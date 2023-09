La mise au rebut du HS2 serait un « acte de vandalisme flagrant », préviennent Osborne et Heseltine

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La suppression de l’extension nord du HS2 serait un « acte flagrant de vandalisme », ont prévenu George Osborne et Michael Heseltine.

L’ancien chancelier et ancien vice-Premier ministre a déclaré à Rishi Sunak que s’arrêter avant Manchester serait « un acte d’automutilation économique énorme ».

L’intervention intervient des semaines après Les Indépendants des révélations explosives selon lesquelles M. Sunak et le chancelier Jeremy Hunt sont en discussions avancées sur l’abandon de la deuxième étape du projet de train à grande vitesse.

Dans le cadre d’un projet baptisé « Projet Redwood », le Premier ministre et la chancelière envisagent cette décision, avec des estimations suggérant que 34 milliards de livres sterling seraient économisés en abandonnant tout projet futur.

Alors que le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que couper la ligne « laisserait le nord avec une infrastructure victorienne, probablement pour le reste de ce siècle », M. Osborne et Lord Heseltine ont supplié le Premier ministre : « Ne le faites pas ».

Dans un article d’opinion conjoint dans Les tempsles deux hommes ont déclaré qu’ils se sentaient « obligés de s’exprimer » sur les projets.

Ils ont rejoint un chœur croissant d’opposition aux projets, révélés par L’indépendantnotamment de David Cameron, Boris Johnson, une multitude de maires régionaux et le propre tsar des infrastructures du gouvernement, Sir John Armitt.

Lord Heseltine et M. Osborne ont écrit : « Ce serait un acte d’automutilation économique considérable et une décision d’une telle myopie que nous exhortons le Premier ministre : ne le faites pas.

« Comment pourriez-vous à nouveau prétendre passer au niveau supérieur alors que vous annulez le plus grand projet de mise à niveau du pays ?

Faisant référence au nouveau slogan du Premier ministre, « des décisions à long terme pour un avenir meilleur », les deux hommes ont déclaré qu’il serait compromis par « l’abandon de l’infrastructure à long terme la plus grande et la plus difficile que le pays est en train de construire ».

Lord Heseltine, qui a été vice-premier ministre sous John Major et Osborne, a déclaré que l’on se souvient des gouvernements pour « ce qu’ils construisent et créent ».

« Faites cette erreur, et la vôtre ne sera peut-être connue que pour ce qu’elle a annulé et réduit », ont-ils prévenu.

Et bien qu’ils aient évoqué des « inquiétudes légitimes » concernant le projet concernant les dépassements de coûts, ils ont appelé à une « voie raisonnable et sérieuse pour aller de l’avant ; pas l’acte grossier de vandalisme que représenterait l’annulation de HS2 ».

La « souche restante » qui resterait équivaudrait à un « service de navette de Birmingham à une banlieue de Londres » et constituerait « un symbole international de notre déclin », ont-ils déclaré.

Ils ont ajouté : « MM. Sunak et Hunt ont restauré la réputation de notre pays – espérons qu’ils feront preuve de bon sens et éviteront de défaire tout le bon travail qu’ils ont accompli. »

M. Burnham a déclaré à la BBC qu’il écrirait lundi au Premier ministre pour lui demander de ne pas abandonner le projet de train à grande vitesse.

Il a déclaré au programme Today : « La mise au rebut du HS2 arrache le cœur du rail de la centrale électrique du Nord.

« Cela laisserait au nord de l’Angleterre une infrastructure victorienne, probablement pour le reste de ce siècle.

« Et si nous sommes coincés avec cette vieille infrastructure et que la moitié sud du pays a de nouvelles lignes, cela pourrait faire de la fracture nord-sud un gouffre nord-sud, à l’opposé du nivellement qu’on nous avait promis. dans ce Parlement.

L’étape initiale du HS2 vers Leeds via Sheffield a déjà été abandonnée sous le mandat de Premier ministre de M. Johnson, alors que M. Sunak était chancelier.

La politique officielle du parti travailliste est de construire intégralement HS2, y compris l’embranchement précédemment annulé vers Leeds – bien que les porte-parole du parti d’opposition aient parfois semblé réticents à le confirmer au cours des deux dernières semaines.

Il est également entendu que toute décision du gouvernement visant à retirer la législation relative à la phase nord du projet – qui est actuellement en cours d’examen au Parlement – ​​compliquerait considérablement le processus pour un nouveau gouvernement qui tenterait de le mener à bien.