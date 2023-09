La mission d’échantillonnage de la NASA sur Mars est irréaliste, selon un rapport

Les conclusions d’un comité d’examen indépendant suggèrent que la quête de la NASA pour restituer des échantillons de Mars est semée d’embûches et semble impossible à réaliser compte tenu des prévisions actuelles en matière de coûts et de calendrier.

Le projet chinois d’envoyer des astronautes sur la Lune

La NASA a publié la version finale rapport jeudi et a annoncé avoir mis en place sa propre équipe pour examiner le rapport Mars Sample Return (MSR) et formuler une recommandation concernant la voie à suivre pour la mission d’ici le deuxième trimestre 2024. Entre-temps, l’agence spatiale a suspendu ses prévoit de confirmer le coût et le calendrier officiels de la mission.

Le rapport décrit la mission comme une « campagne très contrainte et difficile », avec « des attentes irréalistes en matière de budget et de calendrier dès le début ».

Retour d’échantillon sur Mars est l’une des missions les plus complexes jamais tentées par l’agence spatiale, elle implique une flotte de vaisseaux spatiaux, comprenant un orbiteur, un atterrisseur, deux hélicoptères et une fusée, qui seront assemblés et envoyés sur la planète rouge d’ici 2028. Le rapport, Cependant, indique qu’il existe une « probabilité proche de zéro » que l’atterrisseur et l’orbiteur soient prêts à être lancés en 2028. Au lieu de cela, le comité d’examen suggère de viser plutôt une préparation au lancement en 2030.

La NASA a du mal à gérer le budget et le calendrier de sa mission Mars Sample Return. L’agence spatiale a créé en mai un comité d’examen indépendant « pour évaluer les plans techniques, de coûts et de calendrier avant de confirmer la conception de la mission », a écrit la NASA.

« Des comités d’examen indépendants comme celui que nous avons mandaté pour Mars Sample Return nous aident à déterminer si nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de notre mission dans le cadre du budget approprié », a déclaré Sandra Connelly, administratrice associée adjointe pour la science à la NASA, dans un communiqué.

L’agence spatiale n’a toujours pas déclaré d’estimation officielle du coût de sa mission de retour d’échantillons. En 2020, la NASA et l’ESA estimé que la mission nécessiterait au moins 7 milliards de dollars au total, mais on craint qu’elle ne dépasse le budget. Le nouveau rapport suggère que le coût du cycle de vie complet de la mission se situera probablement entre 8 et 11 milliards de dollars.

La mission a reçu 822,3 millions de dollars dans le cadre du projet de loi de dépenses 2023 et la NASA a demandé 949,3 millions de dollars pour le retour d’échantillons sur Mars dans le cadre de son projet de loi. proposition de budget pour 2024. En avril, l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, a révélé que la mission Mars Sample Return a besoin de 250 millions de dollars supplémentaires au cours de l’exercice en coursplus 250 millions de dollars supplémentaires en 2024, afin de rester sur la bonne voie pour un lancement en 2028.

Dans sa proposition de budget 2024 pour la NASA, la sous-commission des crédits du Sénat a ordonné à l’agence spatiale de soumettre un profil de financement annuel pour le MSR dans le cadre du coût du cycle de vie de 5,3 milliards de dollars indiqué dans l’enquête décennale des sciences planétaires de 2022. Si la NASA n’est pas en mesure de le faire, elle pourrait être confrontée à l’annulation de sa mission, a écrit le sous-comité dans son rapport de juillet.

« Mars Sample Return est un programme et une campagne très complexes avec de multiples développements, interfaces et complexités parallèles », a déclaré Orlando Figueroa, président du comité d’examen indépendant, dans un communiqué. « Le développement de cet effort historique fait suite à plusieurs décennies d’investissement stratégique. »

Le comité d’examen indépendant a souligné l’importance du retour d’échantillons sur Mars en tant qu’étape stratégique du programme d’exploration de Mars de l’agence spatiale, qui vise à faire un jour atterrir des humains sur Mars. Les échantillons rocheux actuellement collectés par le rover Perseverance pourraient contenir des indices permettant de savoir si Mars a déjà abrité une forme de vie, ce qui répondrait en fin de compte à la question de savoir si la vie existe au-delà de la Terre.

En fait, le rapport exhorte la NASA à mieux communiquer sur l’importance de sa mission de retour d’échantillons. « L’importance sociétale, technologique et scientifique du MSR en fait une mission de la plus haute importance dans la stratégie d’exploration à long terme de la NASA, et cela n’est pas communiqué de manière cohérente et claire au public et aux parties prenantes », indique le rapport. « Une campagne MSR réussie révolutionnera notre compréhension de l’histoire de Mars, du système solaire et du potentiel de vie au-delà de la Terre. »

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Page sur les vols spatiaux.