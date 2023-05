La mise à niveau des spécifications de Pixel Watch 2 pourrait signifier une grande autonomie de la batterie

Je continuerai probablement à le dire jusqu’à ce que l’appareil rende la fuite ou que Google le montre avant que cela ne se produise, mais une sortie de Pixel Watch 2 cette année n’était pas quelque chose à quoi je m’attendais. Google a mis des années et des années à sortir la première Pixel Watch, donc être capable de faire demi-tour dans les 12 mois et d’en laisser tomber une autre serait surprenant. Pourtant, les rumeurs continuent de circuler autour de cette idée.

Dans la dernière explosion de rumeurs, nous découvrons le chipset de la Pixel Watch 2, qui serait une puce portable Qualcomm plutôt qu’une puce fabriquée par Samsung. Si c’est vrai, nous pourrions voir une augmentation massive de l’efficacité énergétique en plus de ce qui devrait être une montre plus puissante. Nous obtenons également un capteur de santé Fitbit amélioré, qui correspond au Sense 2.

Puce Snapdragon W5 de la Pixel Watch 2

Selon des sources de 9to5Google, la Pixel Watch 2 exécutera une puce Qualcomm Snapdragon W5. Il s’agit de la puce portable la plus récente de Qualcomm qui a environ un an maintenant, mais qui n’a été lancée que dans sa première montre la semaine dernière, la TicWatch Pro 5. Nous ne savons pas encore si Google utilisera le W5 standard ou le W5+, qui a un co-processeur supplémentaire pour gérer des tâches plus légères.

L’idée que Google éteindrait les puces Samsung vers Qualcomm est un peu choquante. Nous savons tous que Google a repris les puces Samsung et les a personnalisées sous sa marque Tensor pour la plupart des appareils Pixel modernes. Nous avons en quelque sorte pensé qu’ils continueraient à le faire avec la Pixel Watch 2, probablement avec une puce Samsung légèrement plus récente. Mais il y a aussi une chance que Samsung garde ses meilleures puces portables pour ses propres appareils et donc Google ne voulait pas être coincé avec les vieux trucs pour une montre de deuxième génération. Et d’une manière générale, ce serait une grande mise à niveau de la technologie des puces, car le Samsung Exynos 9110 dans la Pixel Watch actuelle est de 10 nm, tandis que le Snapdragon W5 est de 4 nm.

La plus grande amélioration apportée par ce commutateur concernerait le département de la durée de vie de la batterie, où Google utilise une batterie de taille similaire dans la Pixel Watch 2, tout en trouvant plus d’une journée d’utilisation avec l’affichage permanent activé. La Pixel Watch actuelle ne peut vraiment durer que jusqu’à 24 heures si vous laissez l’affichage permanent désactivé. Alors imaginez si vous rouliez toujours de cette façon, combien de temps vous pourriez prolonger la durée de vie de la batterie de la Pixel Watch 2.

Pixel Watch 2 nouveau capteur Fitbit

L’autre nouvelle mise à niveau, comme je l’ai mentionné ci-dessus, se trouve dans le capteur de santé Fitbit que Google prévoit d’inclure qui provient du Sense 2. Ce capteur particulier pourrait ajouter une réponse corporelle toute la journée et un suivi du stress considérablement amélioré, ainsi que la température et les variations de la peau. suivi. Nous espérons que cela signifiera que la Pixel Watch commencera enfin à suivre également l’oxygène sanguin (SpO2).

Bien que ces deux changements ne semblent pas majeurs pour tout le monde, croyez-moi quand je dis qu’ils sont importants. Les plus gros défauts de la Pixel Watch d’origine sont la durée de vie de la batterie et une expérience de santé limitée qui est un cran en dessous des meilleurs appareils portables Fitbit. Google semble apporter les bons changements à la Pixel Watch 2, peut-être sans sacrifier ses plus grands atouts (comme son design plus petit).

La Pixel Watch 2 pourrait très bien arriver aux côtés de la Pixel 8 plus tard cette année, si vous pouvez le croire.