La mise à niveau offre 3,5 % d’APY alors que la bataille des dépôts s’intensifie

Renaud Laplanche, PDG d’Upgrade, prend la parole lors d’une conférence à Brooklyn, New York, en 2018. Alex Flynn | Bloomberg via Getty Images

Le démarrage de la carte de crédit Upgrade lance un nouveau compte d’épargne avec ce qu’il dit être le taux d’intérêt le plus élevé du pays alors que la concurrence pour les dépôts s’intensifie, a appris CNBC. L’épargne Premier de la fintech Compte est lancé jeudi avec un rendement annuel en pourcentage de 3,5%, selon le PDG Renaud Laplanche. C’est plus que n’importe quel compte actuellement suivi par Bankrate.coma déclaré l’analyste principal Ted Rossman dans un e-mail. “A 3,5 %, nous sommes de loin le meilleur compte d’épargne du pays”, a déclaré Laplanche lors d’une entrevue. La concurrence pour les dépôts commence à s’intensifier après une époque où les banques étaient inondées de liquidités et n’avaient guère de raisons d’augmenter les taux. Cela a commencé à changer lorsque la Réserve fédérale a lancé sa campagne de hausse des taux la plus agressive depuis des décennies, pressant les emprunteurs et récompensant enfin les épargnants qui souffrent depuis longtemps. Il y a un an, les comptes d’épargne à haut rendement avaient des APY d’environ 0,5 % ; maintenant, beaucoup dépassent 2%. La dynamique est étroitement surveillée par les analystes bancaires, car des coûts de financement plus élevés affectent la mesure dans laquelle le secteur est susceptible de bénéficier des futures décisions de la Fed. Même les grandes banques, y compris JPMorgan Chase et Wells Fargo ont récemment augmenté les taux des CD, contrairement au début de cette année où il s’agissait principalement de petites institutions qui collectaient des paiements, a déclaré l’analyste de Morgan Stanley, Betsy Graseck, dans une note du 30 septembre. “Cela suggère que la pression sur les prix des dépôts est de plus en plus dispersée dans le secteur bancaire à mesure que les taux augmentent fortement”, a déclaré Graseck. “Nous pensons que la concurrence sur les prix des dépôts continuera de s’intensifier à partir d’ici.” L’une des raisons en est que les acteurs de la fintech sont plus établis maintenant que lors des cycles de hausse des taux précédents, et ils ont tendance à payer les taux les plus élevés, selon l’analyste chevronné.

Effets de réseau

Upgrade, une startup basée à San Francisco fondée par Laplanche en 2016, peut se permettre de payer des taux plus élevés que ses concurrents en raison de son réseau de 200 petites banques et coopératives de crédit, selon le PDG. Ces institutions n’ont pas de plateformes nationales de collecte de dépôts et, par conséquent, sont prêtes à payer plus pour le financement, a-t-il déclaré. “Ces dépôts sont beaucoup plus précieux pour nous et pour nos petites banques partenaires qu’ils ne le sont pour les autres”, a déclaré Laplanche. “Nous pouvons nous assurer qu’ils disposent de tout le financement dont ils ont besoin, car nous pouvons collecter des dépôts en leur nom.” Ironiquement, le deuxième taux le plus élevé répertorié par Bankrate.com cette semaine a été offerte par Club de prêt à 3,12 %. Laplanche a cofondé le pionnier de la fintech en 2006 avant de partir une décennie plus tard. Semblable à d’autres entreprises fintech comme Chime qui offrent des services bancaires via des applications pour smartphone, Upgrade n’est pas une banque ; il s’associe à des institutions telles que Cross River Bank pour proposer des comptes garantis par la FDIC. Le nouveau compte de mise à niveau nécessite un solde minimum de 1 000 $ pour gagner l’APY de 3,5 %. Il a peu de restrictions en dehors de cela; les comptes ne sont pas plafonnés et n’obligent pas les utilisateurs à s’inscrire aux autres produits de Upgrade pour profiter du tarif, a déclaré Laplanche. Les autres acteurs de la fintech proposent les taux plus élevés sur des sommes d’argent limitées. La société Fintech Current, par exemple, propose un APY de 4 %, mais uniquement pour des économies allant jusqu’à 6 000 $.

