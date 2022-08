La mission Artemis 1 de la NASA sur la Lune ouvre la voie à une exploration spatiale de routine au-delà de l’orbite terrestre

La mission Artemis 1 de la NASA est sur le point de franchir une étape clé vers le retour des humains sur la Lune après une interruption d’un demi-siècle. La mission, dont le lancement est prévu le lundi 29 août 2022, est une croisière de shakedown – sans équipage – pour le système de lancement spatial de la NASA et la capsule Orion Crew. Le vaisseau spatial doit se rendre sur la Lune, déployer quelques petits satellites, puis s’installer en orbite. La NASA vise à s’entraîner à utiliser le vaisseau spatial, à tester les conditions que les équipages rencontreront sur et autour de la Lune et à assurer à tous que le vaisseau spatial et tous les occupants peuvent retourner sur Terre en toute sécurité.

The Conversation a demandé à Jack Burns, professeur et scientifique spatial à l’Université du Colorado à Boulder et ancien membre de l’équipe de transition présidentielle de la NASA, de décrire la mission, d’expliquer ce que le programme Artemis promet de faire pour l’exploration spatiale et de réfléchir à la façon dont le Le programme spatial a changé en un demi-siècle depuis la dernière fois que l’homme a posé le pied sur la surface lunaire.

En quoi Artemis 1 diffère-t-elle des autres fusées lancées régulièrement ?

Artemis 1 sera le premier vol du nouveau système de lancement spatial. Il s’agit d’un véhicule “lourd”, comme l’appelle la NASA. Ce sera le moteur de fusée le plus puissant jamais envoyé dans l’espace, encore plus puissant que le système Saturn V d’Apollo qui a emmené des astronautes sur la Lune dans les années 1960 et 1970. Il s’agit d’un nouveau type de système de fusée, car il possède à la fois une combinaison de moteurs principaux à oxygène liquide et à hydrogène et deux propulseurs à fusée solide à sangle dérivés de la navette spatiale. C’est vraiment un hybride entre la navette spatiale et la fusée Saturn V d’Apollo.

Les tests sont très importants, car l’Orion Crew Capsule va faire l’objet d’un véritable entraînement. Il sera dans l’environnement spatial de la Lune, un environnement à haut rayonnement, pendant un mois. Et, très important, il testera le bouclier thermique, qui protège la capsule et ses occupants, lorsqu’elle reviendra sur Terre à 25 000 milles à l’heure. Ce sera la rentrée de capsule la plus rapide depuis Apollo, il est donc très important que le bouclier thermique fonctionne bien.

Cette mission va également embarquer une série de petits satellites qui seront placés en orbite autour de la Lune. Ceux-ci feront de la science précurseur utile, allant de la recherche plus approfondie dans les cratères ombragés en permanence où les scientifiques pensent qu’il y a de l’eau à simplement faire plus de mesures de l’environnement de rayonnement, voir quels seront les effets sur les humains pour une exposition à long terme.

Quel est l’objectif du projet Artemis ? Que se passe-t-il dans la série de lancements ?

La mission est un premier pas vers Artemis 3, qui va aboutir aux premières missions humaines sur la Lune au 21e siècle et les premières depuis 1972. Artemis 1 est un vol d’essai sans équipage.

Artemis 2, dont le lancement est prévu quelques années plus tard, aura des astronautes à son bord. Ce sera aussi une mission orbitale, un peu comme Apollo 8, qui a fait le tour de la Lune et est revenue à la maison. Les astronautes passeront plus de temps en orbite autour de la Lune et testeront le tout avec un équipage humain.

Et, enfin, cela mènera à un voyage à la surface de la Lune au cours duquel Artemis 3 – au milieu de la décennie – rencontrera le SpaceX Starship et l’équipage de transfert. Orion restera en orbite et le vaisseau lunaire emmènera les astronautes à la surface. Ils iront au pôle sud de la Lune pour observer une zone que les scientifiques n’ont pas encore explorée pour y étudier la glace d’eau.

Artémis rappelle Apollon. Qu’est-ce qui a changé depuis un demi-siècle ?

La raison d’Apollo que Kennedy envisageait initialement était de battre l’Union soviétique sur la Lune. L’administration ne se souciait pas particulièrement des voyages spatiaux ou de la Lune elle-même, mais cela représentait un objectif audacieux qui placerait clairement l’Amérique au premier plan en termes d’espace et de technologie.

L’inconvénient de faire cela est le vieil adage “Vous vivez par l’épée, vous mourez par l’épée”. Lorsque les États-Unis sont arrivés sur la Lune, la partie était pratiquement terminée. Nous avons battu les Russes. Nous avons donc posé des drapeaux et fait des expériences scientifiques. Mais assez rapidement après Apollo 11, après quelques missions supplémentaires, Richard Nixon a annulé le programme car les objectifs politiques avaient été atteints.

Donc, avance rapide de 50 ans. C’est un environnement très différent. Nous ne faisons pas cela pour battre les Russes ou les Chinois ou qui que ce soit d’autre, mais pour commencer une exploration durable au-delà de l’orbite terrestre.

Le programme Artemis est guidé par un certain nombre d’objectifs différents. Cela inclut l’utilisation des ressources in situ, ce qui signifie utiliser les ressources disponibles comme la glace d’eau et le sol lunaire pour produire de la nourriture, du carburant et des matériaux de construction.

Le programme contribue également à mettre en place une économie lunaire et spatiale, à commencer par les entrepreneurs, car SpaceX fait pleinement partie de cette première mission à la surface de la Lune. La NASA ne possède pas le Starship mais achète des sièges pour permettre aux astronautes d’aller à la surface. SpaceX utilisera ensuite le Starship à d’autres fins – pour transporter d’autres charges utiles, des astronautes privés et des astronautes d’autres pays.

Cinquante ans de développement technologique signifient qu’aller sur la Lune est maintenant beaucoup moins cher et plus faisable sur le plan technologique, et des expériences beaucoup plus sophistiquées sont possibles lorsqu’il suffit de comprendre la technologie informatique. Ces 50 années d’avancées technologiques ont complètement changé la donne. Presque n’importe qui avec les ressources financières peut envoyer des engins spatiaux sur la Lune maintenant, mais pas nécessairement avec des humains.

Les services commerciaux de charge utile lunaire de la NASA font appel à des entreprises privées pour construire des atterrisseurs sans équipage pour aller sur la Lune. Mes collègues et moi avons un radiotélescope qui va sur la Lune sur l’un des atterrisseurs en janvier. Cela n’aurait tout simplement pas été possible il y a encore 10 ans.

Quels autres changements Artemis réserve-t-il ?

L’administration a déclaré que lors de ce premier vol en équipage, sur Artemis 3, il y aura au moins une femme et très probablement une personne de couleur. Ils peuvent être identiques. Il peut y en avoir plusieurs. J’ai hâte de voir plus de cette diversité, parce que les jeunes enfants d’aujourd’hui qui regardent la NASA peuvent dire : « Hé, il y a un astronaute qui me ressemble. Je peux le faire. Je peux faire partie du programme spatial. (La conversation)

