiaux chinois, car elle marquait la première fois que la Chine synchronisait et amarrait des navires sur l’orbite de la lune.

Des images publiées par les médias d’État montraient la capsule de retour de couleur cuivre du Chang’e-5 nichée en toute sécurité dans la neige et des travailleurs de sauvetage célébrant à côté d’un drapeau chinois. Les opérations spatiales de la Chine ont suscité la fierté nationale et ont été une priorité pour le dirigeant chinois Xi Jinping, qui a parlé de son « rêve spatial » dans le cadre d’une vision plus large pour que la Chine devienne une superpuissance globale.

Dans une déclaration de félicitations, M. Xi a salué la mission comme une « réalisation remarquable » dont le peuple chinois se souviendra.

Il a appelé la Chine à continuer d’explorer l’espace et à contribuer «à faire du pays une grande puissance spatiale, au rajeunissement national, à l’utilisation pacifique de l’espace et au renforcement des communautés. avec un avenir commun pour l’humanité », a déclaré l’agence de presse officielle Xinhua.

Pei Zhaoyu, chef adjoint du programme lunaire à l’Administration spatiale nationale chinoise, a déclaré que la Chine partagerait des échantillons avec des scientifiques internationaux après l’ouverture de la capsule à Pékin.

Thomas Zurbuchen, chef de la direction des missions scientifiques de la NASA, a félicité ses homologues chinois.

«La communauté scientifique internationale célèbre votre mission réussie Chang’e 5», at-il dit sur Twitter. « Ces échantillons aideront à révéler les secrets de notre système Terre-Lune et à acquérir de nouvelles connaissances sur l’histoire de notre système solaire. »

La mission Chang’e-5 marque le dernier succès d’un programme spatial chinois qui a fait des progrès rapides et relancé la compétitivité à Washington. Au rythme actuel, la Chine fera les mêmes progrès dans deux décennies que les États-Unis dans 40 ans, selon un rapport du Congrès de 2019.

Le budget spatial de la Chine, bien que non accessible au public, est estimé par la Space Foundation à but non lucratif à plus de 8 milliards de dollars par an, contre 22 milliards de dollars pour la NASA. Le financement de leurs programmes spatiaux par les États-Unis et la Russie est tombé à l’encontre de leurs budgets nationaux respectifs depuis la course à l’espace des années 1960.

L’année dernière, la Chine a été le premier pays à faire atterrir un rover de l’autre côté – ou «sombre» – de la lune, un défi technique qui a nécessité l’utilisation d’un satellite lunaire dédié pour transmettre des signaux à la Terre. En juillet, la Chine a lancé sa première mission sur Mars et espère avoir un rover à la surface de la planète rouge d’ici mai 2021.

Pékin prévoit également d’installer une station spatiale habitée d’ici deux ans et de devenir le premier pays à envoyer des humains sur la Lune depuis que les missions américaines ont été annulées après Apollo 17 en 1972. Le chef de l’Administration spatiale nationale chinoise, Zhang Kejian, a annoncé son intention d’ouvrir une base de recherche sur le pôle sud de la Lune d’ici 10 ans.

Les médias d’État chinois ont émis l’hypothèse jeudi que les futures missions lunaires commenceraient à tester la technologie d’impression 3D qui pourrait être utilisée dans l’installation de la future base lunaire.

Les affirmations de la Chine ont réveillé l’administration Trump, qui s’est engagée à maintenir le leadership américain dans l’exploration spatiale habitée. En mars 2019, le vice-président Pence a déclaré que « la première femme et le prochain homme sur la lune seront tous deux des astronautes américains lancés par des fusées américaines depuis le sol américain ».

« Nous sommes dans une course à l’espace aujourd’hui, tout comme dans les années 1960, et les enjeux sont encore plus importants », a déclaré Pence tout en avertissant que la Chine conquérirait le « terrain lunaire stratégique ».

Avant sa défaite électorale, le président Trump, qui a vu un retour sur la lune en 2024, a demandé l’approbation du Congrès pour des milliards de dollars pour le programme Human Landing System de la NASA. Les budgets futurs de ce programme et le sort des futures missions lunaires sont incertains avec le changement de la gouvernance américaine. Le président élu Joe Biden n’a pas précisé sa vision du programme spatial.

Cette semaine, de nombreux citoyens chinois se sont émerveillés de la rapidité avec laquelle leur pays avait rattrapé son retard, en particulier contre l’Amérique. M. Science, un blogueur populaire, a rappelé comment les États-Unis avaient accumulé 380 kilogrammes (837 livres) de sol lunaire au cours de leurs missions Apollo et partagé un grain de 1 gramme avec des scientifiques chinois en signe de bonne volonté en 1978 alors que les deux les pays ont établi des relations diplomatiques.

Aujourd’hui, la Chine a ses propres exemples à partager avec le monde, écrit-il.