La mission commerciale d’avions affrétés de DeSantis autour du monde a coûté près de 1,6 million de dollars

DeSantis a effectué ce voyage international – qui a abouti à la rencontre du gouverneur avec des dirigeants étrangers et de hauts responsables des alliés des États-Unis – quelques semaines seulement avant de se lancer dans la course à la présidence et a été considéré comme un moyen pour lui d’acquérir des références en matière de politique étrangère. Il a rencontré le Premier ministre japonais Fumio Kishida et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Ce n’était que le deuxième voyage de DeSantis à l’étranger depuis qu’il est devenu gouverneur en 2019, contrairement à l’ancien gouverneur de Floride, Rick Scott, qui effectuait fréquemment des missions commerciales à l’étranger, notamment des visites régulières à des spectacles aériens en France et en Angleterre.

DeSantis utilise un avion d’État pour ses voyages officiels, mais il a souvent eu recours à des vols charters ou à des avions privés pour ses déplacements politiques et personnels, y compris pour sa campagne présidentielle. Sa campagne a dépensé environ 1,5 million de dollars en frais de déplacement au cours des six premières semaines de la campagne.

Ses habitudes de voyage font l’objet d’un examen minutieux depuis le début de sa campagne présidentielle, notamment une plainte éthique déposée contre le gouverneur concernant des voyages en avion liés à une tournée promotionnelle de livres plus tôt cette année.

Les dossiers d’Enterprise Florida montrent que 1,49 million de dollars pour le coût de la mission internationale ont été consacrés au transport, tandis que plus de 66 000 dollars ont été dépensés en hôtels et près de 9 800 dollars en repas. Un autre 20 000 $ a été dépensé pour « les programmes et l’administration de la mission ».

Les archives montrent que sur le total dépensé en transport, près de 1,39 million de dollars ont été destinés au coût de deux avions charters qui ont transporté un total de 20 passagers à travers le monde.

Lorsque DeSantis s’est rendu en Israël en 2019 avec des membres du cabinet de Floride et une délégation de près de 100 personnes, le service de presse de Floride a rapporté que le coût total s’élevait à plus de 442 000 dollars, dont plus de 131 000 dollars serviraient à payer les frais de Nikki Fried, alors commissaire à l’agriculture, et d’autres employés de l’État.

Enterprise Florida, une agence privée-publique qui a été démantelée cette année par la législature contrôlée par les républicains et dont une partie de ses opérations a été intégrée au ministère du Commerce, a déclaré dans un rapport détaillant le voyage qu’elle s’appuyait sur des dons privés faisant partie de son des réserves de liquidités constituées sur plusieurs années pour couvrir les coûts de la mission commerciale.

POLITICO a demandé début mai des copies des contrats d’avions charter ainsi que les noms des donateurs privés d’Enterprise Florida pour les quatre premiers mois de l’année. Cette demande a également été adressée au ministère du Commerce après l’absorption d’Enterprise Florida par l’agence d’État.

Les dossiers remis vendredi n’incluaient pas les noms des donateurs privés, bien qu’un porte-parole du ministère du Commerce ait déclaré dans un courrier électronique que les seuls dons au cours de cette période provenaient de membres du conseil d’administration d’Enterprise Florida.

Le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

On ne sait pas exactement quand le résumé a été rédigé, mais il indique qu’« après avoir mené une analyse logistique approfondie, y compris un pré-voyage via des compagnies aériennes commerciales pour évaluer la faisabilité, il a été déterminé que le transport charter était la seule option pratique pour ceux qui visitent les quatre pays. en mission commerciale.

Enterprise Florida a également ajouté que « le transport charter garantissait à ces personnes qu’elles pourraient arriver et repartir des pays dans les délais requis pour atteindre tous les objectifs de la mission et assister aux réunions avec les parties prenantes. Ainsi, les dépenses associées aux vols nolisés ont été jugées raisonnables et nécessaires pour répondre aux exigences uniques de cette mission commerciale.

Le président de la Chambre, Paul Renner, républicain de Palm Coast et fervent partisan de DeSantis, était à l’origine de la fermeture d’Enterprise Florida, créée dans les années 90. Le jour de l’ouverture de la session 2023, Renner a déclaré aux législateurs que « Enterprise Florida a fait des promesses excessives et n’a pas tenu ses promesses pendant des années et draine des fonds de priorités plus élevées. Si c’était Washington, DC, cela vivrait éternellement, inchangé et sans contestation, mais la méthode de la Floride nous oblige à ne conserver que ce qui fonctionne et à éliminer ce qui ne fonctionne pas.

Cette année, la législature de l’État a également adopté un projet de loi visant à protéger du public les dossiers de voyage financés par l’État de DeSantis.