La mission de sauvetage du submersible Titan pose des défis importants

Les garde-côtes américains et canadiens ont déployé des avions, des bateaux et des équipements de sonar dans leur course pour localiser Titan, le submersible touristique de 21 pieds qui a disparu dimanche matin avec cinq personnes à bord lors d’une plongée vers l’épave du Titanic.

La mission de recherche intimidante couvre la surface de l’océan – au cas où le submersible serait arrivé mais serait incapable de communiquer – et les vastes profondeurs en dessous. La mission pose des défis uniques qui sont encore compliqués par les profondeurs impliquées. Selon la distance de Titan sous la surface, l’effort pourrait être la mission de recherche et de sauvetage la plus profonde jamais tentée. Un effort de sauvetage serait confronté à une visibilité limitée, à une pression extrêmement élevée et à un fond océanique encombré de morceaux de l’épave du Titanic qui rendraient difficile l’identification sonar de Titan. Et l’approvisionnement limité en oxygène du submersible rend la recherche d’autant plus urgente.