La mise au rebut de la centrale nucléaire de Sizewell C mettrait le zéro net en danger, ont averti les ministres

Les ministres ont été avertis aujourd’hui que débrancher la centrale électrique proposée de Sizewell Cnuclear dans le Suffolk porterait un coup potentiellement fatal aux espoirs du Royaume-Uni d’atteindre ses engagements de zéro carbone net.

Il est entendu que le projet de 30 milliards de livres sterling – qui devait fournir jusqu’à 7% des besoins en électricité du Royaume-Uni – pourrait être retardé ou abandonné dans le cadre de l’offre de Rishi Sunak de combler un trou de 50 milliards de livres sterling dans les finances du gouvernement.

Malgré les appels de la CBI à ne pas réduire les dépenses en capital dans la déclaration d’automne du 17 novembre du chancelier Jeremy Hunt, une source haut placée du Trésor a souligné qu’ils repensaient « toutes les dépenses en capital ».

Et un responsable gouvernemental distinct a déclaré à la BBC: “Nous examinons chaque projet majeur – y compris Sizewell C.”

Cela est venu alors que le secrétaire aux affaires Grant Shapps a confirmé que le projet Northern Powerhouse Rail visant à relier Liverpool à Hull avec de nouvelles voies à grande vitesse, avec un arrêt à Bradford, avait été victime du resserrement de la ceinture du gouvernement.

Le programme a été brièvement ressuscité par Liz Truss en tant que Premier ministre, après que Boris Johnson l’ait considérablement réduit à une mise à niveau des lignes existantes, sans arrêt à Bradford.

Mais M. Shapps a clairement indiqué que le nouveau gouvernement revenait au plan de Johnson, déclarant à la BBC : « La ligne elle-même peut offrir un trajet de 33 minutes de Manchester à Leeds, quadrupler presque la capacité de cette ligne, et le faire sans avoir à attendre. 20 ans supplémentaires au-delà de la livraison de ce que la mise à niveau peut faire.

“Il n’y avait pas vraiment d’intérêt à creuser de nouveaux tunnels à travers les Pennines.”

La confusion a entouré le sort du projet nucléaire, des sources du Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle insistant sur le fait qu’il n’était pas abandonné ou retardé.

Et un porte-parole du gouvernement a déclaré que l’administration de M. Sunak “cherchait toujours à approuver au moins un projet nucléaire à grande échelle dans les prochaines années”.

L’ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a averti que l’annulation de Sizewell ferait exploser l’objectif juridiquement contraignant du gouvernement d’atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050.

M. Carney, conseiller financier de la présidence britannique des pourparlers sur le changement climatique de la COP26, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui: “Disons-le de cette façon. S’ils ne financent pas une nouvelle centrale nucléaire, ils doivent répondre de ce qu’ils vont faire d’autre pour une énergie dite de base à zéro émission, afin de répondre aux besoins de l’économie britannique à l’avenir.

Le secrétaire national du syndicat GMB, Andy Prendergast, a déclaré que toute décision de retirer le soutien de Sizewell serait « catastrophique ».

“Nous pouvions vraiment voir les lumières du Royaume-Uni s’éteindre”, a-t-il déclaré. “Sans nouveau nucléaire, il ne peut y avoir de zéro net.”

M. Prendergast a déclaré que la centrale nucléaire de Hinkley Point C dans le Somerset avait déjà été “inutilement retardée” par un examen ordonné par Theresa May.

“Il y a un risque que nous fassions de nouveau la même chose”, a-t-il déclaré. « Remettre en question le financement de Sizewell à ce stade rend le Royaume-Uni une fois de plus la risée – cela met notre approvisionnement en énergie en danger et met en péril les 22 000 emplois que Sizewell créerait. “Ayant déjà détruit l’économie, ils semblent déterminés à détruire notre approvisionnement énergétique. “La perspective très réelle de coupures de courant à long terme souligne leur incompétence totale et leur mépris pour l’avenir du Royaume-Uni.”

Sue Ferns, du syndicat Prospect, a déclaré: «Compte tenu de la crise énergétique à laquelle nous sommes confrontés cet hiver, qui est en partie causée par un échec à long terme à planifier et à répondre à nos besoins énergétiques, ce serait une catastrophe nationale d’ajouter davantage de retard et incertitude à Sizewell C.

« Il est inacceptable de sacrifier un projet national aussi important à cause d’une crise financière provoquée par le gouvernement lui-même.

“La nouvelle énergie nucléaire est la seule technologie éprouvée qui peut répondre à la nécessité d’atteindre le zéro émission nette et de sécuriser notre approvisionnement énergétique.”

Cependant, la campagne Stop Sizewell C a accueilli les doutes sur l’avenir du projet.

“La chancelière a déclaré que des décisions extrêmement difficiles étaient nécessaires, il est donc normal que des projets coûteux et passionnants soient examinés au microscope”, a déclaré le groupe dans un communiqué.

“Sizewell C ne peut offrir qu’une douleur à court terme – avec plus d’argent sur nos factures d’énergie – pour une douleur à long terme, avec une énorme incertitude sur le coût et le temps, pour fournir de l’électricité qui est beaucoup plus chère que les énergies renouvelables.

«Il n’y a aucun moyen que Sizewell C offre un bon rapport qualité-prix aux fonds publics fortement sollicités. Rishi Sunak et Jeremy Hunt devraient investir dans une importante initiative d’efficacité énergétique qui créerait plusieurs milliers d’emplois verts et, d’ici quelques années, permettrait de réaliser de réelles économies sur les factures des ménages au lieu de les augmenter par le biais de la taxe sur la furtivité nucléaire.”