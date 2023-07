La «misère» hypothécaire alors que la moyenne des contrats sur cinq ans dépasse 6%

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les propriétaires ont été avertis d’une plus grande « misère » des taux hypothécaires alors que l’accord moyen à taux fixe sur cinq ans a bondi au-dessus de 6% pour la première fois depuis novembre de l’année dernière.

Le taux typique sur le marché mardi était de 6,01%, contre un taux moyen de 5,97% lundi, selon le site d’informations financières Moneyfacts.

Rishi Sunak est sous pression pour fournir plus d’aide aux titulaires de prêts hypothécaires en difficulté, car le prêt hypothécaire à taux fixe moyen de deux ans est également passé de 6,42% à 6,47%.

La dernière fois que les transactions sur cinq ans ont dépassé les 6%, c’était en novembre de l’année dernière, lorsque les taux ont fortement augmenté à la suite du fiasco du mini-budget de Liz Truss et de son chancelier Kwasi Kwarteng.

Cela survient après que la Banque d’Angleterre a poussé le taux d’intérêt de base du Royaume-Uni à 5% le mois dernier – la 13e fois consécutive que la banque centrale a relevé les taux dans le but de maîtriser l’inflation persistante.

Les hausses des taux hypothécaires sont comme un « tonnerre financier » qui coûtera des centaines de livres par mois aux familles en difficulté, selon le secrétaire en chef du Labour au Trésor.

Pat McFadden a déclaré à GB News : « Cela va vraiment réduire leurs dépenses dans d’autres domaines. Et ce ne sont pas seulement les détenteurs d’hypothèques. Ce sont aussi les locataires, car ils louent à des personnes dont les hypothèques augmentent également.

Les libéraux démocrates – appelant à nouveau à un fonds de protection hypothécaire de 3 milliards de livres sterling – ont exhorté le gouvernement Sunak à faire plus en réponse à la hausse des taux hypothécaires. « C’est encore plus de misère hypothécaire pour les propriétaires au bord du gouffre », a déclaré la porte-parole du Trésor Sarah Olney.

Elle a ajouté: «Rishi Sunak demandant aux propriétaires de garder leur sang-froid semble de plus en plus timide de jour en jour. Les ministres conservateurs ont envoyé des hypothèques en spirale à travers tout leur chaos et leur incompétence, maintenant ils refusent de lever le petit doigt pour aider.

Sunak et Hunt sous pression pour aider les propriétaires (Downing Street)

Le chancelier Jeremy Hunt a conclu un accord avec les grands prêteurs hypothécaires à la fin du mois de juin pour offrir plus de flexibilité à ceux qui luttent contre l’augmentation des remboursements.

Selon les termes, les banques permettront aux clients qui sont à jour de leurs paiements de passer aux paiements d’intérêts uniquement pendant six mois ou de prolonger la durée de leur prêt hypothécaire pour réduire leurs paiements mensuels.

Mais le gouvernement est sous pression pour faire plus. Certains députés conservateurs suggèrent des prêts «plus généreux» pour couvrir les paiements d’intérêts hypothécaires pour les bénéficiaires du crédit universel, tandis que d’autres ont exhorté le Premier ministre et la chancelière à rétablir l’allégement fiscal sur les intérêts hypothécaires.

M. Sunak sera confronté à des questions sur les pressions du coût de la vie et sa promesse de réduire de moitié l’inflation alors qu’il sera examiné par des députés de haut rang du comité de liaison mardi après-midi.

Cela survient alors que Sainsbury’s a déclaré que l’inflation alimentaire « commence à baisser ». Cependant, les derniers chiffres officiels montrent que l’inflation alimentaire a légèrement diminué en mai, mais est restée à un niveau obstinément élevé de 18,4 %.

Les propriétaires immobiliers font face à des taux d’intérêt en hausse de plus de 6% (PENNSYLVANIE)

Le ministre conservateur Johnny Mercer a été interrogé sur Sky News si les gens étaient irrités par le « milliardaire » M. Sunak leur disant de « garder leur sang-froid » pendant la crise du coût de la vie.

M. Mercer a déclaré à l’animatrice Kay Burley: « Je dois être honnête, tout ce genre de guerre de classe contre le Premier ministre se passe vraiment mal dans des endroits comme le mien, qui est l’une des circonscriptions les plus défavorisées du Royaume-Uni. »

Cela survient alors que les meilleurs banquiers ont été convoqués à une réunion avec le chien de garde financier pour discuter des préoccupations concernant les taux d’intérêt pour les épargnants en retard sur le coût des hypothèques.

La Financial Conduct Authority (FCA) s’attend à ce que les directeurs généraux de HSBC, NatWest, Lloyds et Barclays soient présents jeudi au milieu d’allégations de « profits flagrants ».

Mais des sources ont minimisé la probabilité qu’une charte soit rédigée dans la veine de celle convenue entre M. Hunt et les prêteurs hypothécaires.

Les députés du comité du Trésor intensifient leur campagne pour augmenter les taux d’épargne des prêteurs, qui ne parviennent pas à suivre la flambée des prêts hypothécaires.

Angela Eagle, députée travailliste principale, a déclaré: « Ce profit flagrant a été choquant, et il est clair pour moi que ce comportement est à des kilomètres de l’exigence imminente pour les entreprises de traiter leurs clients équitablement et avec respect. »