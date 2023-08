La mission de suppression des déchets spatiaux ClearSpace-1 frappée par des déchets spatiaux

Dans un triste cas de débris- sur- crime de débris, un adaptateur de charge utile défunt qui a été choisi comme sujet d’un mission de nettoyage des débris spatiaux a été lui-même touché par un débris spatial.

Premières images en couleur du télescope spatial Webb

L’adaptateur de charge utile VESPA flotte sur l’orbite terrestre depuis le lancement d’une fusée Vega en 2013, s’ajoutant aux milliers de débris spatiaux qui entourent actuellement notre planète. Le 10 août, l’Agence spatiale européenne (ESA) a été informée par le 18e Escadron de défense spatiale des États-Unis que de nouveaux débris avaient été repérés à proximité de l’adaptateur VESPA, ce qui suggère que l’objet s’est brisé en morceaux plus petits en raison d’une collision avec un autre morceau de débris spatial.

Après une décennie en orbite en tant que déchet spatial inutile, VESPA était sur le point de servir un objectif final en tant que cible de EffacerEspace-1– un vaisseau spatial en forme de griffe conçu pour récupérer les déchets spatiaux et les jeter dans l’atmosphère terrestre pour les brûler. La mission européenne devrait être lancée en 2026 et devait rencontrer VESPA afin de tester la nouvelle technologie d’élimination des déchets dans l’espace.

« Le développement de la mission ClearSpace-1 se poursuivra comme prévu pendant que des données supplémentaires sur l’événement seront collectées », a écrit l’ESA dans un communiqué. déclaration. « L’ESA et ses partenaires industriels évaluent soigneusement l’impact de l’événement sur la mission. »

La double collision de débris n’est pas seulement ironique, mais met également en évidence le problème croissant des débris spatiaux en orbite terrestre. Plus de 27 000 débris orbitaux sont actuellement en train d’être récupérés. suivi par le réseau mondial de surveillance spatiale du ministère de la Défense, avec de nombreux éléments plus petits flottant également sans être détectés. Ce nombre devrait augmenter à mesure que l’industrie spatiale mondiale continue de croître, mettant davantage d’engins spatiaux en orbite et donc augmentant les risques de collision autour de notre planète.

Pour plus de vols spatiaux dans votre vie, suivez-nous sur Twitter et ajoutez le dédié de Gizmodo à vos favoris Vol spatial page.