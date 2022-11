La mission Artemis de la NASA pour ramener les humains sur la Lune voit la fusée la plus puissante jamais lancée dans l’espace | Actualités scientifiques et techniques

La fusée la plus puissante de la NASA jamais lancée dans l’espace dans la première étape d’une mission visant à ramener les humains sur la lune.

Le système de lancement spatial de nouvelle génération, d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, a décollé du centre spatial Kennedy en Floride aux premières heures de mercredi matin, avec le vaisseau spatial Orion en remorque.

Il a surgi de la rampe de lancement de Cap Canaveral à 1 h 47 heure locale (6 h 47 au Royaume-Uni), environ 40 minutes dans une fenêtre de deux heures après des réparations tardives d’une fuite et d’un équipement de communication défectueux.

Le voyage sans équipage est le vol inaugural du programme Artemis de la NASA, qui emmènera éventuellement une équipe d’astronautes sur la Lune pour la première fois depuis Apollo 17 en décembre 1972.

Le lancement de mercredi matin pour Artemis 1 est intervenu après plusieurs retards remontant à l’été, mais les images époustouflantes de la côte est américaine ont certainement valu la peine d’attendre.

Le directeur du lancement, Charlie Blackwell-Thompson, a déclaré à son équipe : “Nous sommes tous impliqués dans quelque chose d’incroyablement spécial : le premier lancement d’Artemis. La première étape pour ramener notre pays sur la Lune et sur Mars. Ce que vous avez fait aujourd’hui inspirera des générations à viens.”

Quel sera le résultat du lancement ?

La méga fusée a généré 8,8 millions de livres de poussée au lancement, bien supérieure à toutes celles utilisées par la NASA auparavant, tandis que ses deux propulseurs et ses quatre moteurs RS-25 produisaient également beaucoup de puissance.

“Vous saviez certainement qu’il y avait de l’énergie dépensée là-bas”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, qui l’a regardé se dérouler depuis le toit du centre de lancement.

Une fois en orbite, les propulseurs faisaient partie des parties de la fusée qui se sont détachées et sont retournées sur Terre, laissant Orion et la partie supérieure de la fusée dans l’espace. Orion a ensuite déployé ses quatre panneaux solaires, chacun pouvant générer 11 kilowatts d’électricité, suffisamment pour alimenter deux maisons de trois chambres.

Tout s’est passé dans l’heure d’ouverture d’une mission de 26 jours, où la fusée et Orion se dirigeront vers la lune et au-delà, avant de rentrer chez eux. Tous deux sont équipés de caméras pour remonter des données et des images pendant qu’ils sont parmi les stars.

Dans l’espace, il déploiera 10 satellites miniaturisés, qui effectueront une variété de travaux, allant de l’étude de la façon dont le rayonnement affecte l’ADN de la levure à la chasse à la glace d’eau sur la lune.

La météo est également au centre de la mission de test, les rayons cosmiques galactiques présentant le plus grand risque pour les futurs équipages.

Image:

La fusée lunaire Artemis est lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride. Photos : Reuters



“Un bel héritage”

Artemis 2 et Artemis 3 suivront dans les années à venir – le premier, qui vise 2024, est une mission avec équipage qui empruntera un chemin un peu comme Artemis 1.

Artemis 3 ira plus loin en faisant atterrir son équipage sur la surface lunaire. Prévu pour 2025, ce lancement entrera dans l’histoire en mettant pour la première fois une femme et une personne de couleur sur la lune.

La NASA espère utiliser le programme Artemis pour construire un camp de base et mener des missions annuelles – et également l’utiliser comme banc d’essai pour des missions encore plus ambitieuses, à commencer par amener un humain sur Mars.

M. Nelson a déclaré qu’Artemis faisait “partie d’un grand héritage”.

“Cela ne s’est pas terminé avec Apollo 17”, a-t-il ajouté.

“Cette fois, nous y retournons, nous allons apprendre, puis nous irons sur Mars – avec des humains.”