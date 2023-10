La mission Gaia découvre un demi-million de nouvelles étoiles et 150 000 astéroïdes

Les dernières données publiées par l’observatoire Gaia de l’Agence spatiale européenne viennent d’être publiées, et elles sont massives : le vaisseau spatial a identifié un demi-million d’étoiles dans un amas voisin, près de 400 lentilles gravitationnelles et les orbites de quelque 156 000 astéroïdes.

Ce l’effusion de la science est partie de le troisième publication de données de l’observatoire, dont la première partie a été publiée en juin 2022. Gaia est dans l’espace depuis décembre 2013 et se positionne dans une région appelée L2, la même zone que le Télescope spatial Webb appelle à la maison.

« Grâce aux nouvelles données, nous pouvons étudier la structure de l’amas, la façon dont les étoiles qui le composent sont distribuées, comment elles se déplacent et bien plus encore, créant ainsi une carte complète à grande échelle d’Omega Centauri », a déclaré Alexey Mints, membre de la collaboration Gaia. et l’Institut Leibniz d’astrophysique de Potsdam, dans un communiqué de l’ESA. « Il utilise Gaia à son plein potentiel – nous avons déployé cet incroyable outil cosmique à sa puissance maximale. »

Le demi-million d’étoiles nouvellement repérées ne représentent qu’une poignée des 1,8 million d’étoiles au nord sur lesquelles des données ont été collectées lors de la récente série d’observations. Les étoiles se trouvent dans Omega Centauri, le plus grand amas globulaire visible depuis la Terre, un groupe d’étoiles d’environ 150 années-lumière de large et situé à 17 000 années-lumière de la Terre.

Les étoiles nouvellement repérées sont plus faibles que la plupart de celles précédemment détectées; Gaia a désormais vu 10 fois plus d’étoiles au cœur de l’amas, et des étoiles 15 fois plus faibles, selon ESA.

La version de Gaia est si massive que cinq articles de recherche contiennent ses données : un papier décrit le demi-million d’étoiles nouvellement repérées, un deuxième détaille la variabilité des étoiles ; un troisième déballe les milliers d’astéroïdes et leurs orbites ; un quatrième examine deux bandes interstellaires cartographiées composées de gaz et de poussière ; et un cinquième s’intéresse longuement aux centaines de lentilles gravitationnelles possibles repérées par l’observatoire.

Gaia a également observé plus de 380 lentilles gravitationnelles ou objets dans l’espace qui courbent et focalisent la lumière provenant de l’univers plus lointain. Les lentilles gravitationnelles permettent aux astronomes de scruter plus profondément l’espace, de voir d’anciennes galaxies et même des indices sur la nature de la matière noire.

« Grâce à Gaia, nous avons découvert que certains des objets que nous voyons ne sont pas de simples étoiles, même s’ils leur ressemblent », explique Christine Ducourant, astrophysicienne au Laboratoire d’Astrophysique de Bordeaux et membre de la collaboration. , dans la version ESA. « Ce sont en fait des quasars à lentilles très lointaines – des noyaux galactiques extrêmement brillants et énergétiques alimentés par des trous noirs. »

Cinquante des 381 quasars candidats sont très probablement les vrais, a ajouté Ducourant, une perspective passionnante pour les astrophysiciens espérant mieux comprendre les anciens noyaux galactiques actifs.

L’observation d’amas comme Omega Centauri peut fournir différents types d’informations utiles, notamment des détails sur le vieillissement des étoiles et l’évolution des galaxies. La quatrième publication de données de Gaia comprendra des observations de huit autres régions de l’espace densément peuplées d’étoiles. Cette version sera probablement ne viendra pas avant 2026, selon ESA. La dernière publication de données prévue pour la mission est la cinquième, qui n’interviendra pas avant la fin de 2030.

