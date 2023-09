La mission commerciale Canada-Inde reportée en raison de relations tendues

OTTAWA –

Le Canada reporte une mission commerciale en Inde que la ministre fédérale du Commerce, Mary Ng, avait passé les quatre derniers mois à promouvoir comme étant la clé de la stratégie indo-pacifique du gouvernement.

« Pour le moment, nous reportons la prochaine mission commerciale en Inde », a écrit la porte-parole de Ng, Shanti Cosentino.

Ng devait se rendre à Mumbai le 9 octobre avec des chefs d’entreprise canadiens pour nouer des liens avec leurs homologues du pays le plus peuplé du monde, pour un voyage de cinq jours connu sous le nom de mission commerciale « Équipe Canada ».

Le bureau de Ng n’a pas voulu expliquer pourquoi le voyage a été reporté ni quand il aurait probablement lieu, lorsque la Presse canadienne lui a demandé. Elle n’a pas été mise à disposition pour un entretien.

Cette décision intervient après que le Canada a suspendu les négociations en vue d’un accord commercial avec l’Inde et que les relations entre le premier ministre Justin Trudeau et son homologue à New Delhi ont été glaciales lors d’une récente visite.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a rencontré Trudeau en marge du sommet des dirigeants du G20 le week-end dernier, et le bureau de Modi a déclaré qu’il se concentrait sur les séparatistes sikhs au Canada. Trudeau a déclaré aux journalistes avant son arrivée en Inde qu’il ferait part de ses inquiétudes concernant l’ingérence étrangère de l’Inde au Canada.

L’envoyé de l’Inde au Canada a révélé il y a deux semaines qu’Ottawa avait suspendu les négociations commerciales, et jusqu’à présent, aucun des deux pays n’a fourni d’explication détaillée.

Ng n’a pas mentionné la mission commerciale en Inde ni les négociations commerciales dans son discours d’ouverture ou de clôture vendredi alors qu’elle se réunissait virtuellement avec ses homologues provinciaux et territoriaux.

La réunion s’est tenue virtuellement parce que Ng a déclaré qu’elle avait été testée positive au COVID-19 ce matin-là.

« Nous avons eu des conversations productives et franches. C’est le genre de travail d’équipe que je pense que les Canadiens sont en droit d’attendre de nous », a déclaré Ng en clôturant la réunion. Elle n’a pas répondu aux questions des journalistes « en raison de son emploi du temps », selon son bureau.

Plus tôt cette semaine, le ministre du Commerce de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, a affirmé qu’Ottawa avait laissé les provinces dans le flou pendant des mois sur l’état des négociations commerciales avec l’Inde.

Harrison a déclaré que la réunion de vendredi ne lui avait apporté aucune précision supplémentaire, pas plus qu’un appel séparé avec Ng jeudi.

« Les affirmations de (Ng) selon lesquelles les négociations sont simplement suspendues pour ‘faire le point’ sont totalement absurdes », a écrit son bureau dans un communiqué.

Harrison a soutenu que la province aurait pu profiter de ses bonnes relations avec les responsables indiens pour aider à résoudre les problèmes émergents lors des négociations. L’accord commercial préoccupe particulièrement la Saskatchewan, qui exporte un volume disproportionné de légumineuses comme les lentilles.

« Le gouvernement Trudeau a pris la décision politique que ses meilleurs intérêts, dans un contexte partisan, soient servis par une relation conflictuelle et négative avec le gouvernement Modi », a soutenu Harrison.

La réunion a eu lieu alors que le premier ministre du Yukon, Ranj Pillai, était en Inde dans le cadre de sa propre mission commerciale en Asie.

Le week-end dernier, le ministère indien des Affaires étrangères a exprimé ses « vives inquiétudes » concernant les séparatistes sikhs au Canada, qui souhaitent créer leur propre État en Inde.

New Delhi soutient depuis longtemps que le Canada porte atteinte à la sécurité nationale de l’Inde, affirmant que les groupes qui plaident pour qu’une partie de l’État indien du Pendjab devienne un pays indépendant équivaut à un mouvement extrémiste.

Ottawa a soutenu que la liberté d’expression signifie que les groupes peuvent exprimer leurs opinions politiques à condition qu’elles ne soient pas violentes.

La question est devenue particulièrement brûlante ce printemps à la suite d’allégations non prouvées selon lesquelles l’Inde aurait participé à la mort par balle d’un chef gurdwara sikh près de Vancouver en juin. La GRC a déclaré qu’elle n’avait aucune preuve de liens avec une ingérence étrangère et n’avait aucune raison de croire que la communauté sikh du Canada était en danger.

New Delhi a soutenu que les allégations d’ingérence étaient sans fondement et s’est plainte des affiches du groupe de défense Sikhs for Justice demandant les adresses personnelles des diplomates indiens.

Les libéraux ont condamné les menaces contre ces envoyés et leur ont offert une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

La mission commerciale, la première en Asie dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique du Canada, visait à stimuler les entreprises canadiennes de technologies propres afin de contribuer à répondre aux besoins de l’Inde en énergie renouvelable.

Une description du voyage publiée sur le site Web du Service des délégués commerciaux indique que l’Inde était la grande économie à la croissance la plus rapide en 2022.

« L’importance stratégique, économique et démographique croissante de l’Inde dans la région Indo-Pacifique en fait un partenaire essentiel dans la poursuite par le Canada de ses objectifs dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique », lit-on dans l’avis en ligne destiné à inciter les chefs d’entreprise canadiens à se joindre au voyage de Ng.

Le Service des délégués commerciaux a déclaré que le voyage viserait également à accroître le commerce dans des secteurs tels que l’automobile, l’agriculture et les aliments à valeur ajoutée, la technologie numérique, les infrastructures et les sciences de la vie.

Cela impliquerait également un réseautage avec des chefs d’entreprise indiens, des séances d’information de hauts fonctionnaires et d’acteurs clés de l’industrie, ainsi que des tables rondes avec l’industrie et des experts locaux.

Le Conseil canadien des affaires, qui milite en faveur d’une intensification des échanges commerciaux avec l’Inde, a souligné que les deux pays bénéficient du commerce.

« Nous espérons que cette relation se poursuivra indépendamment des tensions politiques qui pourraient survenir de temps à autre », a écrit le président du groupe, Goldy Hyder.

« Comme nous l’avons vu dans d’autres relations bilatérales, les différends ont tendance à se régler d’eux-mêmes. Entre-temps, les affaires continuent en renforçant les liens et en créant de nouvelles opportunités, car le commerce crée des emplois, stimule la croissance économique et élève le niveau de vie de tous les Canadiens. »

Le bureau de Ng a souligné vendredi que les missions commerciales d’Équipe Canada étaient toujours prévues pour six destinations allant du Japon au Vietnam.

« La stratégie indo-pacifique du Canada constitue le cadre permettant aux entreprises canadiennes – anciennes et nouvelles – de se développer et de croître sur les marchés dynamiques du Pacifique », a écrit Cosentino.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 15 septembre 2023.