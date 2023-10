La mission de l’homme d’Okemos en Ukraine a commencé avec 1 ambulance. Le soutien de la communauté garantit qu’il y en aura plus

TWP MÉRIDIEN. — Lorsque la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté en mars 2022, Ody Norkin d’Okemos s’est souvenu de ses grands-parents, nés en Ukraine et morts pendant l’Holocauste en 1941.

Cette nouvelle guerre lui paraissait personnelle. Il savait qu’il avait besoin d’aide.

Ainsi, avec un grand désir et un peu de direction d’un rabbin d’Odessa, en Ukraine, Norkin s’est rendu en Roumanie puis en Ukraine pour livrer une ambulance indispensable pour transporter les blessés vers un lieu sûr. Ce fut un voyage de cinq semaines tumultueux, dangereux et réussi..

C’était au printemps 2022. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et Norkin est retourné en Roumanie huit fois et a traversé la frontière ukrainienne à six reprises.

Il a développé une équipe solide, tant au niveau local qu’à l’étranger, pour l’aider dans sa mission. L’homme d’affaires de la région de Lansing, Steve Linder, a collecté des fonds pour le projet et a accompagné Norkin lors d’un voyage. L’avocat David Mittleman a collecté des fonds et a mis Norkin en relation avec la représentante américaine Elissa Slotkin, D-Lansing.

Pendant que Norkin était absent lors du premier voyage, la Fédération juive du Grand Lansing collectait des fonds pour le projet. Norkin a déclaré qu’à son retour, Amy Shapiro, directrice exécutive de la fédération, lui avait dit que suffisamment de fonds avaient été collectés pour une deuxième ambulance.

« Il était inapproprié de ma part de dire que j’en avais fini alors qu’il y avait de l’argent disponible », a déclaré Norkin.

Au cours des 18 mois qui se sont écoulés, environ 200 000 $ ont été collectés et utilisés pour des fournitures médicales et des ambulances. Norkin a pris la parole dans des clubs Rotary, des centres de retraite et d’autres groupes communautaires pour collecter des fonds.

Mais la plupart des ressources provenaient d’un bulletin d’information électronique de la société fondée par Norkin, Michigan Flyer, qui vantait ses exploits. La newsletter est envoyée à 180 000 adresses e-mail.

« Le gouvernement américain apporte un soutien militaire, mais les fonds humanitaires proviennent d’organisations privées et d’organisations confessionnelles », a déclaré Norkin.

Jusqu’à présent, Norkin a acheté et livré quatre ambulances, provenant d’Italie, de France et de Roumanie. L’un est allé à Odessa, deux à Dnipro et un à Kiev.

« Il nous faut des ambulances de niveau C pour les traumatismes », a déclaré Norkin. « Nous achetons généralement des ambulances de classe A, appelées ambu-cabs, ici aux États-Unis. Non seulement nous avons dû acheter les véhicules, mais nous avons également dû les équiper d’équipements de sauvetage tels que des tubes respiratoires, des soins pour les plaies, des défibrillateurs, etc. Lorsque les services d’incendie locaux achètent des ambulances, elles sont toutes équipées d’équipement et le coût est d’environ 300 000 $.

« Toutes les ambulances achetées ont été utilisées et nous récupérons le matériel partout où nous pouvons le trouver. Avant même de m’en rendre compte, j’ai reçu des demandes de fournitures médicales provenant de nombreux endroits en Ukraine. »

L’un de ses partenaires dans cette mission est Raj Wiener, ancien directeur de la santé publique de l’État du Michigan. Norkin a autrefois travaillé comme acheteur pour l’État.

« Nous nous connaissons à travers l’État, puis à travers le Rotary », a déclaré Wiener. « J’étais président de la section de Williamston et Ody était président de la section d’East Lansing. Nous nous sommes rencontrés lors d’un voyage du Michigan Flyer à Détroit lorsqu’il a mentionné avec désinvolture ce qu’il faisait en Ukraine. «Dites-m’en plus», dis-je. J’étais à fond au moment où il a terminé son histoire. Je lui ai dit que je voulais être utile.

Wiener a utilisé ses contacts et a commencé à collecter des fournitures auprès des hôpitaux.

« Il n’y avait rien de glamour à cela », a-t-elle déclaré. « J’ai fait correspondre les besoins, organisé les Rotariens et chargé les fournitures dans des conteneurs. Mais il fallait qu’il soit précis car nous allons franchir deux frontières. Nous avons reçu des dons des hôpitaux Munson, Sparrow et Covenant ainsi que d’une école d’infirmières de Saginaw Valley.

Norkin a déclaré que les services d’incendie de DeWitt et de Meridian Township ont également fait don d’outils pour retirer les personnes des bâtiments en feu.

Norkin a déclaré que Slotkin avait été un atout tout au long du processus, réduisant les formalités administratives diplomatiques.

« Slotkin a activé ses relations avec la Roumanie », a-t-il déclaré. « Lorsque j’appelle l’ambassadeur de Roumanie, il me considère comme un employé de Slotkin, et cela est inestimable. »

Parce que Norkin a servi comme commandant de char lors de la guerre israélienne de 1973, il est conscient des dangers qui nous menacent en Ukraine.

« Les Russes ciblent les Américains qui traversent la frontière avec l’Ukraine », a-t-il déclaré. « Une solution consiste à suivre la carte SIM américaine dans nos téléphones portables. Je ne pense pas que ces voyages soient dangereux, mais ma famille est inquiète.

À Dnipro, lors de son dernier voyage, un chirurgien a plaidé auprès de Norkin pour un scanner avec un télescope chirurgical.

« Ils utilisent des appareils à rayons X tchèques datant de l’ère soviétique, construits en 1951. Le chirurgien a déclaré qu’il avait besoin d’un appareil de tomodensitométrie pour l’aider lors des amputations. Les anciens appareils à rayons X ne faisaient tout simplement pas l’affaire. »

Norkin a décrit le monde de l’aide humanitaire internationale comme « contrairement à ce pour quoi j’ai été formé dans le monde des affaires, où vous signez un contrat avec des dates d’exécution et de livraison spécifiées. Lorsque vous comptez sur les dons, vous édulcorez les attentes des donateurs qui peuvent changer. On m’a promis trois ambulances Hummer, mais le donateur s’est ensuite retiré.»

Combien de temps Norkin poursuivra-t-il ses missions dangereuses et salvatrices en Ukraine ?

« Combien de temps? » il a dit. « Tant que nous pouvons continuer à bénéficier de soutien. »

Weiner a déclaré : « Ody est très concentré et intense. Pas de temps perdu. Vous ne pouvez tout simplement pas vous asseoir et regarder ça. C’est la bonne personne. La logistique est très compliquée.

Cet article a été initialement publié dans le Lansing State Journal : Ody Norkin du Michigan Flyer livre des ambulances en Ukraine