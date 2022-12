La Miss de Kane sera un autre fantôme pour hanter l’Angleterre

Le Portugal a fait face à l’angoisse existentielle de laisser tomber Cristiano Ronaldo. Le Maroc a été soutenu par une vague de fierté grandissante venue de toute l’Afrique et du Moyen-Orient. Les Néerlandais ont fait face à une grande opprobre domestique pour leur conservatisme inhabituel. Même l’Angleterre, en grande partie calme pendant son séjour, a un peu vacillé après avoir enduré l’indignité apparemment insupportable de dessiner avec les États-Unis.

Les progrès de la France, en revanche, avaient été sinistrement sereins : deux victoires directes en phase de groupes, une défaite contre la Tunisie que personne ne semblait remarquer – du moins en partie parce que la télévision française avait interrompu après ce qui semblait être une égalisation tardive, négligeant de montrer le public qu’il a ensuite été exclu – puis une victoire enjouée contre la Pologne en huitièmes de finale.

Contre l’Angleterre, cependant, ce sang-froid a presque prouvé la perte de la France. Le but de Tchouámeni semble endormir son équipe dans une torpeur. Peu à peu, il a dépouillé son jeu de toute urgence, de tout élan, comme s’il s’attendait à ce que l’Angleterre succombe tout simplement. Championne en titre, la France cède d’abord le territoire puis le contrôle. Il s’est assis, s’est reposé sur ses lauriers, a profité de sa chance. Finalement, cela a payé: Tchouámeni a fait trébucher Saka, Kane a envoyé le penalty qui a suivi devant son capitaine adverse et coéquipier de Tottenham, Hugo Lloris.

À ce moment-là, le vent semblait être dans le dos de l’Angleterre. La ligne d’attaque tant vantée de la France, menée par Mbappé, avait été périphérique au jeu ; son milieu de terrain était débordé; Deschamps semblait curieusement réticent à essayer de reprendre le contrôle.

C’était la chance de l’Angleterre : non seulement prouver, comme l’a dit Southgate, qu’elle pouvait « affronter » une équipe d’élite, une équipe championne, mais en battre une ; pour revendiquer une place non seulement dans une troisième demi-finale consécutive du tournoi, mais pour organiser une rencontre avec le Maroc, fougueux et inspiré mais un outsider indiscutable ; pour entrevoir un chemin vers la finale de la Coupe du monde, ouvert et invitant, à ses pieds.

Qu’il ne l’ait pas fallu va hanter Kane, Southgate et le reste de ses joueurs pendant un certain temps. La France n’a pas rassemblé plus de quelques secondes de menace – Olivier Giroud refusé par Jordan Pickford, le corner suivant travaillé à Antoine Griezmann, une croix clignotante et périlleuse, Giroud n’offrant aucune seconde chance – pour reprendre la tête une fois de plus. L’Angleterre, en revanche, n’était pas aussi impitoyable.

Il n’y avait personne, a déclaré Southgate, à qui il préférerait confier un penalty que Kane. “C’est le meilleur”, a-t-il déclaré. “C’est le meilleur”, a-t-il répété, comme pour insister. Kane ne pouvait cependant pas livrer à nouveau, pas cette fois. La psychologie était complexe, suggéra-t-il, la pression intense. “C’était une deuxième pénalité”, a déclaré Southgate. “Contre un gardien qui te connaît bien.”