La mission économique du Labour pour la croissance la plus élevée du G7 n’est pas assez ambitieuse, selon un éminent économiste – La politique britannique en direct

Bonjour. Jérémy Hunt, le chancelier, a accordé une interview à Sky News dans laquelle il a déclaré qu’il serait à l’aise avec des hausses de taux d’intérêt poussant l’économie dans la récession si cela devait arriver pour faire baisser l’inflation. Lorsqu’on lui a demandé s’il était « à l’aise avec le fait que la Banque d’Angleterre fasse tout ce qu’il faut pour faire baisser l’inflation, même si cela précipiterait potentiellement une récession », Hunt a déclaré au rédacteur économique de Sky, Ed Conway :

Oui, car au final, l’inflation est source d’instabilité. Et si nous voulons avoir la prospérité, faire croître l’économie, réduire le risque de récession, nous devons soutenir la Banque d’Angleterre dans les décisions difficiles qu’elle prend. Je dois faire autre chose, c’est-à-dire m’assurer que les décisions que je prends en tant que chancelier, des décisions très difficiles, pour équilibrer les livres afin que les marchés, le monde puissent voir que la Grande-Bretagne est un pays qui paye – toutes ces choses signifient que la politique monétaire de la Banque d’Angleterre (et) la politique budgétaire du chancelier sont alignées.

La volonté de Hunt de répondre à la question est louable. Mais au Trésor en ce moment, il y a probablement des conseillers en communication qui, entre-temps, s’arrachent les cheveux, rappellent au chancelier qu’il y a des raisons pour lesquelles les politiciens esquivent les questions lors des entretiens.

Les commentaires de Hunt sont un cadeau pour les travaillistes, mais l’opposition est également critiquée ce matin sur la politique économique. Jim O’Neilll’ancien économiste en chef de Goldman Sachs et ancien ministre du Trésor, a décrit La mission économique du travailpour assurer la croissance soutenue la plus élevée du G7, comme « idiot ».

Dans une interview avec le Power Testun podcast politique animé par Ayesha Hazarika et Sam Freedman, O’Neill a expliqué :

Il [Labour’s economic mission] est un peu idiot vraiment. J’aime beaucoup ce qu’il y a derrière. Mais c’est un peu idiot. Je suis quelqu’un qui a passé la majeure partie de 40 ans à regarder la croissance mondiale et, évidemment, il y a six autres pays où vous ne pouvez rien faire pour leur croissance directe. Mais, bien plus important que cela, ce n’est pas un signe d’ambition vraiment crédible car une partie du monde problématique dans lequel nous vivons est que la plupart de ces pays du G7 ne se développent pas très bien non plus.

O’Neill a été ministre du Trésor dans le gouvernement de David Cameron pendant environ un an et demi, et vous pourriez donc essayer de considérer cela comme une simple attaque des conservateurs. Mais O’Neill s’est vu confier un poste au Trésor au motif qu’il était un expert, pas un conservateur, il siège aux Lords en tant que crossbencher, et l’année dernière Rachel Reeves, la chancelière fantôme, a fièrement annoncé qu’il conseillait le Labour sur le démarrage -ups politique. Ce n’est pas un larbin conservateur.

Dans d’autres parties de l’interview, O’Neill était plus favorable à la pensée travailliste. Il a dit que l’emprunt pourrait être bénéfique.

Il faut sortir du mode de pensée conventionnel qui, franchement, s’est imposé à travers le monde entier parce que sinon on n’a pas la moindre chance de sortir de la situation dans laquelle on se trouve. Au cœur de la pensée économique conventionnelle se trouve que la dette est mauvaise et qu’il faut donc l’éviter. Beaucoup de cela est en fait assez sensé. Mais il ne fait pas de distinction entre les dépenses gouvernementales pour créer plus de richesse et d’actifs, et les dépenses gouvernementales pour consommer ou maintenir nos belles petites vies douillettes. Et il y a une énorme différence.

Et il a appelé à davantage d’investissements dans les infrastructures, arguant que des organismes tels que le Bureau de la responsabilité budgétaire et la Commission des infrastructures devraient obtenir plus d’autorité. Il expliqua:

Vous le considérez essentiellement comme un parallèle pour la politique budgétaire de ce que nous avons fait avec le conseil de la politique monétaire lorsqu’il a vu le jour. Et vous demandez à ces gars qui ont l’indépendance de dire, quels sont les domaines de dépenses d’investissement qui vont créer ? Ce que les économistes appelleraient des multiplicateurs positifs très forts… pour créer une croissance et une richesse très importantes pour l’avenir.

