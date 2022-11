La mission de l’homme d’accomplir 30 actes de gentillesse avant d’avoir 30 ans pour faire du monde un « meilleur endroit »

Avec tant de choses à travers le monde, un homme a décidé de rendre le monde meilleur en accomplissant 30 actes de gentillesse avant d’avoir 30 ans. Lorsque Bryan Tsiliacos a eu 29 ans, il a pris la décision consciente de canaliser ses angoisses intérieures pour créer quelque chose de grand. ABC7 News a rapporté que Bryan avait commencé par écrire toutes les choses de la vie pour lesquelles il était reconnaissant. Et il eut une délicieuse réalisation. Il a dit: «J’ai sorti une feuille de papier et j’ai commencé à écrire toutes les choses pour lesquelles j’étais reconnaissant. Et à ce moment-là, j’ai réalisé que chaque chose merveilleuse qui m’est arrivée était due au soutien et à la générosité des autres.”

Il s’est donné pour mission d’accomplir 30 actes de gentillesse avant d’avoir 30 ans. Ce fut le début du défi 30 actes par 30. Bryan a documenté tout son parcours sur sa poignée Instagram. Pour son premier acte de gentillesse, Bryan a préparé plus de 400 desserts pour les pompiers de San Jose. Il a ensuite remercié les pompiers d’avoir accepté ses dons et a exprimé son enthousiasme pour atteindre son objectif.

Bryan a ensuite demandé au directeur du collège d’Oakland de l’aider à créer une liste de souhaits qu’il pourrait utiliser pour faire don de kits de fournitures aux enseignants de l’école. Il a documenté l’ensemble du processus, de la collecte de ses fournitures au don de 150 kits de fournitures aux collèges d’Oakland. Avec l’aide de 18 sponsors de partout aux États-Unis, Bryan a pu faire don de papier, de marqueurs, de lingettes désinfectantes, de collations et d’environ 12 000 $ de fournitures.

“Des actes de gentillesse comme celui-ci nous font savoir que nous ne sommes pas invisibles, qu’il y a des gens qui se soucient vraiment de notre communauté”, a déclaré la directrice Maya Taylor de Westlake Middle School, a rapporté ABC7 News.

Poursuivant cet incroyable voyage, pour son prochain acte de gentillesse, Bryan le dédie aux travailleurs des refuges pour animaux, qu’il a appelés les héros méconnus de la société. Il a hâte de donner des colis de soins à ces héros méconnus de San Francisco, en Californie. Les forfaits de soins comprendront, entre autres, des cartes-cadeaux, des collations et des articles anti-stress.

Bryan a mentionné qu’il veut montrer au monde que « vous n’avez pas à attendre de faire partie d’une organisation ou d’un organisme à but non lucratif pour faire une différence. Tout ce qu’il faut, c’est du temps, de la détermination et de la créativité. Quand on veut faire du bien dans le monde, tout est possible.

Bien que son rêve soit grand, Bryan prévoit de le réaliser avant 2023, lorsqu’il aura 30 ans.

