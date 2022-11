La mission Artemis I lance le retour de la NASA sur la Lune. Les astronautes expliquent pourquoi il a fallu si longtemps pour revenir.

La fusée Space Launch System arrive sur la rampe de lancement en Floride, le 17 août 2022. NASA/Joel Kowsky

La NASA a lancé son nouveau système de lancement spatial vers la lune pour la première fois mercredi.

La fusée est conçue pour ramener des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois en plus de 50 ans.

Les astronautes de la NASA disent qu’il faut si longtemps pour retourner sur la lune à cause de la politique et de l’argent.

La NASA vient de lancé une nouvelle fusée historique étonnante dans le ciel de la Floride. Ce n’est pas seulement que le Space Launch System est géant, plus grand que la Statue de la Liberté. Ce n’est pas seulement qu’il présente le monde étage de fusée le plus puissant.

Toute cette puissance est destinée à un grand objectif : cette fusée est conçue pour envoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois en 50 ans.

SLS a décollé pour sa première mission mercredi, poussant son vaisseau spatial Orion dans un voyage autour de la lune et retour. Il ne transporte pas d’astronautes cette fois-ci, mais si tout se passe bien, la NASA prévoit de faire atterrir des bottes sur la surface lunaire en 2025.

Ce serait la première fois qu’une personne poserait le pied sur la lune depuis décembre 1972, lorsque les astronautes Gene Cernan et Harrison Schmitt ont effectué le dernier moonwalk du programme Apollo.

“Il est important que cette initiative réussisse maintenant. Nous avons essayé deux autres fois – les administrations ont essayé – et ils sont mort-nés”, Schmitt dit Insider en 2019après que l’administration Trump a accéléré le nouveau calendrier d’alunissage jusqu’en 2024. (L’objectif a depuis été repoussé à 2025.)

L’astronaute de la NASA Victor Glover visite la fusée Space Launch System à l’intérieur du bâtiment d’assemblage de véhicules du Kennedy Space Center, le 15 juillet 2021. (NASA/Kim Shiflett)

Dès 2004, l’ancien président George Bush s’était fixé pour objectif de renvoyer des astronautes sur la Lune. Selon ces plans, cela aurait dû se produire d’ici 2020, peut-être dès 2015. Certains des retards ont été techniques. SLS, la pierre angulaire du nouveau programme lunaire Artemis, est de 12 ans et plus de 20 milliards de dollars en préparation – deux fois son calendrier et son budget initiaux.

Mais selon les astronautes et les administrateurs de la NASA, la principale raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour lancer une mission sur la nouvelle lune n’a rien à voir avec la science ou la technologie. Les plus gros obstacles : manque de budget et de volonté politique.

Retourner sur la lune était difficile à vendre à Washington

Buzz Aldrin se tient à côté du drapeau américain que les astronautes d’Apollo 11 ont planté sur la lune le 20 juillet 1969. (NASA)

Afin de financer un nouveau moonshot de la NASA, le Congrès et le président ont dû répartir les fonds.

“Les vols spatiaux sont intrinsèquement risqués et les vols spatiaux sont difficiles”, a déclaré Bill Nelson, l’administrateur de la NASA, à Insider en août, lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait fallu si longtemps pour retourner sur la Lune. Avant d’assumer le rôle principal à la NASA, en 2021, Nelson était un sénateur de Floride et un membre de longue date des comités du Congrès sur l’espace.

Le prédécesseur de Nelson était plus direct.

“Le programme a pris trop de temps et coûte trop cher”, a déclaré aux journalistes Jim Bridenstine, administrateur de la NASA sous l’ancien président Donald Trump, en 2019.

“S’il n’y avait pas de risque politique, nous serions sur la Lune en ce moment”, a déclaré Bridenstine, ajoutant : “En fait, nous serions probablement sur Mars”.

En conséquence, les politiciens n’ont généralement pas alloué le financement dont la NASA aurait besoin pour retourner sur la Lune dans un avenir proche.

Le manque d’intérêt du public n’a pas aidé les choses. En 2018, un Enquête Pew a constaté que la plupart des Américains donnent la priorité à la recherche sur le climat, à la surveillance des astéroïdes dangereux et aux sciences spatiales fondamentales plutôt qu’à l’envoi d’astronautes sur la Lune ou sur Mars. Alors que 72% des répondants pensaient qu’il était “essentiel” pour les États-Unis de conserver leur statut de leader mondial de l’exploration spatiale, seuls 13% ont déclaré que l’envoi d’astronautes sur la Lune devrait être une “priorité absolue”. L’année dernière, un Consultation du matin enquête a obtenu des résultats similaires.

“L’exploration habitée est l’aventure spatiale la plus chère et, par conséquent, la plus difficile pour laquelle obtenir un soutien politique”, a déclaré Walter Cunningham, un astronaute d’Apollo 7, lors d’une conférence de presse. témoignage au Congrès en 2015.

Les nouveaux présidents peuvent donner un coup de fouet à la NASA

L’ancien président Donald Trump tient une figurine d’astronaute à la Maison Blanche à Washington DC, le 11 décembre 2017. (Carlos Barria/Reuters)

Cela n’aide pas que les nouveaux présidents modifient souvent les plans et les objectifs de la NASA. En conséquence, la NASA peut subir un coup de fouet administratif, se voir ordonner d’abandonner certains projets ou de se recentrer sur d’autres tous les quatre à huit ans. Cela rend plus difficile de s’engager dans des projets coûteux qui prendront plus de temps qu’une administration.

“Pourquoi croiriez-vous ce qu’un président a dit à propos d’une prédiction de quelque chose qui allait se passer deux administrations à l’avenir?” Chris Hadfield, un ancien astronaute, a précédemment déclaré à Insider. “C’est juste pour parler.”

En 2004, par exemple, l’administration Bush a chargé la NASA de trouver un moyen de remplacer la navette spatiale, qui devait prendre sa retraite, et également retourner sur la lune. L’agence a mis au point le programme Constellation pour faire atterrir des astronautes sur la lune à l’aide d’une fusée appelée Ares et d’un vaisseau spatial appelé Orion. La NASA a dépensé 9 milliards de dollars sur cinq ans pour concevoir, construire et tester du matériel pour ce programme de vols habités.

Pourtant, après l’entrée en fonction du président Barack Obama – et le Government Accountability Office a publié un rapport sur les incapacité à estimer Coût de la constellation – Obama poussé à supprimer le programme et a signé sur la fusée SLS à la place.

“Accélérer quelque chose d’aussi ambitieux est un véritable défi, et cela demande de l’engagement et de l’argent, et c’est ce qui sera nécessaire”, a déclaré Rusty Schweickart, un astronaute d’Apollo 9, dit Insider en 2019.

L’argent, l’argent, l’argent vient du Congrès

Bill Nelson, désormais administrateur de la NASA, témoigne lors d’une audience du comité sénatorial à Washington, DC, le 21 avril 2021. (Graeme Jennings/Pool via Reuters)

En fin de compte, une grande partie de ce que la NASA peut et ne peut pas faire se résume à de l’argent.

“La part de la NASA dans le budget fédéral a culminé à 4 % en 1965”, Cunningham a déclaré au Congrès en 2015. “Depuis 40 ans, il est resté inférieur à 1%, et depuis 15 ans, il se dirige vers 0,4% du budget fédéral.”

Se référant aux missions sur Mars et à un retour sur la Lune, Cunningham a déclaré à l’époque : “Le budget de la NASA est bien trop faible pour faire tout ce dont nous avons parlé.”

Cette année, cependant, le président Joe Biden demandé que le Congrès accorde 25,9 milliards de dollars à la NASA en 2023, dont une augmentation de 6,8 milliards de dollars à 7,5 milliards de dollars pour le programme Artemis.

Selon Ars Technicacela signifie que le nouveau moonshot pourrait avoir assez d’argent pour atteindre ses objectifs pour la toute première fois.