La mission de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia est en route, selon le chef de l’AIEA

Kyiv –

L’organisme de surveillance nucléaire des Nations Unies a injecté lundi une lueur d’espoir dans l’impasse sur la centrale nucléaire assiégée de Zaporizhzhia, annonçant que sa mission d’experts de haut niveau “est maintenant en route” vers l’installation, qui a vu les bombardements incessants comme point focal dans la guerre d’Ukraine.

Le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a cherché pendant des mois à accéder à l’usine de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe, qui est occupée par les forces russes et dirigée par des travailleurs ukrainiens depuis les premiers jours de la guerre de 6 mois.

Son annonce est intervenue quelques heures après que la Russie et l’Ukraine ont échangé des allégations de tirs de roquettes et d’artillerie sur ou à proximité de l’usine dimanche, intensifiant les craintes que les combats ne provoquent une fuite radioactive massive. Sous le déluge de bombardements la semaine dernière, l’installation a déjà été temporairement mise hors ligne.

“Le jour est venu,” Grossi a écrit sur Twitterajoutant que la “mission de soutien et d’assistance de l’AIEA basée à Vienne … est maintenant en route”.

“Nous devons protéger la sûreté et la sécurité de la plus grande installation nucléaire d’#Ukraine et d’Europe”, a-t-il écrit. “Fier de diriger cette mission qui sera dans #ZNPP plus tard cette semaine.” Grossi, qui n’a pas fourni de chronologie plus précise ni donné plus de détails, a publié une photo de lui avec 13 autres experts.

L’Ukraine a allégué que la Russie tenait essentiellement l’usine en otage, y stockait des armes et lançait des attaques depuis ses environs, tandis que Moscou accusait l’Ukraine de tirer imprudemment sur l’installation. La centrale de Zaporizhzhia compte six réacteurs.

L’AIEA a tweeté que la mission évaluera les dommages physiques à l’installation, “déterminera la fonctionnalité des systèmes de sûreté et de sécurité” et évaluera les conditions du personnel, entre autres.

L’agence ukrainienne de l’énergie atomique a brossé un tableau inquiétant de la menace en publiant une carte indiquant où les radiations pourraient se propager à partir de l’usine de Zaporizhzhia, que les forces russes contrôlent depuis le début de la guerre. Et lundi, il a accusé les forces russes de continuer à bombarder la zone élargie.

Energoatom a déclaré dans un communiqué qu’au cours des dernières 24 heures, les troupes russes ont pris pour cible la ville voisine d’Enerhodar et la centrale électrique, blessant 10 personnes, dont quatre travaillaient à la centrale.

Des attaques ont également été signalées au cours du week-end à la fois dans le territoire contrôlé par la Russie adjacent à l’usine le long de la rive gauche du Dniepr et le long de la rive droite contrôlée par l’Ukraine, y compris les villes de Nikopol et Marhanets, chacune à environ 10 kilomètres (six milles) de l’établissement.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konashenkov, a déclaré dimanche que les forces ukrainiennes avaient attaqué l’usine à deux reprises au cours de la journée et que des obus étaient tombés près des bâtiments stockant du combustible et des déchets radioactifs.

“Un projectile est tombé dans la zone de la sixième unité de puissance, et les cinq autres devant la station de pompage de la sixième unité, qui assure le refroidissement de ce réacteur”, a déclaré Konashenkov, ajoutant que les niveaux de rayonnement étaient normaux. Il n’a pas été possible de vérifier de manière indépendante les accusations.

L’AIEA a rapporté dimanche que les niveaux de radiation étaient normaux, que deux des six réacteurs de la centrale de Zaporizhzhia fonctionnaient et que, bien qu’aucune évaluation complète n’ait encore été faite, des combats récents avaient endommagé une conduite d’eau, réparée depuis.

Mais dans une guerre qui en est maintenant à son septième mois, la seule bonne nouvelle de lundi pourrait difficilement briser la morosité générale qui assombrit tout, des villages de première ligne aux approvisionnements alimentaires mondiaux et à l’économie mondiale.