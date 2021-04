SpaceX a lancé un autre groupe d’astronautes pour la NASA tôt vendredi matin, la société d’Elon Musk ayant maintenant envoyé 10 astronautes dans l’espace en moins d’un an.

La mission Crew-2, la deuxième mission opérationnelle de la société pour la NASA et la troisième à ce jour, a atteint son orbite avec succès après son lancement depuis le centre spatial Kennedy de la NASA en Floride à 5 h 49 HAE. Une fusée SpaceX Falcon 9 a transporté les quatre astronautes dans l’espace dans le vaisseau spatial Crew Dragon de la société nommé «Endeavour».

Le lancement a marqué plusieurs nouvelles premières pour SpaceX, la société réutilisant à la fois une fusée et une capsule pour la mission, tout en dépassant le nombre total d’astronautes lancés dans l’espace dans le cadre du programme Mercury qui a débuté en 1958.

«C’était tout simplement spectaculaire», a déclaré l’administrateur par intérim de la NASA Steve Jurczyk après le lancement de la mission Crew-2. « Notre partenariat avec SpaceX a été formidable. »

La capsule Crew Dragon de SpaceX – transportant les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide et l’astronaute français Thomas Pesquet – est maintenant en route vers la Station spatiale internationale. La mission devrait accoster à l’ISS environ 24 heures après le lancement, vers 5 h 10 HAE samedi. L’équipe Crew-2 effectuera ensuite une mission d’une durée complète sur l’ISS, passant environ six mois à bord.

Après le lancement, SpaceX a également débarqué le booster de sa fusée Falcon 9, qui est la grande partie inférieure de la fusée. Ce propulseur de fusée Falcon 9 avait précédemment lancé la mission Crew-1 en novembre, et SpaceX prévoit de continuer à l’utiliser pour lancer de futures missions.