La mise à niveau d’Ethereum marque le début de la fin de l’extraction d’éther traditionnelle

Pippa Stevens de CNBC.com vous présente les principaux titres de l’actualité économique du jour. Dans l’émission d’aujourd’hui, MacKenzie Sigalos de CNBC.com rend compte de la mise à jour du hard fork d’Ethereum à Londres et de ce que cela signifie pour les mineurs. De plus, le président Joe Biden annonce une nouvelle initiative de véhicule électrique avec les constructeurs automobiles, mais Tesla est exclu de l’événement.

Cela a toujours été une tâche difficile pour les utilisateurs d’Ethereum. La blockchain a un problème de longue date avec la mise à l’échelle, et ses frais de transaction très imprévisibles et parfois exorbitants peuvent ennuyer même ses plus grands fans.

Une grande partie de l’enthousiasme est liée au fait que la mise à niveau logicielle signifie que quelques changements importants – et nécessaires – sont apportés au code qui sous-tend la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde.

Le détaillant national est la dernière entreprise à proposer des avantages pour attirer des candidats sur un marché du travail concurrentiel. Avec cette décision, Target rejoint d’autres détaillants et chaînes de restaurants, dont Chipotle et Starbucks, qui proposent des programmes aidant les employés à payer leurs études. Walmart a récemment annoncé qu’il couvrirait l’intégralité des frais de scolarité et des livres de ses employés, après leur avoir précédemment demandé de payer 1 $ par jour.

À partir de cet automne, le détaillant à grande surface a déclaré qu’il couvrirait les frais de scolarité, les frais et les manuels pour les travailleurs à temps partiel et à temps plein qui poursuivent des études de premier cycle dans plus de 40 établissements. Il financera également des diplômes d’études supérieures, en payant jusqu’à 10 000 $ chaque année pour les programmes de maîtrise dans ces écoles.

Le président Joe Biden fixera jeudi un nouvel objectif national pour l’adoption de véhicules électriques, appelant à ce qu’ils représentent la moitié de toutes les ventes de voitures neuves d’ici 2030, selon de hauts responsables de l’administration.

L’objectif devrait être soutenu par des sociétés telles que General Motors, Ford Motor et Stellantis, anciennement Fiat Chrysler. Les dirigeants des constructeurs automobiles de Détroit devraient assister à un événement jeudi à la Maison Blanche et s’engager à vendre entre 40 % et 50 % de véhicules électriques d’ici 2030.

Bien que le président signe un décret, l’objectif de vente n’est pas obligatoire. Au lieu de cela, le document encourage l’industrie automobile et le gouvernement américains à promouvoir la législation et l’adoption de véhicules électrifiés. L’objectif comprend des véhicules zéro émission alimentés par des piles à combustible et des batteries ainsi que des modèles hybrides rechargeables avec moteurs à combustion interne.

L’ordre « ne fonctionne pas comme un mandat, mais il crée les conditions pour nous permettre d’atteindre cet objectif », a déclaré jeudi le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg à « Squawk Box » de CNBC. « Nous devons agir, le secteur des transports est la plus grande partie de notre économie émettant des gaz à effet de serre, et les voitures et les camions en sont l’une des plus importantes. »