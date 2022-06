La mise en échec précoce ne prévient pas les blessures au hockey : étude

EDMONTON –

Initier les jeunes joueurs de hockey à la mise en échec dès leur plus jeune âge ne les protège pas des blessures lorsqu’ils évoluent dans des ligues plus âgées et plus percutantes, selon une nouvelle étude.

En fait, c’est peut-être le contraire qui est vrai, a déclaré Paul Eliason de l’Université de Calgary, auteur principal d’un nouvel article dans le Canadian Medical Association Journal.

« Plus d’expérience en mise en échec ne protège pas contre les blessures et les commotions cérébrales », a-t-il déclaré. « Les taux de blessures et de commotions cérébrales étaient en fait considérablement plus élevés chez ceux qui avaient plus d’expérience en mise en échec. »

L’étude, menée avec la collaboration de Hockey Canada et des organisations de hockey d’Edmonton et de Calgary, a été réalisée en réponse aux décisions de la plupart des associations canadiennes de hockey mineur d’interdire la mise en échec jusqu’à ce que les joueurs atteignent l’âge de 15 ans. blessures, car les joueurs de ce niveau seraient obligés de gérer le contact physique sans avoir appris à prendre un coup dans les ligues inférieures.

Eliason et ses collègues ont examiné les données de milliers de quarts joués par des centaines d’espoirs Connor McDavids et Sidney Crosbys dans les patinoires des petites et des grandes villes.

L’équipe a compilé les informations de 941 joueurs, dont certains ont participé pendant plus d’une saison. Les données incluent à la fois les garçons et les filles, mais pas les ligues réservées aux filles, où la mise en échec n’est pas autorisée.

Ils ont comparé les blessures subies par les jeunes joueurs de 15 à 17 ans avec peu d’expérience en mise en échec et ceux qui en ont au moins trois ans. Les différences étaient flagrantes.

Les enfants de ce niveau qui étaient des contrôleurs corporels expérimentés ont subi des blessures à un taux plus de 2 fois et demie supérieur à celui des non-contrôleurs.

Les taux de blessures graves étaient encore plus élevés. Les collisions qui ont empêché les enfants de jouer pendant au moins sept jours ou les ont laissés commotionnés étaient 2,7 fois plus fréquentes chez ceux qui avaient joué dans des ligues de contact.

Les résultats étaient cohérents pour les attaquants et les défenseurs. La taille du joueur fait peu de différence.

« Nous avons été un peu surpris que (les taux) soient tellement plus élevés que ceux qui ont moins d’expérience en mise en échec », a déclaré Eliason.

Eliason a déclaré qu’une partie de cette différence pourrait être le résultat de vitesses et de niveaux de compétence plus élevés pour ces joueurs.

« Cela ne serait pas entièrement capturé par les niveaux de jeu dans notre analyse. »

Mais il a dit que les taux de blessures étaient trop différents pour avoir été entièrement créés par ces facteurs.

« La conclusion doit être que l’expérience de la mise en échec n’est pas protectrice », a déclaré Eliason.

La culture du hockey a changé depuis la publication des premières recherches sur les enfants et les mises en échec il y a environ une décennie, a déclaré Eliason.

« Il y a dix ans, c’était presque blasphématoire de dire ça. »

Mais il a déclaré que ses recherches avaient été bien accueillies par Hockey Canada, Hockey Calgary, l’Association de hockey mineur d’Airdrie et Hockey Edmonton, qui ont tous vu les résultats. Eliason a déclaré que la recherche montre que les groupes ont fait le bon choix en interdisant le contact total pour les plus jeunes joueurs.

« Il est important de continuer à montrer la recherche. C’est pourquoi les communautés du hockey ont été si désireuses de s’associer à cette recherche, pour montrer que leurs décisions sont justes et qu’elles prennent des décisions fondées sur des preuves qui améliorent la sécurité du jeu. »



