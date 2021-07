La mission Hope Mars des Émirats arabes unis capture les « aurores » nocturnes discrètes de la planète rouge

La mission Hope Mars des Émirats arabes unis (EAU) a pris les images les plus détaillées à ce jour des « aurores nocturnes discrètes » de la planète rouge, que les scientifiques ont eu du mal à étudier pendant des décennies. Les émissions ultraviolettes surviennent lorsque le vent solaire rencontre des champs magnétiques émanant de la croûte de Mars. Les particules chargées entrent ensuite en collision avec l’oxygène dans la haute atmosphère, la faisant briller, a rapporté Nature. La mission, également appelée Emirates Mars Mission (EMM), est le premier satellite interplanétaire sans équipage des Émirats arabes unis. Il est arrivé sur Mars en février et a commencé sa course scientifique officielle le 23 mai. Les aurores ont été repérées par le spectromètre ultraviolet de Mars d’Emirates, ou EMUS, qui est conçu pour étudier le mince et vaste halo d’hydrogène et d’oxygène entourant Mars, pas sur son magnétisme, donc les images d’aurore sont venues en bonus.

« Le voir n’a été qu’un cadeau », a déclaré Hessa Al Matroushi, responsable scientifique de l’EMM au Centre spatial Mohammed Bin Rashid de Dubaï.

« Ils ne sont pas faciles à attraper, et c’est pourquoi les voir tout de suite avec EMM était plutôt excitant et inattendu », a déclaré à Space.com Justin Deighan, planétologue au Laboratoire de physique atmosphérique et spatiale de l’Université du Colorado. .

Le vaisseau spatial Mars Express de l’Agence spatiale européenne et l’orbiteur MAVEN de la NASA ont tous deux observé l’aurore discrète, mais ils ne sont pas aussi détaillés que Hope.

Mais l’EMM a pris des « images spectaculaires », a déclaré à Nature Nick Schneider, un scientifique planétaire de l’Université du Colorado Boulder, qui fait partie de l’équipe MAVEN.

« D’après mon travail sur le sujet, j’ai immédiatement reconnu la façon dont les aurores dessinent un contour autour des derniers vestiges du champ magnétique en décomposition de Mars. Ces images capturent vraiment le fait que Mars a perdu son champ global, la cause présumée de la disparition de son atmosphère épaisse antérieure », a déclaré Schneider.

