La mission lunaire Artemis 1 de la NASA probablement reportée à novembre

Le retour tant attendu de la NASA sur la Lune est retardé un peu plus longtemps.

Avec l’ouragan Ian qui s’est abattu sur la Floride cette semaine, l’agence spatiale a ramené la fusée Space Launch System (SLS) – qui devait lancer la mission Artemis I – dans le gigantesque bâtiment d’assemblage de véhicules pour la protéger au Kennedy Space Center.

La fusée imposante, avec la capsule Orion empilée dessus, est sur la rampe de lancement depuis la mi-août, avant que de multiples problèmes techniques n’obligent la NASA à annuler les tentatives de lancement au cours du mois dernier.

La NASA considère désormais novembre comme l’opportunité la plus probable pour la prochaine tentative de lancement d’Artemis I. Lors d’un point de presse mardi, l’administrateur associé de la NASA, Jim Free, a déclaré que l’agence prévoyait de mener des travaux sur la fusée pendant qu’elle se trouvait dans le VAB, en remplaçant les composants qui sont des “éléments à durée de vie limitée”.

“C’est juste un défi de penser : ‘Pouvons-nous y entrer, [complete the work]et revenez là-bas pour une autre tentative de lancement “, a déclaré Free. “Nous ne voulons pas sortir trop vite, puis nous sommes coincés dans une situation où nous n’avons peut-être pas accès à tous les objets à durée de vie limitée que nous vouloir.”

Pour la fusée et la capsule, la “durée de vie limitée” décrit les éléments qui doivent être rafraîchis ou vérifiés périodiquement, tels que les batteries ou les réservoirs de propulseur.

La mission Artemis I marquerait le début de la capsule SLS et Orion, pour ce qui serait un voyage de plus d’un mois autour de la lune. Il lance le retour tant attendu de la NASA à la surface de la lune en tant que première mission du programme lunaire Artemis de la NASA. Provisoirement, le plan est d’atterrir les astronautes de l’agence sur la lune par sa troisième mission Artemis en 2025.

Notamment, cette première mission a cinq ans de retard et des milliards de plus que le budget. Plus de 40 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour le programme Artemis, dont une grande partie pour le développement de SLS et d’Orion. Le système est livré avec un prix par lancement de 4,1 milliards de dollars.