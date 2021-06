Un indice de « misère pandémique » publié cette semaine par l’USC Dornsife Center for Economic and Social Research a révélé que 80% des personnes impliquées dans l’enquête ont connu des difficultés au cours de la dernière année – et ce nombre était encore plus élevé pour les Noirs et les Latinos.

L’indice a examiné neuf indicateurs pour déterminer la « misère pandémique » : insécurité financière, insécurité alimentaire, symptômes de détresse psychologique modérée ou sévère, symptômes de stress élevé, perte d’emploi depuis mars 2020, expérience de discrimination basée sur COVID-19, manque de logement paiement, mise en isolement ou en quarantaine, et un diagnostic COVID-19 ou une infection COVID-19 perçue.

L’étude a révélé que les Noirs et les Latinos étaient plus susceptibles de connaître une personne décédée de COVID-19. Plus de 85 % des deux groupes raciaux ont déclaré avoir été confrontés à au moins une épreuve, contre 80 % des Asiatiques et 76 % des Blancs.

Bien que les difficultés aient diminué, il y a encore des personnes qui ont signalé au moins une forme de détresse économique en mars 2021. Vingt-trois pour cent ont déclaré avoir connu une insécurité financière, 7 % ont déclaré avoir connu une insécurité alimentaire et 6 % ont déclaré manquer de paiement de logement.

Aussi dans l’actualité :

►Le tournage de « Mission : Impossible 7 » a interrompu la production après qu’au moins une personne sur le plateau ait été testée positive pour le coronavirus, a expliqué un porte-parole de Paramount dans un communiqué. La production sera interrompue pendant 14 jours.

►Les États-Unis fourniront un « arsenal » de vaccins pour le monde et feront don de 75% de leurs doses excédentaires via une initiative internationale pour les pays dans le besoin, a annoncé jeudi l’administration Biden.

►Le résident de Tolède, Jonathan Carlyle, est le dernier gagnant de la loterie Vac-a-Million de l’Ohio. Il a dit que lorsque l’Ohio a annoncé la loterie, il est immédiatement allé se faire vacciner pour avoir une chance de gagner le million de dollars. Il a été annoncé l’heureux gagnant mercredi.

►Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé jeudi que les restaurants continueront de vendre de l’alcool à emporter et de conserver des sièges à l’extérieur pendant le reste de l’année. Les achats d’alcool à emporter ont commencé parce que le coronavirus a limité les services intérieurs et les affaires générales.

►En réponse aux pénuries de vaccins au Canada, une déclaration du Comité consultatif national de l’immunisation du Canada a déclaré que les gens peuvent mélanger leur vaccin AstraZeneca avec un autre pour la deuxième dose. Bien qu’ils recommandent que les deux injections soient de la même marque, des stocks limités de Moderna et d’AstraZeneca peuvent entraîner un suivi de Pfizer.

📈 Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,3 millions de cas confirmés de coronavirus et 596 000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : plus de 172 millions de cas et 3,6 millions de décès. Plus de 136 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 41% de la population, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Anticorps monoclonal montré pour prévenir l’infection COVID, la mort

L’anticorps monoclonal bamlanivimab, fabriqué par Lilly, peut réduire l’incidence du COVID-19, y compris les décès, parmi les résidents et le personnel des maisons de soins infirmiers, selon une étude publiée jeudi.

Les anticorps monoclonaux, qui sont une version concentrée d’anticorps fabriqués naturellement pour lutter contre les infections, se sont déjà révélés efficaces pour prévenir les hospitalisations et les décès chez les personnes à haut risque de COVID-19. Plusieurs, dont le médicament Lilly, ont été autorisés pour une utilisation contre COVID-19 par la Food and Drug Administration. Mais ce fut la première grande étude à montrer que ces anticorps agissent également à titre prophylactique, après qu’une personne a été exposée au virus qui cause le COVID-19, mais avant qu’elle ne tombe malade.

Dans une étude portant sur 966 patients dans 74 maisons de soins infirmiers et résidences-services, 15% de ceux qui ont reçu le placebo ont développé COVID-19 contre seulement 8,5% de ceux qui ont reçu les anticorps. Même lorsqu’elles sont tombées malades avec COVID-19, les personnes qui ont reçu du bamlanivimab se sont rétablies plus rapidement que celles qui ont reçu le placebo. Cinq personnes du groupe placebo sont décédées, mais aucune des personnes ayant reçu le médicament actif ne l’a fait. Les effets secondaires étaient similaires dans les deux groupes.

Cette découverte ouvre la possibilité d’utiliser des anticorps monoclonaux chez les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner ou qui ne reçoivent aucune protection des vaccins, en raison de problèmes d’immunité. Les anticorps monoclonaux sont généralement considérés comme protecteurs pendant au moins trois mois.

« Inévitablement, tous les résidents ne seront pas vaccinés et tous les vaccins n’auront pas de réponses protectrices », a écrit le Dr Daniel R. Kuritzkes, spécialiste des maladies infectieuses au Brigham and Women’s Hospital de Boston, dans un éditorial qui a accompagné l’étude.

– Karen Weintraub

Les entreprises peuvent demander si les clients ont été vaccinés

Dans les bars, on vous demandera peut-être de montrer votre pièce d’identité. Si vous visitez Costco, vous ne pouvez pas entrer ou acheter quoi que ce soit sans votre carte de membre. Est-ce que davantage d’Américains devront bientôt garder leurs cartes de vaccination COVID-19 à portée de main pour revenir à la normale ?

La question se pose : est-il légal pour une entreprise de demander même une preuve que vous êtes vacciné ?

Actuellement, vous n’avez pas à flasher votre carte de vaccin COVID-19 dans la plupart des commerces pour faire vos achats ou obtenir une table. Cependant, les entreprises sont généralement libres d’exiger que les clients présentent une preuve de vaccination, parfois appelée « passeport vaccin ».

Les experts juridiques ont comparé l’exigence à une politique «pas de chemise, pas de chaussures, pas de service».

« Une entreprise peut absolument poser cette question », a déclaré Lindsay Wiley, directrice du programme de droit et de politique de la santé à l’American University Washington College of Law, lors d’un entretien avec USA TODAY.

Lire la suite ici.

— Brett Molina et Kelly Tyko

Contribution : The Associated Press