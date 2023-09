La mission de créer le hub européen des batteries, quel qu’en soit le prix

(Bloomberg) — À côté des champs de maïs et de tournesols près de la ville de Debrecen, dans l’est de la Hongrie, des ouvriers portant des casques de sécurité coulent du béton dans les fondations de ce qui sera la plus grande usine de fabrication de batteries pour véhicules électriques d’Europe.

Le projet de la taille d’un aéroport réalisé par la société chinoise Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. est le joyau de la couronne d’environ 20 milliards d’euros (21,3 milliards de dollars) d’investissements qui, selon le Premier ministre Viktor Orban, permettront à l’économie de prospérer grâce à la transition verte de l’Europe. Nulle part dans le monde la production de batteries par habitant n’augmente plus rapidement que la Hongrie.

Pourtant, le projet de devenir l’un des plus grands fournisseurs de la planète va au-delà de l’économie. Les militants écologistes, les dirigeants communautaires et les opposants politiques affirment qu’il y a un coût qui est ignoré par un leadership qui contrôle tout, depuis les tribunaux et les régulateurs jusqu’aux médias, alors qu’Orban cherche à soutenir la prochaine ère de son règne.

L’installation de 7,8 milliards de dollars que CATL construit en partenariat avec Mercedes-Benz AG a été présentée par le gouvernement comme le plus important investissement direct étranger de l’histoire de la Hongrie. À côté du site, deux autres fournisseurs de batteries construisent leurs propres usines. De l’autre côté de la ville, une autre, de la société chinoise EVE Energy Co. Ltd., est en cours d’installation à côté de la nouvelle usine du constructeur automobile allemand BMW AG.

Les préoccupations vont de la perte de terres agricoles de premier ordre à la pression exercée sur les ressources en eau et en énergie, en passant par les questions liées à l’élimination des batteries usagées. Il existe ensuite un risque d’accident dans les usines travaillant avec des matières dangereuses comme le lithium.

Les assemblées publiques sur les nouveaux investissements liés aux batteries se sont transformées en disputes de cris. Même dans les bastions du Fidesz, le parti au pouvoir d’Orban, les gens ont qualifié les responsables locaux de « traîtres ». Le gouvernement a depuis modifié les lois pour ne plus exiger de consultations en personne.

« Personne ne nous a demandé si nous voulions cette usine », a déclaré Zoltan Timar, maire Fidesz de Mikepercs, la banlieue de Debrecen la plus proche de l’usine CATL. « Cela fait peut-être partie de la transition verte, mais localement, ce que nous constatons, c’est qu’ils vont travailler avec des substances dangereuses. Les gens ont peur.

CATL a déclaré qu’elle savait ce qu’elle faisait et utilisait sa vaste expérience pour garantir qu’aucune pollution n’était rejetée dans l’air ou dans l’eau. L’entreprise a également déclaré qu’elle souhaiterait travailler avec les autorités locales pour prévenir une éventuelle contamination à l’extérieur de l’usine.

Pourtant, l’anxiété dont Timar a parlé est partagée par toutes les communautés de Hongrie, sur la base de plus d’une douzaine d’entretiens avec des habitants, des responsables et des groupes environnementaux, pratiquement aucun coin du pays n’étant épargné d’une manière ou d’une autre par le boom des batteries.

Augmenter la production de véhicules électriques

Les tensions mettent en évidence la difficulté de passer au vert : alors que les véhicules électriques sont salués comme un moyen de réduire les émissions et de ralentir le changement climatique, il existe des coûts environnementaux locaux qui, selon les critiques, sont ignorés par un gouvernement axé principalement sur les gains économiques.

Il existe d’autres exemples d’opposition à la révolution des véhicules électriques. En Allemagne, la première usine européenne de Tesla Inc. a connu des retards alors qu’un tribunal examinait une action en justice intentée par des écologistes concernant le déboisement. Mais sous Orban, la Hongrie fait tapis comme nulle part ailleurs.

D’ici quelques années seulement, ce pays de moins de 10 millions d’habitants devrait devenir le quatrième producteur mondial de batteries, après la Chine, les États-Unis et l’Allemagne, selon les données de BloombergNEF.

La Hongrie compte actuellement six usines de batteries qui sont déjà en production ou en cours de construction. En outre, environ deux douzaines d’autres entreprises faisant partie de la chaîne de production se sont installées.

La première usine à ouvrir ses portes a eu lieu à Göd, sur la rive du Danube, au nord de la capitale, Budapest. Le conglomérat sud-coréen Samsung SDI a converti son usine d’écrans plasma pour se concentrer sur la production de batteries pour véhicules électriques en 2017.

L’usine jouxte des logements et presque immédiatement, les habitants ont commencé à exprimer leurs inquiétudes concernant la pollution sonore et la prétendue contamination de l’eau. Des années de plaintes sont restées largement lettre morte alors que le gouvernement et l’entreprise ont poursuivi leurs efforts, Samsung SDI doublant la taille de son investissement.

L’enseignante Julianna Lam Palla de Göd s’est plainte de l’odeur de « poisson pourri » provenant des robinets de sa maison. Même si elle n’avait aucune preuve que la cause en était l’usine de batteries, des années d’ignorance de la part des autorités locales l’ont convaincue de déménager. « Il y a tellement de questions, tellement de colère et de désillusion », a déclaré Lam Palla alors qu’elle jouait avec son chien au bord du Danube.

Les choses ont empiré lorsqu’un parti d’opposition a pris le contrôle de la municipalité locale en 2019 et a promis d’examiner les allégations de dommages environnementaux. Le gouvernement d’Orban a réagi en redistribuant les recettes fiscales lucratives de l’usine de Göd vers les zones environnantes.

Les militants ont commencé à mesurer eux-mêmes la pollution et ont découvert dans les puits la N-méthyl-2-pyrrolidone, ou NMP, le solvant le plus couramment utilisé pour fabriquer les électrodes cathodiques des batteries.

« Nous ne craignons pas qu’ils polluent, nous savons qu’ils le sont », a déclaré Zsuzsa Bodnar, vice-présidente du groupe environnemental local Göd-ÉRT. « Seules les autorités refusent de faire des tests et n’acceptent pas nos résultats. »

Une étude publiée cette année dans la revue Scientific Reports a découvert du lithium dans l’eau du robinet dans les villes des 19 comtés de Hongrie, mais en quantités non dangereuses pour les humains.

Après cinq années d’activité, Samsung SDI réalise actuellement une étude approfondie d’impact environnemental. L’entreprise a déclaré qu’elle avait demandé un permis de prévention et de contrôle de la pollution parce que ses activités ont désormais atteint des niveaux qui en nécessitent un.

Samsung SDI « déploie des efforts continus pour atténuer les inquiétudes concernant l’environnement de la ville de Göd, y compris des analyses de l’eau qui prouvent qu’aucun NMP ou tout autre matériau nocif n’est trouvé dans l’eau et l’air, en étroite coopération avec les autorités hongroises et les groupes civils », le » a également déclaré la société dans une réponse par courrier électronique aux questions.

La municipalité de Göd, qui est désormais dirigée à nouveau par un maire soutenu par le Fidesz, a décliné une demande d’entretien.

Que les préoccupations environnementales soient justifiées ou non, l’argument a résonné dans toute la Hongrie. Pour les opposants, cela a souligné les risques potentiels pour les communautés lorsqu’une usine de batteries s’installe, ainsi que le coût de la résistance.

Le gouvernement, quant à lui, a redoublé son discours selon lequel si vous voulez relancer l’économie hongroise, vous devez soutenir son plan. Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto, responsable de ces investissements, a qualifié les usines de batteries de « notre assurance-vie » selon laquelle le pays sortira vainqueur de la transition verte vers les voitures électriques.

« Il est extrêmement injuste et contraire à l’intérêt national d’induire les gens en erreur et de créer des mouvements pour que ces usines ne viennent pas en Hongrie mais en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Suède et qui sait où ailleurs », a-t-il déclaré devant un parterre de jeunes partisans du parti au pouvoir.

La Hongrie a beaucoup à perdre. Orban a passé la majeure partie de son temps au gouvernement depuis 2010 à être en désaccord avec l’UE à propos de l’érosion de l’État de droit dans sa « démocratie antilibérale » et de la corruption et du copinage florissants. Le Parlement européen a qualifié la Hongrie d’« autocratie électorale ». Pourtant, il est également resté un proche allié des constructeurs automobiles allemands comme BMW et Mercedes, offrant des allégements fiscaux et des subventions somptueuses pour implanter de nouvelles usines dans son pays.

Le choix politique d’Orban

L’UE a fixé à 2035 la date limite pour arrêter la vente de voitures neuves essence et diesel, obligeant ainsi les constructeurs à passer à l’électrique. Les usines qui ne réussissent pas la transition risquent d’être fermées. Cela a renforcé l’attractivité de la Hongrie en attirant principalement les fabricants de batteries chinois et sud-coréens. Ils peuvent côtoyer leurs plus gros clients au sein du plus grand bloc commercial du monde.

« Les usines de batteries sont rapidement devenues une définition de l’économie hongroise, mais elles constituent aussi un choix politique », a déclaré Andrea Elteto, chercheur à l’Institut de l’économie mondiale de Budapest. «Ils concordent avec l’objectif d’Orban de relier l’Est et l’Ouest, dans l’espoir que les entreprises qui en bénéficient contribueront à le maintenir au pouvoir.»

L’usine CATL de Debrecen sera sept fois plus grande que la seule autre usine européenne de l’entreprise chinoise, en Allemagne. La production démarrera d’ici trois ans, a indiqué la société. Laszlo Papp, le maire de la ville, a décrit sa région comme « l’endroit où le mariage entre le secteur automobile d’Europe occidentale et l’industrie des batteries est en train de se consommer ».

Ce qui inquiète les résidents, c’est le coût de ces noces. Les usines de batteries ont besoin d’énormes quantités d’eau pour leur refroidissement et contrairement à la plupart des autres usines de batteries de la Hongrie, pays enclavé, la ville n’a pas de grande rivière ou de lac à proximité.

Papp a déclaré que la ville a réalisé des évaluations exhaustives qui ont montré qu’elle ne manquerait pas d’eau pour les usines, ni pour ses habitants. Mais une étude des services régionaux des eaux publiée localement affirme le contraire, prédisant que les ressources en eau de la ville pourraient être exploitées jusqu’à leurs limites.

Peter Kaderjak, chef du groupe de pression hongrois sur les batteries et ancien haut responsable de l’énergie dans le précédent gouvernement Orban, est franc sur les risques pour l’environnement. Il a déclaré que le gouvernement devrait même financer des stations de surveillance là où les habitants le demandent. Cela dit, les communautés locales doivent également faire un effort pour comprendre les aspects économiques, a-t-il déclaré.

« Il ne s’agit pas de faire de la Hongrie le champion du monde » en matière de production de batteries, a déclaré Kaderjak, qui a aidé Orban à créer le parti au pouvoir, le Fidesz, à la fin des années 1980, à la fin du communisme. « Cela n’est positif pour l’économie hongroise que dans la mesure où c’est écologiquement durable et dans la mesure où les communautés ont le sentiment de gagner plus que de perdre. »

Il y a des signes de changement. Le mois dernier, les autorités hongroises ont suspendu les activités de l’entreprise sud-coréenne de recyclage de batteries SungEel Hitech Co. Ltd pour une série de violations qui menaçaient le fonctionnement sûr de l’usine. Les nouveaux investisseurs doivent désormais également réaliser une étude d’impact environnemental.

À Debrecen, la ville construit des stations de surveillance de l’air et de l’eau pour la détection précoce de toute contamination potentielle, une décision que CATL a déclaré saluer dans une réponse écrite aux questions.

Il faudra cependant convaincre les militants. À côté des cabanes en bois louées par les vacanciers au bord du Danube, près de Göd, les représentants d’une douzaine de groupes environnementaux de toute la Hongrie se sont réunis pour la première fois en août. Ils étaient là pour apprendre des anciens combattants de Göd et pour unir leurs forces.

« Nous savons que nous ne pourrons pas arrêter les plus grands fabricants de batteries au monde », a déclaré le militant Bodnar. «Mais si cela est si important pour le gouvernement, nous voulons également avoir notre mot à dire lorsqu’il s’agit d’élaborer des réglementations juridiques, environnementales et de sécurité. Nous refusons d’être ignorés.

