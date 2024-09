La mise en miroir de l’iPhone est plus utile que vous ne le pensez

Les mises à jour de macOS d’Apple ont été si ennuyeuses ces derniers temps que la partie la plus intéressante de macOS Sonoma de l’année dernière a fini par être les widgets. Des widgets ! Heureusement, macOS Sequoia propose bien plus de fonctionnalités, ou du moins ce sera le cas une fois qu’Apple Intelligence sera déployée au cours des prochains mois. Pour l’instant, cependant, Sequoia propose quelques fonctionnalités utiles comme la mise en miroir de l’iPhone, une application de mots de passe à part entière et la transcription automatique dans l’application Notes. Au minimum, il propose bien plus que des widgets.

La mise en miroir de l’iPhone change tout pour les Mac

En arrivant à la WWDC plus tôt cette année, j’espérais qu’Apple permettrait aux utilisateurs de Vision Pro de mettre en miroir leurs iPhones aussi facilement qu’ils peuvent mettre en miroir leurs Mac. Eh bien, nous n’avons pas eu cela, mais la mise en miroir d’iPhone sur macOS Sequoia est proche de ce que je voudrais sur le Vision Pro. Une fois que vous avez un Mac (avec une puce Apple Silicon, ou l’un des derniers modèles Intel avec une puce de sécurité T2) exécutant le nouveau système d’exploitation, ainsi qu’un iPhone exécutant iOS 18, vous pouvez facilement associer les deux à l’aide de l’application iPhone Mirroring.

Une fois cette connexion établie, vous verrez une réplication complète de votre téléphone dans l’application. Il m’a fallu quelques minutes pour m’habituer à naviguer sur iOS avec un pavé tactile et un clavier (il y a quelques nouveaux raccourcis clavier qui méritent d’être appris), mais une fois que je l’ai fait, je n’ai eu aucun mal à ouvrir mes applications et jeux iPhone habituels. Si vous êtes gâté par l’écran ProMotion 120 Hz d’un iPhone Pro, vous remarquerez que la connexion en miroir n’a pas l’air aussi fluide, mais d’après mes tests, elle a maintenu un taux constant de 60 images par seconde tout au long des jeux et des vidéos. Je n’ai pas non plus remarqué de décalage audio ou vidéo gênant.

Pomme

Même s’il est agréable de pouvoir lancer mon iPhone depuis mon Mac, j’ai été surpris par ce qui s’est avéré être l’aspect le plus utile de cette fonctionnalité : les notifications. Une fois que vous avez connecté votre téléphone, ses alertes apparaissent dans le centre de notifications de votre Mac et il suffit d’un clic pour lancer l’application à laquelle elle est liée. C’est utile pour les alertes d’Instagram, DoorDash et d’autres applications populaires qui n’ont pas de véritables options Mac, à part le lancement de leurs sites Web dans un navigateur.

La mise en miroir de l’iPhone est également un moyen sournois d’obtenir quelques tours de Les vampires survivants pendant des réunions ou des cours interminables. (Je ne ferais jamais une telle chose.) Bien que de nombreux jeux mobiles aient fait leur chemin vers le Mac App Store, il en existe encore des milliers qui ne l’ont pas fait, il est donc agréable d’avoir un moyen d’y accéder sur un écran plus grand. Tous les jeux ne fonctionnent pas bien sur Mac (il est simplement difficile de reproduire une expérience tactile portable avec un grand pavé tactile), mais la mise en miroir est une option décente pour les titres au rythme plus lent. Je n’ai rencontré aucun problème étrange de fréquence d’images ou de décalage, et le son s’est également parfaitement transmis.

En général, j’ai toujours mon téléphone à portée de main, même lorsque je travaille à un bureau. Mais le prendre en main perturberait inévitablement mon flux de travail : il est bien trop facile de recevoir une notification et de se retrouver à faire défiler TikTok ou Instagram, sans se souvenir de la façon dont on y est arrivé. Avec la fonction de mise en miroir de l’iPhone, je peux continuer à travailler sur mon Mac sans manquer aucune mise à jour de mon téléphone. Cela s’est également avéré utile lorsque mon iPhone est connecté à un chargeur sans fil et que j’ai désespérément besoin de plus d’énergie avant de sortir de la maison.

Si vous êtes le genre de personne qui laisse traîner son téléphone chez vous, je parie que la mise en miroir serait également utile. Cette fonctionnalité nécessite que le Bluetooth et le Wi-Fi soient activés, et la portée de connexion est d’environ 15 mètres, soit ce que j’attends du Bluetooth. Les murs épais et autres obstacles peuvent également réduire considérablement cette portée. Lors de mes tests, je pouvais laisser mon iPhone dans mon jardin et toujours pouvoir le mettre en miroir dans mon salon à 12 mètres de distance. Naturellement, plus vous vous éloignez, plus l’expérience est saccadée.

Bien sûr, Apple n’est pas la première entreprise à proposer la mise en miroir de smartphone sur PC. Samsung et d’autres fabricants de téléphones Android le proposent depuis des années, et Microsoft propose également l’application « Phone Link » (anciennement Your Phone) pour la mise en miroir et la synchronisation de fichiers. Mais ces implémentations diffèrent considérablement selon le smartphone que vous utilisez, elles n’intègrent pas de manière transparente les notifications et, pour faire simple, elles échouent souvent à se connecter. Une fois que vous avez configuré la mise en miroir de l’iPhone, accéder à votre téléphone ne prend que quelques secondes. Cela fonctionne tout simplement. Et après avoir testé la fonctionnalité pendant des semaines, je n’ai rencontré aucun problème de connexion majeur.

Photo de Devindra Hardawar/Engadget

Un meilleur carrelage de fenêtre, enfin !

Nous sommes en 2024 et Apple a enfin simplifié le positionnement des fenêtres Mac autour de votre écran. Vous pouvez désormais faire glisser des applications sur les côtés ou les coins de votre écran, et elles s’ajusteront automatiquement. Cela m’a permis de placer rapidement un navigateur que j’utilise pour mes recherches à côté d’une fenêtre Evernote ou d’un document Google. Similaires à Stage Manager dans macOS Ventura, les raccourcis de mosaïque constituent un changement important pour la gestion des fenêtres Mac.

Et, bien sûr, ils sont aussi clairement similaires à Fonctionnalité d’accrochage de Windows 10 et 11. Étant donné que la majeure partie de l’interface utilisateur d’Apple se concentre actuellement sur iOS, iPadOS et VisionOS, il est facile de penser que le Mac a été un peu laissé pour compte. Je ne reproche pas à Apple de copier les innovations de l’interface utilisateur de Microsoft, en particulier lorsqu’elles facilitent la vie des utilisateurs de Mac.

Photo de Devindra Hardawar/Engadget

Remplacement d’arrière-plan de vidéoconférence élégant

Depuis des années, Apple propose des réglages d’éclairage et un floutage de l’arrière-plan des portraits dans les conversations vidéo. Aujourd’hui, la société utilise cette même technologie d’apprentissage automatique pour remplacer complètement vos arrière-plans. Certes, cette fonctionnalité n’est pas très nouvelle ni très intéressante. Mais elle mérite d’être soulignée car elle fonctionne sur toutes les applications de chat vidéo de votre Mac et, comme elle s’appuie sur le Neural Engine d’Apple, elle est bien plus esthétique que les remplacements d’arrière-plan basés sur des logiciels.

La technologie d’Apple permet de mieux mettre en valeur vos cheveux et vos vêtements, tout en les séparant des arrière-plans artificiels. Et surtout, elle ne ressemble pas à un effet d’écran vert bon marché. Vous pouvez choisir entre quelques dégradés de couleurs, des clichés d’Apple Park ou vos propres photos ou vidéos.

Autres points forts de macOS Sequoia

Voici quelques autres améliorations que j’ai appréciées :

L’application Passwords fait un travail décent pour collecter vos mots de passe enregistrés, mais il s’agit clairement d’une première tentative. Elle n’est pas aussi intelligente que des applications comme 1Password et LastPass pour saisir mes mots de passe dans les champs du navigateur.

L’application Notes vous permet désormais d’enregistrer des notes vocales et de les retranscrire automatiquement. Vous pouvez également continuer à noter du texte pendant un enregistrement vocal, ce qui en fait un moyen utile de suivre les entretiens et les conférences. J’espère que les futures mises à jour ajouteront des fonctionnalités telles que la détection de plusieurs locuteurs.

Pouvoir noter des équations mathématiques dans Notes est une bonne chose, mais ce n’est pas quelque chose dont je me sers quotidiennement. Je suis sûr que cela sera très utile aux lycéens et aux étudiants qui suivent des cours de mathématiques avancés.

Les messages bénéficient enfin d’un formatage de texte enrichi et d’une option d’envoi ultérieur. Hourra !

On vous pardonnerait d’ignorer complètement le dernier lot de mises à jour de macOS, surtout si vous n’avez pas été enthousiasmé par Stage Manager ou, soupirwidgets. Mais si vous possédez un Mac et un iPhone, Sequoia mérite une mise à niveau immédiate. La possibilité de mettre en miroir votre iPhone et ses notifications est vraiment utile, et il regorge d’autres fonctionnalités utiles. Et bien sûr, si vous voulez profiter de l’action d’Apple Intelligence le mois prochain, vous n’aurez d’autre choix que de mettre à niveau. (Nous aurons d’autres impressions sur toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple lors de leur lancement.)

Bien sûr, il est un peu ironique que le système d’exploitation de bureau vieillissant d’Apple reprenne vie via sa plate-forme mobile, mais honnêtement, les meilleures fonctionnalités récentes du Mac ont été directement reprises d’iOS et d’iPadOS. Il est clair qu’Apple donne la priorité aux appareils qui sont mis à jour beaucoup plus fréquemment que les ordinateurs portables et de bureau. Je ne peux pas reprocher à l’entreprise d’être réaliste – pour l’instant, je suis juste content qu’elle essaie de faire en sorte que ses appareils fonctionnent bien ensemble. (Et sérieusement, apportez simplement la mise en miroir de l’iPhone sur le Vision Pro.)