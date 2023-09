La mission de sauvetage dans une grotte pour sauver un chercheur malade coincé à 3 000 pieds sous terre pourrait prendre 10 jours | Nouvelles du monde

Secourir un spéléologue tombé malade à 3 000 pieds sous terre il y a plus d’une semaine pourrait prendre encore 10 jours, a déclaré un responsable des recherches.

Des équipes de secours à Turquie dimanche, il a porté avec succès le chercheur américain Mark Dickey jusqu’à la barre des 2 300 pieds (700 m). Il s’y reposera avant de poursuivre le voyage vers la surface.

L’homme de 40 ans a commencé à vomir le 2 septembre à cause d’un saignement d’estomac lors d’une expédition dans la grotte de Morca, dans le sud de la Turquie.

Image:

Mark Dickey est un spéléologue expérimenté





Ce sauvetage minutieux implique des équipes qui tirent sa civière à travers des passages étroits et des puits verticaux jusqu’à la surface.

Cela pourrait prendre jusqu’à 10 jours, selon Recep Salci, chef du département de recherche et de sauvetage de la Direction turque de la gestion des catastrophes et des urgences (AFAD). Si son état s’améliore, la mission pourrait être plus rapide.

Des médecins, des ambulanciers et des spéléologues expérimentés se sont précipités en Turquie pour aider à la mission. Les autorités turques ont déclaré que 190 personnes originaires de huit pays étaient impliquées, dont 153 experts en recherche et sauvetage.

Image:

Les sauveteurs tentent de déplacer un rocher alors qu’ils libèrent le passage pour la mission de sauvetage





Image:

Les sauveteurs descendent à l’entrée de la grotte de Morca





Les sauveteurs ont installé de petits camps de base médicale à différents niveaux le long du puits, offrant à M. Dickey l’occasion de se reposer pendant une désincarcération ardue.

L’une des tâches les plus difficiles des opérations de sauvetage dans les grottes consiste à élargir les passages étroits des grottes pour permettre le passage des lignes de civière à faible profondeur, a déclaré Yusuf Ogrenecek, de la Fédération spéléologique de Turquie.

« Les lignes de civière demandent beaucoup de main d’œuvre et nécessitent des sauveteurs spéléologiques expérimentés qui travaillent de longues heures », a-t-il déclaré.

Les sauveteurs devront également naviguer dans la boue et l’eau à basse température et faire face aux conséquences psychologiques d’un séjour prolongé dans une grotte.

Image:

Mark Dickey est vu dans la grotte de Morca quelques jours avant de tomber malade et de se retrouver piégé.





Des équipes composées d’un médecin et de trois ou quatre autres personnes restent à tour de rôle avec M. Dickey à tout moment.

Samedi, le gouverneur de Mersin, Ali Hamza Pehlivan, a déclaré que M. Dickey se trouvait dans un état stable.

« Nous avons reçu des informations selon lesquelles son état s’améliore grâce à une intervention médicale », a-t-il déclaré.

M. Dickey est instructeur auprès de la National Cave Rescue Commission (NCRC) des États-Unis. Il est très apprécié dans la communauté internationale de la spéléologie (étude de l’exploration des grottes) et a déjà participé à des missions de sauvetage.

Il co-dirigeait une expédition visant à trouver et cartographier un nouveau passage dans la grotte turque, la troisième plus profonde du pays, lorsqu’il tomba malade.