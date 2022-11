La mission d’un fan de Boyhood Tintin de transformer chaque phare irlandais en art | Nouvelles du Royaume-Uni

Un designer s’est inspiré de son héros d’enfance Tintin, le journaliste d’investigation de renommée mondiale, dans ses recréations imprimées de phares irlandais.

Bert Dufour, originaire de Belgique, a développé une fascination pour les phares après avoir déménagé en 2011 à Clonakilty, une ville du comté de Cork, en Irlande.

Ses aventures se sont étendues de Rathlin à la pointe de l’Irlande du Nord à Fastnet à Cork sur la côte sud. Il a parcouru plus de 2 000 km en trois ans, capturant les 80 phares opérationnels de l’île.

Image:

Le designer belge Bert DuFour, au phare de Ballycotton, dans le comté de Cork



Maintenant, les 55 tirages réalisés jusqu’à présent ont été encadrés – et devraient être exposés plus tard ce mois-ci à Gifted, la plus grande foire d’artisanat et de design d’Irlande.

“Il y a une beauté dans ces tours et dans la façon dont elles surplombent l’océan”, a-t-il déclaré.

“Je suis abasourdi par la façon dont ces structures ont été créées il y a 150 à 200 ans.

“Je trouve comment ils ont été construits et où ils ont été construits tout à fait fascinants.”

La “grande influence” de Tintin

M. Dufour, fondateur de l’entreprise The Designer of Things, a déclaré que son travail avait été inspiré par le célèbre graphiste bruxellois Herge, qui est surtout connu comme le créateur de la bande dessinée Les Aventures de Tintin.

À juste titre, les illustrations – réalisées à l’aide de croquis sur place et de photographies fixes, avant d’être éditées numériquement – ont été comparées aux célèbres histoires sur le garçon reporter aventureux et son fidèle chien de compagnie, Snowy.

“Certaines personnes m’ont dit que mes illustrations leur rappelaient les livres de Tintin”, a-t-il déclaré.

“Les bandes dessinées ont eu une grande influence sur la façon dont j’illustre. J’étais un grand fan des livres en grandissant et j’ai toujours une collection complète dans leurs tirages originaux à couverture rigide.”

“J’essaie de les simplifier de manière à ce que mes tirages ne soient pas une représentation photographique, mais plutôt une représentation très stylisée”, a-t-il ajouté.

Image:

Phare de Blackrock dans le comté de Cork



Image:

Phare du Fastnet dans le comté de Cork



Le graphiste espère terminer le projet du phare l’année prochaine.

Bien qu’il ait dit qu’il ne pouvait pas choisir son phare préféré, il a partagé qu’il avait un faible pour Fastnet.

“Je suis attiré par tous les phares qui ont été construits sur des îles rocheuses dans ces endroits incroyablement éloignés”, a-t-il ajouté.

“Compte tenu de l’époque à laquelle ils ont été construits, dans ce cas terminés pour la première fois en 1854 et reconstruits en 1897, et des outils disponibles à l’époque, sans parler de leur ampleur lorsque vous êtes à proximité dans un bateau, c’est impressionnant – inspirant.”

Le designer a également créé un puzzle de 1 000 pièces de 16 de ses imprimés de phares, à inclure dans l’exposition de Gifted, du 30 novembre au 4 décembre au RDS de Dublin.