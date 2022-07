La mise en garde d’Anand Mahindra sur la vidéo de Thar à Goa River

L’industriel Anand Mahindra a demandé aux propriétaires de Thar de faire preuve de “retenue” lors de la conduite du SUV hors route. Mahindra a tweeté vendredi une vidéo montrant deux SUV Thar traversant un fort courant d’eau dans une rivière à Goa. “J’ai trouvé ce message dans ma boîte de réception ce matin. Bien que j’apprécie leur foi dans le Thar, cela ressemble à une manœuvre incroyablement dangereuse. J’appelle les propriétaires de Thar à faire preuve de retenue », a-t-il écrit en publiant la vidéo en ligne.

Found this post in my inbox this morning. While I appreciate their faith in the Thar, this looks like an incredibly dangerous manoeuvre. I appeal to Thar owners to exercise restraint. pic.twitter.com/UpKq5jAG8x — anand mahindra (@anandmahindra) July 22, 2022

La vidéo est devenue virale, recueillant près de 70 000 vues et diverses réactions de la part des utilisateurs des médias sociaux. En accord avec Anand Mahindra, un utilisateur a écrit: «C’est vraiment téméraire. Quelle que soit la taille ou la puissance du véhicule, de forts courants sous-jacents d’eau qui coule, invisibles à l’œil humain, peuvent et vont provoquer une catastrophe.

“Bien dit. La folie a une limite et c’est bien au-delà et certainement pas cool et c’est le contraire d’être cool », a lu un deuxième commentaire.

Are these type of risky things are done under any safety measurement? Or this is just for fun. Bcz sometimes people die due to this type of thing in rainy season specially. If it's done by experts then fine else should not take life-risk especially with water — Keyur Bhatt (@KUR_BHATT) July 22, 2022

You are bang on it’s not worth taking the risk on life as the water current can sweep them away… happy to see Thar is competing with Jeep’s /Discoveries/evokes good to see this build quality & competitiveness from an Indian brand… time to go Global as it may be cost competitive — Sachiin Bendre (@sachinbendre) July 22, 2022

Cependant, certains utilisateurs ont demandé à Mahindra de ne pas s’inquiéter et ont déclaré qu’ils faisaient confiance à la construction de Thar pour traverser un terrain aussi accidenté.

Don't Worry Sir It is Mahindra nothing is Impossible https://t.co/bMmvhMPN30 — Rayavaram@10 (@Rayavaram101) July 22, 2022

What a vehicle-Thar!! Super — Abha Singh (@abhasinghlawyer) July 22, 2022

Unbeatable, made in India trust worthy — tksajayan (@tksajayan) July 22, 2022

Lancée en 2020, la deuxième génération de Mahindra Thar fait actuellement partie des SUV les plus populaires sur le marché indien. Le délai d’attente pour le SUV va jusqu’à 12 mois dans de nombreuses villes. Mahindra a vendu 3 640 unités du SUV en juin 2022, enregistrant un bond de 242 % par rapport aux chiffres de vente du mois correspondant de l’année dernière. Thar se vante d’impressionnantes capacités tout-terrain et est livré avec des capacités de conduite 4X4.

Thar est proposé en deux options de moteur qui incluent un moteur turbo essence de 2,0 litres développant 147 ch de puissance et 320 Nm de couple ; et un autre moteur turbo diesel de 2,2 litres avec une puissance de 128 ch et 320 Nm. Les deux moteurs sont proposés avec une transmission automatique en option.

À l’intérieur, le tout-terrain est équipé de toutes les fonctionnalités de sécurité et de commodité modernes, notamment un système d’infodivertissement à écran tactile de 7,0 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto, une fonction HVAC manuelle, un régulateur de vitesse, des commandes audio montées sur le volant, des porte-gobelets avant, un cuir – pommeau de vitesse enveloppé, volant inclinable, ORVM réglables électriquement et bien plus encore.

