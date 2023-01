La mission historique d’une fusée britannique se termine par un échec

La Grande-Bretagne a échoué dans sa première tentative de lancement d’une fusée depuis le sol britannique.

La surveillance de la mer et l’observation météorologique de l’espace étaient quelques-unes des fonctions que les satellites devaient avoir.

Une tentative de lancement de la première fusée en orbite depuis le sol britannique s’est soldée par un échec mardi, les scientifiques signalant une “anomalie” alors qu’elle approchait de son objectif.

Un Boeing 747 de Virgin Orbit transportant la fusée de 70 pieds (21 mètres) a décollé d’un port spatial à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, à 22 h 02 GMT.

La fusée s’est ensuite détachée de l’avion et s’est enflammée comme prévu à une altitude de 35 000 pieds au-dessus de l’océan Atlantique au sud de l’Irlande vers 23 h 15 GMT.

Mais dans une série de tweets alors que la fusée devait entrer en orbite et décharger ses neuf satellites, Virgin Orbit a déclaré : « Nous semblons avoir une anomalie qui nous a empêchés d’atteindre l’orbite. Nous évaluons les informations.

“Au fur et à mesure que nous en saurons plus, nous supprimons notre tweet précédent sur l’atteinte de l’orbite. Nous partagerons plus d’informations lorsque nous le pourrons.”

L’avion est revenu comme prévu dans un Spaceport Cornwall modéré, un consortium qui comprend Virgin Orbit et l’Agence spatiale britannique, à l’aéroport de Cornwall Newquay.

Le lancement était le premier depuis le sol britannique. Les satellites produits au Royaume-Uni devaient auparavant être envoyés en orbite via des ports spatiaux étrangers.

Si la mission avait réussi, le Royaume-Uni aurait été l’un des neuf seuls pays à pouvoir lancer des engins sur l’orbite terrestre.

La chef de Spaceport Cornwall, Melissa Thorpe, a déclaré à la télévision de la BBC avant le lancement :

Rejoindre ce club vraiment exclusif de nations de lancement est si important car cela nous donne notre propre accès à l’espace… que nous n’avons jamais eu auparavant ici au Royaume-Uni.

Des centaines de personnes ont regardé le lancement, nommé “Start Me Up” d’après la chanson des Rolling Stones.

Les satellites devaient avoir une variété de fonctions civiles et de défense, de la surveillance de la mer pour aider les pays à détecter les passeurs à l’observation de la météo spatiale.

Le nombre de bases spatiales en Europe a augmenté ces dernières années en raison de la commercialisation de l’espace.

Pendant longtemps, les satellites ont été principalement utilisés pour des missions institutionnelles par des agences spatiales nationales, mais la plupart des projets de ports spatiaux européens sont désormais des initiatives du secteur privé.

Le marché a explosé avec l’émergence de petites start-ups, la technologie moderne rendant à la fois les fusées et les satellites plus petits, et le nombre croissant d’applications pour les satellites.

Quelque 18 500 petits satellites – ceux pesant moins de 500 kilogrammes (1 100 livres) – devraient être lancés entre 2022 et 2031, contre 4 600 au cours de la décennie précédente.

Les militants ont cependant critiqué le lancement.

“L’espace est la nouvelle frontière de l’escalade et des dépenses militaires sans véritable contrôle public ni responsabilité”, a déclaré la secrétaire générale de la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND), Kate Hudson.

Le directeur de Drone Wars, Chris Cole, a dénoncé une “course aux armements dans l’espace qui conduira inévitablement à un plus grand risque d’instabilité et de conflit”.