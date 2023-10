La mission diplomatique risquée de Biden en Israël doit prouver aux critiques qu’ils ont tort : son autorité et la stabilité régionale sont en jeu | Dominique Waghorn | Nouvelles du monde

La mission de Joe Biden au Moyen-Orient est pour le moins risquée.

Il croit qu’il doit être ici pour envoyer un message en personne à ses amis et à ses ennemis.

À l’égard de ses alliés israéliens, il fait preuve de solidarité après la pire perte de vies civiles de l’histoire du pays, le massacre d’innocents le plus épouvantable et le plus dépravé.

Nous vous soutenons, tel est le message pour Israël. Mais il doit aussi les exhorter à ne pas aller trop loin.

Suivez en direct : le Moyen-Orient entre dans un « moment dangereux »

Le Le président américain est un vétéran des affaires étrangères. Fort de ses longues décennies d’expérience au Sénat américain et en tant qu’ancien vice-président, il connaît les périls de cette région mieux que quiconque dans la politique américaine.

Il connaît le danger de ce conflit s’étendant bien au-delà Gaza et Israël est bien réel.

Si Israël va trop loin à Gaza, les sentiments et les passions s’enflammeront encore davantage dans le monde musulman. Nous l’avons déjà vu.

Le Tragédie de l’hôpital de Gaza a été imputé, à tort ou à raison, à Israël, ce qui a provoqué des troubles du Maroc à l’Indonésie.

Comme l’a un jour fait remarquer avec ironie un observateur, Conflit israélo-palestinien observe les règles inversées de Vegas.

Ce qui se passe en Israël et dans les territoires occupés ne reste pas toujours là.

En termes de sentiment combustible, la région est à sec après plus d’un an de tensions.

En savoir plus:

Le nombre de déplacés à Gaza atteint un nouveau record

Ce que nous savons de l’explosion de l’hôpital de Gaza

Quelle est la solution à deux États ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:31

La Jordanie annule son sommet avec Biden



Les musulmans croient que le gouvernement israélien est sous Benjamin Netanyahouqui comprend des colons juifs extrémistes d’extrême droite, a bouleversé le fragile statu quo sur Jérusalem.

Ils pensent que la mosquée et l’enceinte d’Al Aqsa, le troisième sanctuaire de l’Islam, ont été violées par les forces de sécurité israéliennes.

Et les règles concernant l’accès des Juifs au site ont été modifiées, disent-ils, par rapport aux accords de longue date.

Rien de tout cela ne justifie les atrocités perpétrées par Hamasmais l’organisation utilisera ces passions enflammées pour satisfaire son programme extrême.

Cela rend les risques d’escalade à travers le monde plus réels.

Le président américain espère que sa présence envoie également un message aux ennemis, notamment à deux groupes aéronavals américains.

Il a prévenu L’Iran et Hezbollah ne pas s’impliquer et l’espoir d’être ici renforce ce message.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:26

L’explosion d’un hôpital de la ville de Gaza filmée



Le risque est que rien de tout cela ne fonctionne, que la région éclate de toute façon et que son autorité et son influence soient considérées comme impuissantes.

Et il risque d’être perçu comme trop proche des Israéliens.

Les diplomates de ce que l’on appelle les pays du Sud ont déjà exprimé leur indignation face à la réaction d’Israël.

Pourquoi est-il acceptable qu’Israël coupe l’électricité, le carburant et la nourriture aux civils innocents de Gaza, se demandent-ils, alors que les efforts de la Russie pour priver les Ukrainiens d’électricité ont été condamnés comme crimes de guerre par l’Occident ?

Cette perception d’hypocrisie unilatérale n’est pas améliorée par le annulation d’un sommet des dirigeants régionaux avec Biden ici à Amman.

Il avait espéré équilibrer les séances de photos en Israël avec des photos de lui aux côtés des dirigeants arabes en Jordanie.

Les critiques diront que Biden aurait été plus sage de rester chez lui et de laisser la diplomatie aux diplomates.

Venir ici, disent-ils, risque d’aggraver la situation. Il doit maintenant leur prouver le contraire.