La mise en accusation – mais pas celle de Donald Trump – mentionnée au procès

NEW YORK –

Il a été question de destitution lundi lors du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization – pas celui de l’ancien président Donald Trump, qui s’est produit deux fois – mais si les avocats de sa société cherchaient à destituer leur propre témoin, le comptable de longue date de Trump, Donald Bender.

L’avocate de la défense Susan Necheles a déclaré que Bender, un associé de Mazars USA LLP qui a passé des années à superviser les déclarations de revenus des centaines d’entités de Trump, l’a “surprise” lorsqu’il a témoigné qu’il n’avait pas fait beaucoup de travail sur les déclarations de revenus de l’entreprise.

Bender a indiqué qu’il avait délégué certaines tâches à d’autres employés de l’entreprise.

“Cette réponse m’a surpris parce que ce n’est tout simplement pas vrai”, a déclaré Necheles lors d’une conférence judiciaire tenue après que Bender et le jury aient quitté la salle d’audience pour une pause déjeuner.

Necheles cherchait la permission de confronter Bender avec des documents montrant qu’il passait plus de temps à travailler sur les déclarations de revenus de la Trump Corporation, la principale filiale de la société, qu’il n’en dirigeait. Mais l’avocate de la défense s’est abstenue de dire qu’elle voulait saper sa crédibilité devant les jurés.

“Je ne veux pas destituer le témoin. Je ne veux pas le traiter de menteur”, a déclaré Necheles. “C’est destituer le témoin.”

Le juge Juan Manuel Merchan, déjà agacé par la défense parce qu’elle a déposé une requête en justice tard dimanche soir, a semblé réticent à accéder à la demande de Necheles, lui demandant d’affiner son argumentation pendant le déjeuner.

“Je crois que je me suis plié en quatre pour permettre aux deux accusés de préparer une défense”, a déclaré Merchan, faisant référence à la Trump Corporation et à l’autre filiale accusée, Trump Corp. et Trump Payroll Corp. En tant que gardien, Merchan a déclaré : “Je ne croyez pas que cela signifie que je dois vous laisser tout jeter au jury et voir ce qui colle.”

La Trump Organization, la société holding des immeubles, des terrains de golf et d’autres actifs de Trump, est chargée d’aider certains cadres supérieurs à éviter l’impôt sur le revenu sur les rémunérations qu’ils ont reçues en plus de leurs salaires, y compris des appartements sans loyer et des voitures de luxe. En cas de condamnation, l’entreprise pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars.

Trump a blâmé Bender pour ne pas avoir saisi le stratagème, écrivant sur sa plateforme Truth Social : “Le cabinet comptable très bien payé aurait dû régulièrement ramasser ces choses – nous nous sommes appuyés sur eux. TRÈS INJUSTE !”

Bender a également préparé des déclarations de revenus des particuliers pour Trump et sa femme, l’ancienne première dame Melania Trump, ses enfants et certains dirigeants d’entreprise.

L’ancien chef des finances de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, a témoigné plus tôt dans le procès qu’il avait imaginé le stratagème par lui-même, à l’insu de Trump ou de la famille Trump. Weisselberg, qui a témoigné dans le cadre d’un accord de plaidoyer en échange d’une peine de cinq mois de prison, a déclaré que l’entreprise en avait bénéficié car elle n’avait pas à lui verser autant de salaire.

Mazars USA LLP a depuis abandonné Trump en tant que client. En février, la société a déclaré que les états financiers annuels qu’elle avait préparés pour lui “ne devraient plus être invoqués” après que le bureau du procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que les états financiers déformaient régulièrement la valeur des actifs.

James poursuit Trump et sa société pour ces allégations.