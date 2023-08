La mise à niveau du stockage Xbox Series X avec WD Black C50 est bon marché et facile

Le manque d’espace de stockage sur une console est un phénomène courant. Maintes et maintes fois, je vois un jeu qui m’intéresse disponible sur Xbox Game Pass et lorsque j’essaie de le télécharger, ma console indique qu’il manque d’espace et que je vais devoir faire de la place en supprimant des jeux que j’ai déjà installés . Ce qui rend les choses plus faciles et moins chères, c’est de brancher le Carte d’extension WD Black C50à partir de 512 Go pour 80 $.

Lorsque Microsoft a lancé les Xbox Series X et S en 2020, la société a jailli de la facilité avec laquelle il était possible de mettre à niveau le stockage des consoles et de charger des jeux directement depuis la carte. Plus besoin d’ouvrir la Xbox ou d’utiliser un lecteur externe : vous pouvez doubler le stockage intégré simplement en branchant une carte mémoire dans un emplacement. À l’époque, cependant, seul Seagate avait le droit de fabriquer les cartes, et elles n’étaient pas bon marché à 220 $ pour 1 To. Microsoft a baissé le prix de ces cartes en maice qui les rend et le C50 au même prix.

Le C50 est disponible en deux options : le 512 Go à 80 $ (90 £) ou 1 To à 150 $ (150 £). Les deux ont la même taille physique et un design entièrement noir.

Voir la carte m’a rappelé les cartes mémoire de l’époque de la PlayStation et de la PS2 d’origine. Et comme ces cartes, la mise à niveau était tout aussi simple.

Il m’a fallu plus de temps pour retourner ma Xbox Series X sans débrancher aucun câble que pour insérer la carte dans la fente à l’arrière.

A quoi ressemble la carte C50 une fois installée. Oscar Gonzalez/Crumpe

Une fois installée, la console reconnaîtra immédiatement l’augmentation du stockage et le tour est joué. Si vous souhaitez déplacer des jeux vers la carte, vous devrez appuyer sur quelques boutons supplémentaires pour commencer le transfert, une opération qui, je pense, pourrait être un peu simplifiée. Les jeux lancés à partir de la carte peuvent prendre un peu plus de temps à démarrer, mais cela ne se remarque pas par rapport au temps de chargement global.

La mise à niveau du stockage de votre console Xbox Series n’est peut-être pas nécessaire pour la plupart des joueurs, mais si vous êtes comme moi et que vous aimez avoir une collection de jeux disponibles sans avoir à les retélécharger, vous devriez envisager la carte d’extension Black C50 de Western Digital.