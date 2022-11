La mission Artemis 1 de la NASA capture les images les plus proches de la Lune lors de son sixième jour

La capsule Orion de la NASA, au sixième jour de la mission Artemis 1, a envoyé de superbes photographies de la surface de la lune. Au plus près de la lune, le vaisseau spatial de la mission Artemis 1 a parcouru 130 kilomètres (80 miles) au-dessus de la surface lunaire. Selon la légende du message publié par la NASA, l’image a été obtenue à l’aide du système de navigation optique d’Orion, qui enregistre des photographies en noir et blanc de la Terre et de la Lune à différentes phases et distances.

Quatre images de différentes parties de la lune ont été publiées par la NASA jeudi avec une longue légende commençant par la ligne “Pas de photos de cratère que celles-ci”. Les images rendues publiques sur Instagram seraient les plus proches prises de la lune depuis la fin du programme Apollo en 1975.

“Pas de photos de cratère que celles-ci”, a écrit la NASA sur Instagram avant d’expliquer en détail les régions clés de la lune qui ont été photographiées.

La première diapositive est une photographie en noir et blanc de la surface de la lune, qui est couverte de cratères de différentes tailles. La lune est représentée dans différentes nuances de gris dans l’image. Les deux photos suivantes sont des gros plans de la lune. Le quatrième de cet ensemble est le plus proche de la surface et montre des cratères dans des cratères, ainsi que la texture de la lune marquée par des impacts d’astéroïdes et de météores.

Ce sera la première fois en plus d’un demi-siècle qu’une capsule spatiale réussira à survoler la Lune. Artemis I est une mission sans pilote qui testera la fusée Space Launch System de la NASA et le vaisseau spatial Orion avant que les astronautes ne volent sur un futur projet. Si la mission réussit, selon NDTV, Artemis I sera accompagné d’un voyage humain autour de la lune (Artemis II) en 2024, ce qui pourrait entraîner l’atterrissage de la première femme et personne de couleur sur la lune.

