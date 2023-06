La mise en accusation fédérale historique de Trump était pratiquement invisible pour le public

NEW YORK (AP) – La mise en accusation fédérale de l’ancien président Donald Trump à Miami mardi était historique – mais pratiquement invisible pour le public.

À une époque où les gens sont habitués aux images et aux sons instantanément disponibles d’événements importants, le plaidoyer de non-culpabilité de Trump aux accusations de thésaurisation de documents classifiés était un pas en arrière dans le temps. Des centaines de photographes et d’équipes de télévision étaient au palais de justice – dont beaucoup diffusaient en direct de l’extérieur – mais ils ne pouvaient pas montrer les moments clés à l’intérieur de la salle d’audience.

Les efforts des agences de presse pour assouplir les restrictions qui interdisent généralement les caméras dans les salles d’audience fédérales ont échoué, malgré la nature sans précédent de l’événement. C’était un contraste frappant avec la mise en accusation de Trump à New York plus tôt cette année.

Trump a finalement trouvé un moyen mardi de combler le vide après avoir quitté le palais de justice – avec un arrêt dans un restaurant cubain, où il pourrait se baigner sous les acclamations des supporters.

« C’est le visuel qu’il veut – je viens de quitter le terrain. Je vais bien », a déclaré John King de CNN.

Plus tôt, il est arrivé au palais de justice pour être réservé et inscrire son plaidoyer, puis est parti sans être vu. Des caméras ont suivi un cortège de véhicules noirs aux vitres teintées.

« C’est un peu démodé », a déclaré Mark Meredith de Fox News Channel. « Nous ne pourrons pas voir ce qui se passe dans la salle d’audience. »

Les agences de presse avaient demandé au tribunal d’autoriser la prise de photos de Trump avant sa mise en accusation et d’autoriser la diffusion publique d’un enregistrement audio de la procédure judiciaire une fois celle-ci terminée. Pourtant, lundi soir, le juge magistrat américain Jonathan Goodman a rejeté les demandes.

Lundi également, la juge en chef du district américain Cecilia Altonaga a ordonné qu’aucun journaliste ne puisse posséder d’équipement électronique où que ce soit dans le palais de justice le jour de la mise en accusation. Avant son ordonnance, les journalistes accrédités du palais de justice avaient été autorisés à utiliser des téléphones portables et des ordinateurs.

« C’est une sorte de trou noir à l’intérieur du bâtiment », a déclaré David Reiter, producteur exécutif des événements spéciaux pour CBS News.

La plupart des journalistes du palais de justice étaient confinés dans une salle de débordement, où ils regardaient les débats sur « le genre de téléviseurs que vous obtenez dans les chambres d’hôtel à bas prix », a déclaré le journaliste de CBS News, Scott MacFarlane.

Par tirage au sort, certains journalistes – dont au moins un dessinateur – ont été autorisés à entrer dans la salle d’audience elle-même.

Les agences de presse se sont empressées de prendre des dispositions pour faire face aux restrictions. Plusieurs chaînes de télévision, par exemple, ont placé une poignée de journalistes et de producteurs dans la salle de débordement, les envoyant un par un pour rapporter de l’extérieur ce qui s’était passé. Les journalistes ont également découvert des téléphones fonctionnels près d’une salle de bain qui leur permettaient de passer des appels sortants.

Les limites imposées aux journalistes sont vite apparues. ABC News, par exemple, a rapporté alors que l’audience était toujours en cours que le procureur spécial Jack Smith était dans la salle d’audience. Pourtant, lorsque le journaliste de NBC News Gabe Gutierrez a été interrogé à ce sujet par le présentateur Lester Holt, il a avoué qu’il n’était pas certain parce qu’il était limité dans ce qu’il pouvait voir.

Certains commentateurs n’ont pas non plus pu s’empêcher de faire des suppositions, comme lorsque John Santucci d’ABC a suggéré que Trump « essaierait de trouver un moyen d’être un peu charmant » lorsqu’il a repéré Smith.

Jake Tapper de CNN, lors du débriefing du journaliste Evan Perez, a déclaré qu’il ne pouvait pas lui demander d’être un lecteur d’esprit pour évaluer l’humeur de Trump. Alors il a fait exactement cela.

« Il est apparu très maussade », a déclaré Perez. « Il ne semblait pas avoir beaucoup d’énergie. »

Avec le temps à remplir, la plupart des réseaux l’ont mis en ligne lorsque l’avocate de Trump, Alina Habba, s’est exprimée à l’extérieur de la salle d’audience. MSNBC l’a cependant interrompue et John Dickerson de CBS a noté qu’elle n’avait pas abordé les détails des accusations portées contre l’ancien président.

Une panne de l’unité de cloud computing d’Amazon Web Services mardi a sévèrement empêché certaines agences de presse, dont l’Associated Press, d’envoyer du matériel précisément au moment de la mise en accusation de Trump. The Verge, le Boston Globe et PennLive.com ont également été touchés.

Les journalistes ont surveillé de près les personnes rassemblées à l’extérieur de la salle d’audience, y compris plusieurs partisans de Trump brandissant des banderoles, quelques manifestants anti-Trump et des journalistes du monde entier – Chine, Australie, France, Allemagne et Australie.

Une poignée d’agences de presse qui ont envoyé des journalistes sur les lieux ont engagé des services de sécurité privés en cas de problème.

« C’est un petit prix à payer pour la tranquillité d’esprit », a déclaré Nathan King, correspondant à la Maison Blanche de la CGTN, une entreprise publique chinoise. King a déclaré qu’il avait dû fuir un groupe de manifestants en colère au Capitole américain le 6 janvier 2021 et a vu une partie de son équipement être détruite.

Katie Taylor, une agente immobilière à la retraite de 76 ans et partisane de Trump, a conduit 15 heures depuis la Virginie pour faire partie de la scène.

« Nous savons tous ce qui va se passer dans la salle d’audience. Ce qui m’importe, c’est ce qu’ils rapportent sur ce qui se passe ici », a déclaré Taylor, qui obtient ses nouvelles principalement de médias conservateurs comme Newsmax et Bannon’s War Room. « Je veux le voir de mes propres yeux. »

Certains partisans de Trump ont pris des photos de personnes dans les médias et enregistré leurs interviews.

Dominic Santana, qui a pris sa retraite à Miami après des décennies d’exploitation d’un restaurant dans la région de New York, s’est présenté vêtu d’un uniforme de prison à rayures noires et blanches, avec des menottes et une boule et une chaîne en plastique pour célébrer ce qu’il espère être l’emprisonnement de Trump. Il portait une pancarte disant: « Enfermez-le ».

« Un compatriote new-yorkais peut repérer un rat à un kilomètre de distance », a déclaré Santana, 61 ans, une politique indépendante qui a déclaré que sa mère et sa fille avaient voté pour Trump.

____

Goodman a rapporté de Miami. Kate Brumback à Miami a également contribué à ce rapport.

David Bauder et Joshua Goodman, Associated Press