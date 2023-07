Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La mission de la Grande-Bretagne de devenir une « puissance mondiale dans l’espace » est de retour sur les rails après la première réunion du conseil spatial relancé du gouvernement, ont déclaré les ministres.

Le National Space Council, qui vise à coordonner tous les aspects de la stratégie spatiale du Royaume-Uni, s’est réuni pour la première fois depuis son rétablissement.

Il a été créé en 2020 pour assurer la direction ministérielle du développement du secteur spatial britannique, mais a été dissous sous le gouvernement Liz Truss.





Le Royaume-Uni est parfaitement placé, que ce soit sur le plan géographique, économique ou en tant que produit de notre base de compétences de classe mondiale, pour être non seulement un leader européen mais une puissance mondiale dans l’espace Chloé Smith

Le conseil a été rétabli après que cette décision ait attiré les critiques des députés.

Coprésidée par Chloe Smith, secrétaire d’État à la Science et à la Technologie, et Ben Wallace, secrétaire d’État à la Défense, la réunion a réuni d’autres ministres du Cabinet ainsi que l’astronaute britannique Tim Peake.

Mme Smith a déclaré: «L’espace est essentiel à la vie moderne: les télécommunications mondiales, les prévisions météorologiques et notre sécurité nationale dépendent toutes des satellites, et à mesure que l’importance de l’espace augmente, nos ambitions pour le Royaume-Uni doivent également l’être.

«Notre Conseil national de l’espace rétabli garantira que le gouvernement accompagne le secteur pour réaliser nos ambitions de croissance de l’économie spatiale.

« Le Royaume-Uni est parfaitement placé, que ce soit sur le plan géographique, économique ou en tant que produit de notre base de compétences de classe mondiale, pour être non seulement un leader européen mais une puissance mondiale dans l’espace. »

En plus de s’assurer que le Royaume-Uni dispose d’un secteur spatial florissant qui peut créer des emplois, le conseil vise également à développer des stratégies pour renforcer les capacités de défense du pays.

M. Wallace a déclaré : « La guerre en Ukraine a mis en évidence à quel point l’espace est critique pour les opérations militaires.

« Mon département continue de travailler en étroite collaboration avec le DSIT (Department for Science, Innovation and Technology) pour concrétiser l’ambition du Royaume-Uni en matière d’espace afin de garantir que nous disposons des capacités dont nous avons besoin pour protéger et défendre ce domaine critique et pour exploiter les opportunités qu’il offre pour les opérations futures. »

La réunion a coïncidé avec une nouvelle stratégie spatiale nationale en action par le DIST, qui décrit le plan du gouvernement sur la manière dont le Royaume-Uni peut devenir un acteur de premier plan dans la course à l’espace, en suivant le rythme des États-Unis, de l’Inde et de la Chine.

Le Dr Paul Bate, directeur général de l’Agence spatiale britannique, a déclaré : « La stratégie spatiale nationale en action met en évidence les progrès significatifs réalisés dans la réalisation de l’ambition du gouvernement de faire du Royaume-Uni l’une des économies spatiales les plus innovantes et les plus attrayantes au monde.

« En catalysant les investissements dans les entreprises britanniques, en augmentant notre implication dans les grandes missions spatiales et en défendant le pouvoir de l’espace pour améliorer des vies, l’Agence spatiale britannique joue un rôle majeur dans l’accélération de la croissance du secteur spatial florissant du Royaume-Uni. »

Ben Bridge, président d’Airbus Defence and Space UK, a déclaré : « Nous saluons ce rapport et félicitons le gouvernement pour ses progrès et son engagement à développer davantage le secteur spatial.

« Nous attendons avec impatience la prochaine phase de mise en œuvre de la Stratégie spatiale nationale et la publication du Plan du secteur spatial, pour aider le gouvernement à concrétiser ses ambitions de déblocage de la croissance en renforçant et en développant les capacités spatiales nationales. »

Mark Dankberg, président et directeur général du fournisseur de services Internet Viasat, a déclaré : « Je suis heureux de soutenir les objectifs du Royaume-Uni dans le cadre de la stratégie spatiale nationale pour débloquer la croissance économique, les investissements, le commerce et les opportunités scientifiques dans la nouvelle ère spatiale ».

Greg Clark, président du Commons Science, Innovation and Technology Committee, composé de députés de tous les partis, a déclaré l’année dernière que la dissolution du Conseil national de l’espace sous le gouvernement Truss était « clairement un pas dans la mauvaise direction ».

Ses commentaires accompagnaient un rapport du comité qui critiquait la politique spatiale britannique comme « incertaine et décousue ».

Le comité a depuis reconnu le rétablissement du conseil, mais a déclaré dans son dernier rapport, publié plus tôt ce mois-ci, qu’il n’y avait « pas un moment à perdre si le Royaume-Uni veut réaliser le plein potentiel de ce secteur extraordinaire ».