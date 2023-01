La mise à niveau d’Easy Packers chez WR pourrait leur tomber dessus

Les Packers font face à une intersaison incertaine au quart-arrière, mais ils doivent également aider la salle des récepteurs larges et une option convoitée pourrait tomber sur leurs genoux.

La plus grande question indéniable à laquelle les Packers de Green Bay sont confrontés pendant l’intersaison 2023 est de savoir qui sera leur quart-arrière l’année prochaine. Aaron Rodgers n’a pas encore déterminé s’il veut ou non rester, prendre sa retraite ou être échangé après une performance décevante la saison dernière et il y a eu des rumeurs commerciales concernant Jordan Love depuis un certain temps également.

Une chose est certaine pour les Packers, cependant, c’est qu’ils ont besoin de renforts au receveur. C’était évident au moment où la franchise a échangé Davante Adams, mais a été flagrant tout au long de l’année car Rodgers n’a pas réussi à trouver quelqu’un de fiable en dehors de la recrue Christian Watson à la fin de la saison.

Heureusement pour Green Bay, un joueur qu’ils recherchent depuis un certain temps pourrait tomber sur leurs genoux.

Zack Blatt de The Athletic a récemment écrit qu’il y a de fortes chances que l’ancien choix de première ronde Corey Davis soit une victime de la casquette pour les Jets de New York cette intersaison (h/t Paul Andrew Esden Jr.).

Ce qui est intéressant, c’est que les Packers ont déjà recherché Davis, mais n’auront plus à négocier avec personne d’autre que le receveur large.

Rumeurs Packers: Corey Davis est une cible évidente si WR est coupé par Jets

Comme l’a noté Peter Bukowski de Locked on Packers, Jason B. Hirschhorn de The Leap et SB Nation a noté cette dernière intersaison que Green Bay travaillait sur un échange pour Davis qui ne s’est pas concrétisé. Bukowski a utilisé cela pour dire que Davis aurait du sens dans le cadre d’un paquet commercial pour Rodgers.

Comme @by_JBH rapporté l’année dernière, le #Emballeurs a essayé d’échanger contre Davis lors du repêchage du printemps dernier. Si les Jets vont déjà passer à autre chose, l’envoyer en Grande-Bretagne dans un échange Rodgers est parfaitement logique. https://t.co/GlSfxR5sGC – Peter Bukowski (@Peter_Bukowski) 25 janvier 2023

Cela pourrait certainement être le cas. Mais si Rodgers choisissait de rester avec l’équipe avec laquelle il a passé toute sa carrière, cela aurait également beaucoup de sens si Green Bay attendait simplement que les Jets coupent Davis, puis le poursuivait en agence libre. Ou il serait même dans les cartes qu’ils pourraient conclure un échange cette intersaison maintenant que New York, voulant décharger Davis, a moins d’effet de levier.

Dans tous les cas, Davis a été un joueur productif mais peu spectaculaire au Tennessee et à New York, mais il est tombé en disgrâce pour les jeunes talents avec les Jets. Pour une attaque des Packers nécessitant un receveur, cependant, il pourrait être une forte présence de vétérans qui pourrait être un véritable atout pour améliorer les attrapeurs de passes.