La misophonie a des liens génétiques avec l’anxiété et la dépression, selon une étude : ScienceAlert

Alors que la plupart des gens peuvent se sentir mal à l’aise lorsque quelqu’un se gratte les ongles sur un tableau, ceux qui souffrent de misophonie peut avoir une réaction tout aussi intense à des sons comme siroter, ronfler, respirer et mâcher.

Une enquête récente suggère que la misophonie est plus répandue qu’on ne le pensait auparavant, et des recherches menées en Europe suggèrent que cette maladie partage des gènes avec l’anxiété, la dépression et le SSPT.

Le psychiatre Dirk Smit de l’Université d’Amsterdam et ses collègues ont analysé les données génétiques des bases de données du Psychiatric Genomics Consortium, de la UK Biobank et de 23andMe et ont découvert que les personnes qui s’identifiaient comme souffrant de misophonie étaient plus susceptibles d’avoir des gènes associés à des troubles psychiatriques ainsi qu’aux acouphènes.

Les patients souffrant d’acouphènes – un bourdonnement persistant et aigu dans les oreilles – sont également plus susceptibles d’avoir symptômes psychologiques de dépression et d’anxiété.

« Il y avait aussi un chevauchement avec la génétique du SSPT », a déclaré Smit. dit Eric W. Dolan à PsyPost. « Cela signifie que les gènes qui donnent une sensibilité au SSPT augmentent également le risque de misophonie, ce qui pourrait indiquer un système neurobiologique commun qui affecte les deux. Et cela pourrait suggérer que les techniques de traitement utilisées pour le SSPT pourraient également être utilisées pour la misophonie. »

Cela ne signifie pas que la misophonie et ces autres affections ont nécessairement des mécanismes communs, mais simplement que certains facteurs de risque génétiques peuvent être similaires.

Recherches antérieures ont découvert que les personnes qui souffrent de misophonie sont plus susceptibles d’intérioriser leur détresse. Les recherches de Smit et de son équipe, publiées l’année dernière, ont également confirmé cette hypothèse, montrant des liens étroits avec des traits de personnalité tels que l’inquiétude, la culpabilité, la solitude et le névrosisme.

Les réactions à un son déclencheur peuvent aller de l’irritation et de la colère à la détresse qui interfère avec la vie quotidienne.

« Il a été avancé… que la misophonie est basée sur des sentiments de culpabilité liés à l’irritation et à la colère évoquées plutôt que sur les expressions comportementales de la colère elle-même qui provoque la détresse. » explique Smit et son équipe.

Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique (TSA) étaient moins susceptibles de souffrir de misophonie. C’était inattendu, car les personnes atteintes de TSA ont une tolérance réduite aux sons.

« Nos résultats suggèrent que la misophonie et les TSA sont des troubles relativement indépendants en ce qui concerne la variation génomique », concluent les chercheurs. écrire dans leur journal. « Cela soulève la possibilité qu’il existe d’autres formes de misophonie, qui seraient principalement motivées par le conditionnement de la colère ou d’autres émoticônes négatives visant à déclencher des sons spécifiques modérés par des traits de personnalité. »

Smit et ses collègues préviennent que leurs données étaient principalement européennes, de sorte que les mêmes liens pourraient ne pas apparaître dans différentes populations. De plus, la misophonie n’a pas été diagnostiquée médicalement dans leurs échantillons de données, mais seulement autodéclarée, ce qui peut également fausser les résultats.

Mais leur étude fournit également des indices sur les domaines dans lesquels des recherches supplémentaires pourraient se concentrer pour découvrir le mécanisme biologique à l’origine de la misophonie.

Cette recherche a été publiée dans Frontières des neurosciences.