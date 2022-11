La mission Artemis Moon de la NASA achève son survol avec le vaisseau spatial Orion

Le vaisseau spatial Orion de la NASA a survolé la face cachée de la Lune lundi, passant à moins de 81 miles de la surface.

Le vaisseau spatial, qui n’a pas d’humains à bord, se dirige vers la lune depuis mercredi, lorsqu’il a été lancé dans le cadre de la mission Artemis I. Son périple durera encore 20 jours.

Le but de la mission est de vérifier que le vaisseau spatial Orion fonctionne comme prévu, et de permettre à la NASA d’effectuer les ajustements et les corrections nécessaires avant le bord des astronautes pour la mission Artemis II, qui ne devrait pas décoller avant au moins 2024. Une future mission impliquant le vaisseau spatial Orion ainsi qu’un véhicule SpaceX viseront à faire atterrir des astronautes sur la surface de la lune.

Quelques minutes avant le passage le plus proche d’Orion avec la lune lundi, la capsule a allumé son moteur pendant 2,5 minutes. Cela a accéléré sa vitesse lorsque le vaisseau spatial a basculé vers ce que l’on appelle une orbite rétrograde lointaine. Les images du survol devraient être publiées plus tard lundi.