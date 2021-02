La mise à jour Windows 10 21H1 démarre en version bêta avec une prise en charge et une sécurité améliorées du travail à distance

Microsoft propose généralement deux mises à jour majeures pour Windows 10 chaque année. Cette année, la société a annoncé sa première grande mise à jour qui apportera des améliorations de performances, une meilleure prise en charge du travail à distance et une meilleure sécurité. Microsoft a confirmé la mise à jour à venir dans un récent article de blog, affirmant que la mise à jour 21H1 est déjà disponible pour les bêta-testeurs dans le programme Windows Insider, détaillant plus en détail les changements qu’elle apportera ce printemps.

La nouvelle mise à jour 21H1 fait suite à la mise à jour majeure de Windows 10 de Microsoft qui est arrivée en octobre 2020 et sera déployée avant une nouvelle refonte du système d’exploitation nommé «Sun Valley», qui est prévue pour cet automne. La nouvelle mise à jour 21H1 sera déployée à tous les utilisateurs de Windows 10 plus tard dans la première moitié de 2021, en avril ou en mai. « Windows 10, version 21H1 aura un ensemble de fonctionnalités améliorant la sécurité, l’accès à distance et la qualité », a déclaré John Cable, responsable de la maintenance et de la livraison de Windows chez Microsoft dans le billet de blog.

Les trois mises à jour majeures que Microsoft a mises en évidence dans la mise à jour 21H1 pour Windows 10 sont la capacité de la prise en charge multicaméra de Windows Hello à définir une caméra externe par défaut, Windows Defender Application Guard verra des améliorations de performances et le service de stratégie de groupe Windows Management Instrumentation Obtenez une amélioration des performances pour prendre en charge les scénarios de travail à distance.

La mise à jour Windows 10 21H1 est la version la plus petite des deux mises à jour de Microsoft cette année. Celui attendu à l’automne, nommé «Sun Valley», serait une refonte complète de l’interface du bureau Windows, avec de nouveaux looks pour le menu Démarrer, le centre d’action, l’explorateur de fichiers et la barre des tâches – essentiellement toute l’interface utilisateur. On ne sait pas quand la mise à jour de «Sun Valley» sera déployée auprès des bêta-testeurs et des utilisateurs finaux, mais elle est attendue à l’automne 2021.