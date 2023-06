La mission du conservateur allemand est de rendre 111 objets de famille aux familles des victimes de l’Holocauste d’ici la fin de l’année

Matthias Weniger enfila une paire de gants en tissu blanc et souleva avec précaution un bougeoir en argent terni, à la recherche d’un autocollant jauni au bas de celui-ci.

Le chandelier est l’un des 111 objets en argent du Musée national bavarois que les nazis ont volé aux Juifs pendant le Troisième Reich en 1939. C’est à ce moment-là qu’ils ont ordonné à tous les Juifs allemands d’apporter leurs objets personnels en argent dans les prêteurs sur gage à travers le Reich – une des nombreuses lois. créé pour humilier, punir et exclure les Juifs.

Ce qui a commencé avec la discrimination et la persécution anti-juives en 1933, après que les nazis ont été élus au pouvoir en Allemagne, a conduit au meurtre de 6 millions de Juifs européens et d’autres dans l’Holocauste avant que la Seconde Guerre mondiale ne se termine avec la reddition de l’Allemagne en 1945.

Weniger, qui est conservateur au musée de Munich et supervise ses efforts de restitution, s’est donné pour mission de restituer autant d’objets en argent que possible aux descendants des propriétaires d’origine.

« Ces objets en argent remis aux prêteurs sur gages sont souvent les seules choses matérielles qui restent d’une existence anéantie par l’Holocauste », a déclaré Weniger à l’Associated Press dans une interview la semaine dernière à l’atelier du musée où il a exposé des objets en argent qui ont reste à restituer.

UN SURVIVANT DE L’HOLOCAUSTE DE FLORIDE POUR CÉLÉBRER SON 100E ANNIVERSAIRE EN LANÇANT LE PREMIER LANCEMENT AU JEU DES YANKEES-RAYS

« C’est donc très important d’essayer de retrouver les familles et de leur rendre les objets », a-t-il ajouté.

Des milliers de pièces prises aux Juifs ont été fondues en environ 135 tonnes d’argent et utilisées pour aider les efforts de guerre de l’Allemagne. Mais plusieurs musées se sont retrouvés avec des centaines de pièces en argent comme des chandeliers servant à allumer les bougies la veille du Shabbat, des coupes de Kiddouch pour bénir le vin, des cuillères en argent et des pelles à gâteaux.

Certains des objets ont été rendus aux survivants de l’Holocauste dans les années 1950 et 1960, s’ils se présentaient et essayaient activement de récupérer leurs biens volés. Mais de nombreux anciens propriétaires ont été assassinés pendant l’Holocauste ou, s’ils ont réussi à fuir les nazis, se sont retrouvés dans des coins reculés du globe.

« Deux tiers des derniers propriétaires n’ont pas survécu à la Shoah », a déclaré Weniger.

Malgré ces obstacles, et grâce à une combinaison de travail de détective approfondi, de dévouement et de connaissance approfondie de l’histoire, Weniger a jusqu’à présent réussi à restituer environ 50 objets aux membres de la famille et aux proches des propriétaires d’origine.

Il est convaincu qu’il pourra peut-être restituer presque tous les objets restants d’ici la fin de cette année.

Tout d’abord, il recherche l’identité des propriétaires d’origine. Les petits autocollants en papier jauni sur certaines pièces l’aident souvent dans ses efforts. Ils ont été mis sur les objets par les prêteurs sur gages – un témoignage de la bureaucratie obsessionnelle des Allemands, même en temps de dictature et de guerre. Les numéros sur les autocollants sont également répertoriés sur des documents vieux de plus de 80 ans nommant les Juifs qui ont dû donner leur argent – ​​parfois des objets de famille bien-aimés qui avaient été transmis dans les familles depuis de nombreuses générations.

LE KOSOVO DEVIENT LE SECOND PAYS À MAJORITÉ MUSULMANE À APPROUVER LA DÉFINITION DE L’ANTISÉMITISME DE L’ORGANISATION

Une fois que Weniger a découvert les noms des propriétaires d’origine, il commence à rechercher des bases de données nécrologiques et généalogiques juives, dans l’espoir que des descendants directs ou des parents plus éloignés aient pu publier leurs noms en ligne.

« Et donc vous passez d’une génération à l’autre et vous vous retrouvez avec des annuaires téléphoniques… avec LinkedIn, avec Facebook, avec Instagram ou des adresses e-mail qui correspondent à un membre de la jeune génération de cette famille », a expliqué le chercheur.

Dans la plupart des cas, Weniger dit qu’il a de la chance et qu’il est capable de retrouver les bons parents.

La majorité des descendants vivent aux États-Unis et en Israël, mais le musée a déjà ou est en train de restituer également des pièces d’argenterie à la France, au Royaume-Uni, à l’Australie et au Mexique.

Weniger met un point d’honneur à livrer personnellement les pièces aux familles. Il s’est rendu aux États-Unis plus tôt cette année, et la semaine dernière, il a rendu 19 pièces à des familles en Israël.

Là, Weniger a rencontré Hila Gutmann, 53 ans, et son père Benjamin Gutmann, 86 ans, chez lui à Kfar Shmaryahu au nord de Tel Aviv, et leur a donné une petite tasse en argent.

Weniger avait réussi à retrouver la famille avec l’aide du service de recherches du Magen David Adom – la version israélienne du Comité international de la Croix-Rouge.

La coupe était probablement utilisée pour Kiddouch pour bénir le vin à la veille de Shabbat – mais personne ne le sait avec certitude car les propriétaires d’origine, le marchand de bétail bavarois Salomon Gutmann et sa femme Karolina, qui étaient les grands-parents de Benjamin, ont été assassinés par les nazis en le camp d’extermination de Treblinka.

« C’était un sentiment mitigé pour nous de récupérer la coupe », a déclaré Hila Gutmann. « Parce que tu comprends que c’est la seule chose qui reste d’eux. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Alors que les grands-parents de Benjamin Gutmann ont été assassinés pendant l’Holocauste, leur fils Max – le père de Benjamin – a survécu parce qu’il a fui les nazis vers le territoire sous mandat britannique de la Palestine, dans ce qui est aujourd’hui Israël.

Malgré la douleur provoquée par la perte et le retour de la coupe d’argent, les Gutmann se disent heureux de la récupérer et prévoient de l’utiliser lors d’une cérémonie avec tous leurs autres proches à Rosh Hashanah, le Nouvel An juif, en septembre.

Quant à Weniger, le porteur de la coupe, les Gutmann n’ont que des éloges pour lui et son travail.

« Il s’y consacre vraiment », a déclaré Hila Gutmann. « Il traite ces petits objets avec tant de soin – comme s’ils étaient sacrés. »