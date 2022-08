La mission Lucy de la NASA découvre un astéroïde troyen autour de Jupiter avec sa propre lune

La mission Lucy de l’agence spatiale américaine NASA a livré l’une des nombreuses découvertes passionnantes attendues et attendues de la sonde spatiale. L’équipe de Lucy a détecté que l’un des astéroïdes troyens autour de Jupiter possède son propre satellite.

Lancé en octobre 2021, Lucy, après son achèvement, deviendra le premier vaisseau spatial fabriqué par l’homme à visiter plus d’astéroïdes que n’importe quelle mission précédente. L’une des cibles de Lucy, Polymele, en mars de cette année, a révélé un petit compagnon, qui ressemblait à la propre lune de l’astéroïde.

La roche compagne serait à environ 200 kilomètres de Polymele et aurait un diamètre de 5 kilomètres. Polymele elle-même mesure 27 kilomètres de diamètre, selon son axe le plus large. La lune n’est pas encore nommée car les astronomes n’ont pas encore défini la nature et les caractéristiques de la roche.

Au moment de l’observation, Polymèle était délimitée par l’étoile derrière elle. Les scientifiques étudient l’occultation. Les astronomes ont commencé à mesurer l’emplacement, la taille et la forme de l’astéroïde troyen cible lorsque deux observateurs ont détecté quelque chose d’inhabituel.

“Nous avons été ravis que 14 équipes aient signalé que l’étoile s’était éteinte lorsqu’elle passait derrière l’astéroïde, mais en analysant les données, nous avons constaté que deux des observations n’étaient pas comme les autres. Ces deux observateurs ont détecté un objet à environ 200 kilomètres de Polymele. Ce devait être un satellite », a déclaré Marc Buie, responsable de l’occultation de Lucy, dans un communiqué.

D’après la dernière observation, l’astéroïde se trouvait à 770 millions de kilomètres de la Terre. On estime que Lucy atteindra l’astéroïde d’ici 2027. Lucy a entrepris un voyage pour visiter une ceinture principale d’astéroïdes et six astéroïdes troyens. Avec le temps, ce nombre a augmenté. Maintenant, avec la découverte d’une lune accompagnant Polymele, Lucy est sur le point de visiter neuf astéroïdes au cours de son voyage de 12 ans.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici