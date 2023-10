La mise à niveau du réseau de Biden renforce les conditions météorologiques extrêmes

Bonjour, lecteurs de Quartz !

Les États-Unis dépensent 3,5 milliards de dollars dans le réseau. Le énorme initiative d’infrastructure ira à 58 projets à l’échelle nationale pour renforcer le réseau électrique ainsi que événements météorologiques extrêmes comme les incendies de forêt faire des ravages sur un système qui a cruellement besoin d’une mise à niveau.

Le président américain Joe Biden a rencontré les dirigeants israéliens. Après promettant son plein soutienBiden est parti sans rencontrer les dirigeants arabes comme prévu, ni avoir l’assurance que les secours pourraient entrer à Gaza.

United Airlines ressent déjà les effets du conflit. Les sombres perspectives dues à la hausse des prix du carburéacteur et à la possibilité que les vols vers Tel-Aviv continuent d’être suspendus ont fait chuter les actions, même si la compagnie aérienne a dépassé les attentes pour le chiffre d’affaires du troisième trimestre.

La Chine supprime les restrictions sur les investissements étrangers dans le secteur manufacturier national. C’est un geste largement symbolique visant à convaincre davantage d’entreprises étrangères d’étendre leur présence dans le pays.

Tesla ressent toujours les conséquences des baisses de prix. Les ventes sont en hausse, mais, comme ses chiffres du troisième trimestre ont montréle bénéfice net a diminué de 44 % par rapport à l’année précédente.

Quelqu’un souhaite-t-il un prêt immobilier en ce moment ?

Les nouvelles demandes de prêts hypothécaires aux États-Unis ont chuté de 6,9 ​​% par rapport à il y a une semaine. Il s’agit d’une demande faible, à des niveaux jamais vus depuis 1995, selon la Mortgage Bankers Association. Les demandes de prêts hypothécaires conventionnels sur 30 ans sont en baisse de 21 % par rapport à la même période il y a un an, et les demandes de refinancement sont également en baisse. Qu’est-ce que tout cela veut dire?

Graphique: Clarisa Díaz

La hausse des taux est évidemment à blâmer. Mais ce n’est pas une image complète.

Comment Elon a fait de Twitter un sujet entièrement consacré à lui

Depuis mardi, les nouveaux comptes X non vérifiés en Nouvelle-Zélande et aux Philippines doivent souscrire à un abonnement annuel de 1 $ pour publier et interagir avec d’autres publications. La société affirme qu’il s’agit d’un programme pilote destiné à vaincre les robots, mais Ananya Bhattacharya de Quartz souligne que X pourrait certainement utiliser un moteur de profit à peu près maintenant.

Le retour sur investissement d’Elon Musk sur son investissement de 44 milliards de dollars dans Twitter est en chute libre : les dernières données sur le trafic Web de Similarweb, une société d’analyse du trafic, montrent que le trafic Web mondial vers www.twitter.com était en baisse de 14% en septembre par rapport à l’année précédente. (Pour être honnête, la tendance à la baisse n’est pas propre à X ; d’autres réseaux sociaux ont également connu une baisse de trafic. Ce n’est pas vous, TikTok, vous êtes en hausse.)

Mais bon, le profil X et les publications de Musk ont ​​enregistré une augmentation massive du trafic de 96 % au cours de la même période. Grete Suarez jette un œil aux autres chiffres, ceux en baisse.

L’autre grève de Détroit

Comme leurs homologues de l’industrie automobile, les travailleurs des trois principaux casinos de la région de Détroit – MGM Grand Detroit, MotorCity Casino et Hollywood Casino de Greektown – sont sur les lignes de piquetage. Des milliers de travailleurs de l’industrie du jeu se tournent vers leurs employeurs aux revenus records pour obtenir des augmentations de salaire, de meilleures prestations en matière de soins de santé et de retraite, ainsi qu’une sécurité d’emploi à l’ère de la technologie. Comme le montrent les chiffres, laisser la grève durer longtemps est une bonne chose. un peu un pari.

2,27 milliards de dollars : Revenus record de l’industrie des jeux de casino de Détroit en 2022.

813 millions de dollars : Dans quelle mesure les revenus totaux des jeux pour les trois opérateurs de casino ont augmenté en 2022 par rapport à 2019.

3% : Les augmentations que les employés des casinos de Détroit ont reçues depuis septembre 2020, tandis que les syndicalistes du Detroit Casino Council affirment que l’inflation dans la ville a augmenté de 20 %.

3,4 millions de dollars : Les revenus des exploitants de casino sont menacés pour chaque jour de grève, selon les calculs de DCC.

Le quartz le plus populaire

🌖 La DARPA pose une question à 170 milliards de dollars sur la façon de gagner de l’argent sur la Lune

🤖 Roblox a déclaré que sa volte-face en matière de travail à distance était due au fait que la technologie virtuelle n’était pas encore assez performante

🥗 La deuxième femme PDG de Tupperware en 77 ans d’histoire pourra-t-elle relancer la fête à la maison ?

🍄 Un ancien directeur de Tesla donne 16 millions de dollars à Harvard pour étudier les psychédéliques dans la société et la culture

📉 Le refus initial du PDG du Web Summit de condamner le Hamas nuira aux affaires pour les années à venir

🔮 3 prédictions sur le débat sur le retour au pouvoir

Des découvertes surprenantes

La France a supplanté l’Italie en tant que premier producteur mondial de vin. Vino est mort. Vive le vin. (OK, ce n’est pas mortmais le changement climatique n’était pas gentil avec les vignobles italiens.)

Le PDG DJ de Goldman Sachs a raccroché ses platines. Les pitreries de DJ D-Sol devenaient trop de distractiona déclaré le conseil d’administration très, très mécontent de la banque.

L’IA peut transformer les mots en musique. Pitchfork a laissé MusicLM de Google investir l’argent de ses critiques là où leurs bouches sont.

La modélisation de niche a permis de découvrir un ancien parchemin médical sur les morsures de serpent. La méthode a utilisé des données climatiques d’il y a 6 000 ans pour déduire quelles espèces de serpents constituaient une menace.

L’inspiration pour Ozempic est venue du venin du monstre de Gila. La dernière Quartz Weekly Obsession se penche sur le médicament contre le diabète Ozempic et son proche cousin, le médicament amaigrissant Wegovy, sur leur fonctionnement et sur l’impact qu’ils pourraient ou non avoir sur la santé des humains et des marchés. Voir sur le webet s’inscrire pour recevoir une Obsession dans votre boîte mail tous les mercredis.

